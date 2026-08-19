« Ce n’est plus qu’une question de temps » : le directeur général d’Arsenal, Richard Garlick, confirme qu’un nouveau contrat pour Mikel Arteta est imminent

Garlick a annoncé la nouvelle que tous les supporters d’Arsenal attendaient, en assurant que l’avenir d’Arteta au club serait « résolu très prochainement ». L’Espagnol, qui a mis fin la saison dernière aux deux décennies d’attente du club pour un titre de Premier League, est entré dans la dernière année du contrat qu’il avait signé en 2024.

Malgré le temps qui passe, la direction de l’Emirates Stadium reste totalement sereine au sujet de la situation, considérant un nouveau contrat comme une formalité plutôt qu’un sujet d’inquiétude. L’attention est restée fermement portée sur le terrain et sur le mercato en cours, mais le travail administratif visant à assurer le maintien d’Arteta sur le long terme touche désormais à sa conclusion.