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« Ce n’est que le début ! » : Omar Marmoush, plein de confiance, vise un retour en force face à Tottenham après avoir ouvert son compteur lors de la victoire contre Coventry
Un attaquant égyptien inspire une première victoire
Marmoush est convaincu que son premier but pour Tottenham, inscrit lors d’une victoire 3-1 face à des visiteurs fraîchement promus, amorcera un retour en forme cette saison. Prêté par Manchester City, l’attaquant a redonné l’avantage à son équipe à la 58e minute, bien qu’il ait auparavant touché Milan van Ewijk au visage. Cette victoire attendue après trois matches nuls et trois défaites permet à Tottenham de passer de la 20e à la 16e place.
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Le meneur de jeu, de retour, permet de dominer d’entrée de jeu
De retour d’un stage de préparation de quatre jours au chaud à Marbella, les locaux ont ouvert le score à la 14e minute grâce à James Maddison, qui a concrétisé une passe de Mohammed Kudus face à Coventry, le club de son enfance.
Malgré un but refusé à Dominic Solanke, Tottenham a conservé le contrôle du match jusqu’à ce qu’une perte de balle de Jan Paul van Hecke permette à Jack Rudoni d’égaliser après la pause. Marmoush a ensuite marqué, avant que Ben Davies ne scelle la victoire dans le temps additionnel.
Au micro de BBC Sport après le coup de sifflet final, Marmoush s’est réjoui de la victoire et de la prestation d’ensemble de l’équipe : « Nous sommes tellement, tellement heureux. Nous avons livré de bonnes performances au cours de la semaine écoulée, mais sans parvenir à gagner. Je suis très heureux de remporter notre premier match aujourd’hui et aussi de marquer mon premier but pour Tottenham. Nous allons nous appuyer là-dessus. »
Interrogé sur son premier but et sur ce qu’il ressentait en voyant ses efforts permettre à l’équipe de prendre les trois points, il a ajouté : « Je suis très heureux que cela ait porté ses fruits, mais je suis encore plus heureux des trois points que nous avons pris aujourd’hui. »
Le vestiaire soutient le plan tactique
La soirée encourageante de l’équipe de Roberto De Zerbi s’est encore embellie lorsque Dejan Kulusevski a fait sa première apparition depuis qu’il s’est remis d’une grave blessure au genou qui l’avait privé de toute la saison précédente. En défense, les locaux ont déjoué les premières offensives de Coventry, entraîné par Frank Lampard.
Revenant sur la progression de l’équipe et sur la menace représentée par l’adversaire, Marmoush a déclaré : « À chaque match, nous apprenons. Comme vous l’avez dit, nous avons très bien joué lors des premières semaines, mais le résultat n’était pas au rendez-vous. Ce n’est que le début. »
Il a également salué la qualité des visiteurs tout en soulignant l’importance du but de Davies : « C’est une très bonne équipe, dangereuse en transition. Le but de Ben nous a permis de prendre les trois points et d’apaiser le match. »
Soulignant l’influence positive de son entraîneur principal et la forte solidarité au sein du groupe, l’attaquant a ajouté : « Oui, je me sens très bien. L’entraîneur nous aide tous et nous enseigne de petits détails. Il nous aide aussi sur le plan personnel. J’aime l’intensité et la passion qu’il apporte. Nous croyons au système dans lequel nous jouons. Sur le terrain, nous sommes comme une grande famille et nous nous battrons les uns pour les autres jusqu’au bout. »
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De nouvelles inquiétudes liées aux blessures assombrissent la fête
Malgré sa première victoire après un début sans succès, le staff médical de Tottenham doit désormais évaluer les pépins physiques dont souffrent les défenseurs Robertson et Tosin Adarabioyo. Marmoush a lui aussi quitté le terrain en boitant en fin de rencontre. De son côté, Coventry recule à la 17e place avant deux rencontres cruciales consécutives à domicile contre Fulham et Sunderland.
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