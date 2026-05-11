Après le match nul 1-1 entre Feyenoord et l'AZ Alkmaar, le jeune prodige néerlandais a confié à ESPN : « Ce n'est un secret pour personne : des clubs me suivent et un transfert pourrait se concrétiser cet été. Je ne le cache pas. Je n’ai pas encore pris ma décision et je suis toujours sous contrat avec Feyenoord. Il est possible que ce soit mon dernier match à domicile, mais je ne veux pas m’avancer trop vite. »
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« Ce n’est un secret pour personne » : un joueur ciblé par le FC Bayern Munich fait déjà parler de lui
Selon Sky, les discussions entre l’entourage de Read et le champion d’Allemagne en titre ont récemment ralentit. La raison, fréquente dans le football moderne, est financière : Feyenoord réclamerait environ 30 millions d’euros, une somme élevée pour un jeune joueur auteur d’une seule saison pleine au plus haut niveau.
À la Säbener Straße, on n’investira pas une telle somme à la légère, d’autant que le dossier médical du jeune homme présente déjà quelques accrocs pour la saison 2025/26 en cours. Une blessure persistante à la cuisse l’a régulièrement tenu éloigné des terrains depuis fin novembre ; il n’a d’ailleurs disputé qu’une mi-temps contre Alkmaar.
- AFP
Selon les dernières rumeurs, Manchester City s’intéresserait à son tour à Read.
Read possède incontestablement le potentiel d’un grand joueur. En 53 matchs d’Eredivisie, il a déjà récolté 16 points (cinq buts, onze passes décisives). Il a par ailleurs goûté à la scène internationale en Ligue des champions et en Ligue Europa. Son profil d’arrière latéral moderne et offensif correspond parfaitement aux besoins du Bayern.
Toutefois, selon Bild et Sky Sports, Manchester City s’est récemment invité dans le dossier et observe de près le jeune international néerlandais en cette fin de saison, avec l’intention de déposer une offre.
Si les Sky Blues passaient à l’action, le prix du transfert pourrait encore grimper, d’autant que le joueur est encore sous contrat à Rotterdam jusqu’en 2029. Liverpool, qui avait aussi manifesté son intérêt, a finalement renoncé à toute opération hivernale.
Givairo Read : ses statistiques dans le football professionnel
Saison Club Matchs Buts Passes décisives 2022/23 FC Volendam 1 - - 2023/24 Feyenoord 1 - - 2024/25 Feyenoord 37 3 8 2025/26 Feyenoord 19 2 3