De retour d’un stage de préparation de quatre jours au chaud à Marbella, les locaux ont ouvert le score à la 14e minute grâce à James Maddison, qui a concrétisé une passe de Mohammed Kudus face à Coventry, le club de son enfance.

Malgré un but refusé à Dominic Solanke, Tottenham a conservé le contrôle du match jusqu’à ce qu’une perte de balle de Jan Paul van Hecke permette à Jack Rudoni d’égaliser après la pause. Marmoush a ensuite marqué, avant que Ben Davies ne scelle la victoire dans le temps additionnel.

Au micro de BBC Sport après le coup de sifflet final, Marmoush s’est réjoui de la victoire et de la prestation d’ensemble de l’équipe : « Nous sommes tellement, tellement heureux. Nous avons livré de bonnes performances au cours de la semaine écoulée, mais sans parvenir à gagner. Je suis très heureux de remporter notre premier match aujourd’hui et aussi de marquer mon premier but pour Tottenham. Nous allons nous appuyer là-dessus. »

Interrogé sur son premier but et sur ce qu’il ressentait en voyant ses efforts permettre à l’équipe de prendre les trois points, il a ajouté : « Je suis très heureux que cela ait porté ses fruits, mais je suis encore plus heureux des trois points que nous avons pris aujourd’hui. »