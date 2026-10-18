Entré en jeu, Ange-Yoan Bonny a livré une prestation remarquable pour aider l’Inter à renverser un déficit d’un but et à battre Bologne 3-1. L’Inter a rapidement été mené après un but de Tommaso Pobega, avant que Marcus Thuram n’égalise d’une tête puissante avant la pause.

Lancé en seconde période par Cristian Chivu, Bonny a immédiatement apporté de la verticalité et de l’énergie à l’attaque de l’Inter.

Après le but de Carlos Augusto, qui a donné l’avantage à l’Inter à la 69e minute, Bonny a scellé la victoire d’une finition précise à la 83e minute.