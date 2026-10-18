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Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduit par

« Ce n’est qu’une question de temps ! » : Ange-Yoan Bonny envoie un message fort lors de la victoire spectaculaire de l’Inter

Inter
A. Bonny
Bologne vs Inter
Bologne
Serie A

L’attaquant de l’Inter Ange-Yoan Bonny s’est montré décisif après son entrée en jeu, marquant en fin de match pour parachever une victoire renversante (3-1) face à Bologne au Stadio Dall’Ara. Le jeune attaquant a salué la profondeur de l’effectif et l’esprit collectif de l’Inter, qui poursuit la défense de son titre de champion d’Italie.

  • Bonny parachève la spectaculaire remontée de l’Inter au Dall’Ara

    Entré en jeu, Ange-Yoan Bonny a livré une prestation remarquable pour aider l’Inter à renverser un déficit d’un but et à battre Bologne 3-1. L’Inter a rapidement été mené après un but de Tommaso Pobega, avant que Marcus Thuram n’égalise d’une tête puissante avant la pause.

    Lancé en seconde période par Cristian Chivu, Bonny a immédiatement apporté de la verticalité et de l’énergie à l’attaque de l’Inter.

    Après le but de Carlos Augusto, qui a donné l’avantage à l’Inter à la 69e minute, Bonny a scellé la victoire d’une finition précise à la 83e minute.

  • FBL-ITA-SERIE A-BOLOGNA-INTERAFP

    L’attaquant brille après une cruelle désillusion liée à un hors-jeu

    Le moment décisif de Bonny est survenu deux minutes seulement après qu’un premier but lui a été refusé pour hors-jeu. Au terme d’une belle combinaison entre Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan et Carlos Augusto, le Français a repris à bout portant le centre à ras de terre d’Augusto.

    Revenant sur la capacité de réaction de son équipe, Bonny a souligné la détermination du groupe à revenir au score lors de déplacements difficiles.

    « L’équipe a un très, très bon état d’esprit et ce n’est pas la première fois que nous renversons un match », a déclaré Bonny à Inter TV. « Nous avons eu la bonne réaction et nous sommes tous heureux de cette victoire. »

  • L’attaquant souligne qu’il est prêt à affronter un calendrier chargé

    Alors que l’Inter joue tous les trois jours en Serie A et en Europe, Bonny a souligné que chaque joueur devait être prêt à faire la différence en entrant en jeu. « Tout le monde veut jouer, c’est évident, mais nous avons une équipe qui compte beaucoup de bons joueurs », a déclaré Bonny.

    « Un mois important nous attend, avec un match tous les trois jours, et tout le monde doit être prêt à faire la différence. »

    « Nous travaillons bien pendant la semaine et nous devons faire mieux en Europe pour représenter l’Inter de la meilleure façon possible. »

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  • Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Une étoile montante fait le forcing pour une place de titulaire

    L'entraîneur adjoint Aleksandar Kolarov a salué l'attitude et le professionnalisme de Bonny, ainsi que ceux de Carlos Augusto, les qualifiant de « vrais champions qui entraînent les autres dans leur sillage ».

    Les buts du jeune attaquant continuent de renforcer sa candidature à une place de titulaire régulier dans l'attaque de Chivu.

    L'Inter va désormais chercher à profiter de la dynamique de Bonny avant ses prochaines rencontres de championnat et de Coupe d'Europe.

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