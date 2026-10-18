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« Ce n’est qu’une question de temps ! » : Ange-Yoan Bonny envoie un message fort lors de la victoire spectaculaire de l’Inter
Bonny parachève la spectaculaire remontée de l’Inter au Dall’Ara
Entré en jeu, Ange-Yoan Bonny a livré une prestation remarquable pour aider l’Inter à renverser un déficit d’un but et à battre Bologne 3-1. L’Inter a rapidement été mené après un but de Tommaso Pobega, avant que Marcus Thuram n’égalise d’une tête puissante avant la pause.
Lancé en seconde période par Cristian Chivu, Bonny a immédiatement apporté de la verticalité et de l’énergie à l’attaque de l’Inter.
Après le but de Carlos Augusto, qui a donné l’avantage à l’Inter à la 69e minute, Bonny a scellé la victoire d’une finition précise à la 83e minute.
- AFP
L’attaquant brille après une cruelle désillusion liée à un hors-jeu
Le moment décisif de Bonny est survenu deux minutes seulement après qu’un premier but lui a été refusé pour hors-jeu. Au terme d’une belle combinaison entre Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan et Carlos Augusto, le Français a repris à bout portant le centre à ras de terre d’Augusto.
Revenant sur la capacité de réaction de son équipe, Bonny a souligné la détermination du groupe à revenir au score lors de déplacements difficiles.
« L’équipe a un très, très bon état d’esprit et ce n’est pas la première fois que nous renversons un match », a déclaré Bonny à Inter TV. « Nous avons eu la bonne réaction et nous sommes tous heureux de cette victoire. »
L’attaquant souligne qu’il est prêt à affronter un calendrier chargé
Alors que l’Inter joue tous les trois jours en Serie A et en Europe, Bonny a souligné que chaque joueur devait être prêt à faire la différence en entrant en jeu. « Tout le monde veut jouer, c’est évident, mais nous avons une équipe qui compte beaucoup de bons joueurs », a déclaré Bonny.
« Un mois important nous attend, avec un match tous les trois jours, et tout le monde doit être prêt à faire la différence. »
« Nous travaillons bien pendant la semaine et nous devons faire mieux en Europe pour représenter l’Inter de la meilleure façon possible. »
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Une étoile montante fait le forcing pour une place de titulaire
L'entraîneur adjoint Aleksandar Kolarov a salué l'attitude et le professionnalisme de Bonny, ainsi que ceux de Carlos Augusto, les qualifiant de « vrais champions qui entraînent les autres dans leur sillage ».
Les buts du jeune attaquant continuent de renforcer sa candidature à une place de titulaire régulier dans l'attaque de Chivu.
L'Inter va désormais chercher à profiter de la dynamique de Bonny avant ses prochaines rencontres de championnat et de Coupe d'Europe.
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