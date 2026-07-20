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« Ce n'est un secret pour personne » : un ancien attaquant d'Arsenal livre son pronostic sur le transfert de Gabriel Jesus, alors que les Gunners cherchent à renforcer leur attaque avec le « formidable » Julian Alvarez
Barcelone entre dans la course pour recruter Alvarez
Plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt pour le vainqueur de la Coupe du monde 2022, auteur d’une nouvelle finale éclatante cet été lors de la compétition phare de la FIFA, alors que Lionel Messi et ses coéquipiers échouaient de justesse à conserver leur titre.
Sous contrat avec l’Atlético de Madrid, le natif de Buenos Aires songerait à un nouveau défi après deux saisons dans la capitale espagnole. Barcelone, où il pourrait prendre la succession de Robert Lewandowski comme buteur, suit avec attention ce joueur de 26 ans.
Néanmoins, le club catalan reste soumis à de strictes contraintes financières et ne peut se permettre de débourser des sommes importantes pour une nouvelle superstar sud-américaine, après avoir déjà dû se séparer de Messi, huit fois lauréat du Ballon d’Or.
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Prix : Alvarez pourrait coûter un montant record pour un transfert au Royaume-Uni
Arsenal dispose de fonds considérables et perçoit des avantages tangibles à recruter Alvarez. L’attaquant a déjà fait ses preuves en Premier League, inscrivant 36 buts au cours de deux saisons avec Manchester City, où il a contribué au triplé historique de 2022-2023.
Selon certaines sources, l’Atlético demanderait 150 millions d’euros (127 millions de livres / 172 millions de dollars) pour tout transfert impliquant Alvarez, le club étant naturellement réticent à se séparer d’un atout majeur dont le contrat court encore pendant quatre ans. Un tel montant constituerait un record britannique en matière de transfert.
Les Gunners doivent encore décider s’il est judicieux d’investir autant dans un seul joueur. Ils pourraient toutefois laisser filer Jesus, qui évolue dans un secteur offensif déjà composé du Suédois Viktor Gyokeres et de l’Allemand Kai Havertz.
Arsenal s’apprête à se séparer de Jesus et à renforcer son attaque
Interrogé sur l’éventualité de mouvements offensifs cet été, Aliadière, membre de la génération des « Invincibles » d’Arsenal, a confié à GOAL dans le cadre d’un partenariat avec BetVictor Online Casino : « Je pense que Jesus est sur le départ, ce n’est un secret pour personne ; je crois que le club souhaite tirer un peu d’argent de son transfert.
« Il souhaite sans doute changer d’air pour obtenir davantage de temps de jeu, ce qui est compréhensible. Son départ créerait de l’espace pour l’arrivée d’un nouvel attaquant.
Je sais que Gyokeres a réalisé une bonne saison, mais il faudra sans doute recruter un autre joueur capable d’évoluer à ce poste. Havertz peut y jouer, et Mikel adore l’aligner là-bas lors des grands matchs.
« Pour ma part, si on me dit qu’Alvarez est prêt à venir, je le recrute dès demain. C’est un joueur exceptionnel, comme on l’a vu contre l’Angleterre lors de la Coupe du monde : il court pour lui-même et pour Messi, il presse tout seul. Exactement le profil que j’aimerais voir à Arsenal. »
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Les Gunners explorent déjà d’autres cibles pour la saison 2026-2027.
Arsenal n’a pas encore trouvé d’acheteur pour Gabriel Jesus, mais l’attaquant disposerait de prétendants en Europe et en Amérique du Sud. Il quittera l’Emirates Stadium après avoir contribué à ramener le titre de Premier League dans le nord de Londres.
Pour compenser son départ, les Gunners explorent plusieurs pistes. Alvarez constituerait une cible ambitieuse, mais Arteta pourrait aussi se tourner vers Junior Kroupi, l’attaquant de Bournemouth auteur de 13 buts la saison passée.
Le mercato estival reste ouvert jusqu’au 1^(er) septembre, laissant aux Gunners le temps nécessaire pour identifier leur cible prioritaire, négocier le transfert et intégrer de nouveaux éléments avant l’ouverture de la saison, fixée au 21 août avec la réception de Coventry, fraîchement promu.
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