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« Ce n’est plus qu’une question de temps » : le directeur général d’Arsenal, Richard Garlick, confirme qu’un nouveau contrat pour Mikel Arteta est imminent
Le dirigeant d’Arsenal donne une mise à jour définitive sur le contrat
Garlick a annoncé la nouvelle que tous les supporters d’Arsenal attendaient, en assurant que l’avenir d’Arteta au club serait « résolu très prochainement ». L’Espagnol, qui a mis fin la saison dernière aux deux décennies d’attente du club pour un titre de Premier League, est entré dans la dernière année du contrat qu’il avait signé en 2024.
Malgré le temps qui passe, la direction de l’Emirates Stadium reste totalement sereine au sujet de la situation, considérant un nouveau contrat comme une formalité plutôt qu’un sujet d’inquiétude. L’attention est restée fermement portée sur le terrain et sur le mercato en cours, mais le travail administratif visant à assurer le maintien d’Arteta sur le long terme touche désormais à sa conclusion.
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Le souhait d’Arteta est de rester
S'exprimant auprès de BBC Sport, Garlick s'est montré transparent sur les intentions du club et sur le souhait de l'entraîneur de rester. Le directeur général a clairement indiqué qu'il n'y avait aucune tension entre les parties. Arteta a récemment déclaré qu'il se sentait extrêmement heureux et très reconnaissant de travailler dans le club où il a reconstruit la culture de l'équipe première.
« Mikel veut être à Arsenal et nous voulons Mikel à Arsenal. Ce n'est qu'une question de temps avant que cela ne se traduise par un nouveau contrat. Tout le monde est très confiant et serein. Nous sommes simplement en train de gérer un mercato et je suis sûr que le contrat de Mikel sera réglé très rapidement », a déclaré Garlick.
La transformation des fortunes du nord de Londres
L’impact d’Arteta a été tout simplement révolutionnaire, faisant passer Arsenal d’une équipe en quête d’identité à la force dominante du football anglais. En remportant le trophée de Premier League la saison dernière, il a réalisé ce que beaucoup pensaient impossible durant la domination de Manchester City, offrant au club son premier titre de champion depuis l’ère des Invincibles en 2004. En outre, il a guidé le club du nord de Londres jusqu’en finale de la Ligue des champions, consolidant son statut parmi les cadors européens.
Alors qu’Arsenal se prépare à une nouvelle campagne éprouvante, l’objectif reste de maintenir les standards élevés établis lors de sa saison couronnée par le titre. Arteta a insisté sur la nécessité pour son effectif d’évoluer et de gérer les exigences physiques et mentales liées à une lutte sur plusieurs fronts, y compris en Ligue des champions.
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Une nouvelle ère de stabilité
Pour Arteta, ce nouveau contrat représente une validation de la culture qu’il a bâtie à London Colney. Depuis sa prise de fonctions, il a remanié l’effectif, se séparant de vétérans de premier plan au profit d’un noyau jeune et ambitieux qui a mûri jusqu’à devenir champion. Alors qu’Arsenal se prépare à lancer la défense de son titre contre Coventry City à l’Emirates ce vendredi, l’atmosphère autour du club est empreinte d’une confiance absolue. La manière convaincante avec laquelle Arsenal a remporté le Community Shield laisse penser que le club londonien n’a aucune intention de ralentir après ses récents succès.
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