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« Ce n'est plus entre nos mains » : Pep Guardiola reconnaît qu'Arsenal a pris l'avantage dans la course au titre après que Manchester City, pourtant « exceptionnel », a laissé filer des points lors d'un match haletant à six buts contre Everton
Tension au stade Hill Dickinson
City semblait bien parti après l'ouverture du score de Doku en première mi-temps, mais une erreur défensive de Marc Guehi a permis à Thierno Barry d'égaliser, déclenchant une seconde période effrénée. Les Toffees ont alors surpris les visiteurs en prenant rapidement les devants 3-1 grâce à un deuxième but de Barry et à une tête de Jake O’Brien, profitant d’un moment d’angoisse inhabituel dans les rangs de City. Bien qu’Erling Haaland puis un second but de Doku à la 97^e minute aient permis de sauver un point, ce match nul redonne l’initiative dans la course au titre à l’Arsenal de Mikel Arteta, même si City compte toujours un match en moins.
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La course au titre échappe à City
Interrogé sur la course au titre, l’entraîneur de Manchester City a admis que l’équation s’était compliquée : les Citizens doivent désormais espérer des faux pas d’Arsenal. Guardiola a déclaré : « Ça dépend. [Le titre] ne dépend plus de nous. Avant ce match, c’était le cas, tout comme pour Arsenal. Mais maintenant, ça ne dépend plus de nous. »
Avant une série de rencontres décisives, il a ajouté : « Il nous reste quatre matchs de Premier League, le prochain contre Brentford, et ce sera du même acabit car nos adversaires sont solides ; nous verrons bien ce qu’il se passera. Bien sûr, nous abordons ces rencontres avec conviction, comme nous sommes venus ici. »
Une prestation exceptionnelle
Guardiola a analysé la rencontre sur le plan tactique, saluant la domination de son équipe en début de match tout en soulignant les difficultés rencontrées lors de la remontée d’Everton en seconde période. Interrogé par Sky Sports, il a déclaré : « Une très bonne performance. Nous avons réalisé une première mi-temps exceptionnelle. C’était très difficile face à leur puissance physique. En seconde période, nous avons peut-être moins contrôlé le jeu et, après avoir encaissé ce but, ils sont revenus et ont imposé un vrai match à l’anglaise, très agressif dans les duels. Mais dans l’ensemble, nous avons livré une très bonne performance. C’est mieux que de perdre, mais bien sûr, c’est mieux de gagner, et c’est pour cela que nous avons joué. Cela montre simplement de quoi l’équipe est capable. »
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La pression s'intensifie sur les poursuivants
Manchester City doit réagir immédiatement avant la réception de Brentford, qui vise une place européenne, samedi : toute issue autre qu’une victoire risquerait d’enterrer ses espoirs de titre. Les hommes de Guardiola entament un programme de quatre dernières journées de championnat aussi dense que décisif, tout en gardant un œil sur les performances d’Arsenal, dont le périple commence à West Ham. Les Gunners savent qu’en remportant trois de leurs quatre derniers rendez-vous, ils mettront fin à vingt ans d’attente. Pour rester dans la course, City doit donc retrouver une solidité défensive et maintenir la pression sur les leaders.