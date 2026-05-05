« Ce n'est plus entre nos mains » : Pep Guardiola reconnaît qu'Arsenal a pris l'avantage dans la course au titre après que Manchester City, pourtant « exceptionnel », a laissé filer des points lors d'un match haletant à six buts contre Everton

Interrogé sur la course au titre, l’entraîneur de Manchester City a admis que l’équation s’était compliquée : les Citizens doivent désormais espérer des faux pas d’Arsenal. Guardiola a déclaré : « Ça dépend. [Le titre] ne dépend plus de nous. Avant ce match, c’était le cas, tout comme pour Arsenal. Mais maintenant, ça ne dépend plus de nous. »

Avant une série de rencontres décisives, il a ajouté : « Il nous reste quatre matchs de Premier League, le prochain contre Brentford, et ce sera du même acabit car nos adversaires sont solides ; nous verrons bien ce qu’il se passera. Bien sûr, nous abordons ces rencontres avec conviction, comme nous sommes venus ici. »