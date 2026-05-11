« Ce n’est un secret pour personne » : un joueur ciblé par le FC Bayern Munich fait déjà parler de lui

Selon Sky, les discussions entre l’entourage de Read et le champion d’Allemagne en titre ont récemment ralentit. La raison, fréquente dans le football moderne, est financière : Feyenoord réclamerait environ 30 millions d’euros, une somme élevée pour un jeune joueur auteur d’une seule saison pleine au plus haut niveau.

À la Säbener Straße, on n’investira pas une telle somme à la légère, d’autant que le dossier médical du jeune homme présente déjà quelques accrocs pour la saison 2025/26 en cours. Une blessure persistante à la cuisse l’a régulièrement tenu éloigné des terrains depuis fin novembre ; il n’a d’ailleurs disputé qu’une mi-temps contre Alkmaar.