« Ce n'est un secret pour personne » : un ancien attaquant d'Arsenal livre son pronostic sur le transfert de Gabriel Jesus, alors que les Gunners cherchent à renforcer leur attaque avec le « formidable » Julian Alvarez

Plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt pour le vainqueur de la Coupe du monde 2022, auteur d’une nouvelle finale éclatante cet été lors de la compétition phare de la FIFA, alors que Lionel Messi et ses coéquipiers échouaient de justesse à conserver leur titre.

Sous contrat avec l’Atlético de Madrid, le natif de Buenos Aires songerait à un nouveau défi après deux saisons dans la capitale espagnole. Barcelone, où il pourrait prendre la succession de Robert Lewandowski comme buteur, suit avec attention ce joueur de 26 ans.

Néanmoins, le club catalan reste soumis à de strictes contraintes financières et ne peut se permettre de débourser des sommes importantes pour une nouvelle superstar sud-américaine, après avoir déjà dû se séparer de Messi, huit fois lauréat du Ballon d’Or.