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« Ce n'est pas Zidane ! » - Rayan Cherki se voit reprocher de ne pas être meilleur que Michael Olise et Ousmane Dembélé, alors qu'une ancienne star française remet en question les éloges adressés à la star de Manchester City, connue pour ses gesticulations
Dugarry remet en question l'engouement médiatique à la radio française
S'exprimant sur RMC Sport, Dugarry a fait part de sa profonde frustration face aux éloges incessants adressés au milieu offensif. Cherki a quitté Lyon pour rejoindre Manchester City cet été, inscrivant rapidement neuf buts et délivrant dix passes décisives en 41 apparitions cette saison. Cependant, le commentateur estime que ces statistiques ne justifient pas les comparaisons avec des légendes qui lui sont faites. Manchester City dispose d'un effectif bien fourni, mais Dugarry s'est montré particulièrement critique envers l'engagement du jeune joueur en sélection nationale.
Il s'est emporté : « C'est quoi ce joueur qui peut se permettre de s'arrêter quand il perd le ballon ? C'est quoi ce joueur qui, à chaque fois qu'il touche le ballon, est en pleine performance ? Arrêtez de parler de Cherki comme ça. »
- AFP
Comparaison avec les rivaux nationaux en attaque
L'ancien attaquant du FC Barcelone a ensuite comparé le meneur de jeu à d'autres talents offensifs, laissant entendre qu'il n'apportait rien de plus que ses pairs, notamment Michael Olise et Ousmane Dembélé. Tout en reconnaissant son talent naturel, le commentateur a insisté sur le fait que le joueur restait simplement un élément de rotation pour Didier Deschamps plutôt qu'un pilier de l'équipe. Il a ajouté : « Nous sommes tous d'accord, c'est un très bon joueur, cela ne fait aucun doute. Mais excusez-moi, qu'a-t-il de plus qu'Olise, [Desire] Doue, Dembélé, [Bradley] Barcola et bien d'autres ? Mais arrêtons là ! Aujourd'hui, Cherki fera partie de la rotation, et tant mieux pour l'équipe de France, mais il n'y a rien de plus. »
Privilégier la régularité plutôt que le talent individuel
Un thème récurrent dans les critiques est le manque de régularité perçu tout au long d’un match. Dugarry s’est fait l’écho de ces sentiments, exigeant que le milieu de terrain prouve sa valeur par une excellence constante plutôt que par des éclairs occasionnels de génie individuel. Bien que le joueur, qui a coûté 36,5 millions d’euros, ait démontré ses qualités en Angleterre, le football international exige davantage de fiabilité.
Associent sa critique à une remise en question sans concession des comparaisons avec Zinedine Zidane, le commentateur a fait remarquer : « C'est un joueur qui a encore besoin de régularité et qui doit s'améliorer considérablement avec le temps. Il doit montrer, prouver, démontrer... Oh, Cherki, ce n'est pas Zidane. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Cherki ?
Sur la scène internationale, l'attaquant a récemment représenté la France lors de la victoire 3-1 contre la Colombie le 29 mars, disputant 78 minutes. À l'avenir, il reprendra du service avec son club alors que des rencontres nationales décisives se profilent. Manchester City a un calendrier chargé : il affrontera Liverpool à domicile en quarts de finale de la FA Cup ce week-end. En Premier League, il se rendra à Chelsea le 12 avril, avant d'accueillir Arsenal, actuel leader du championnat, le 19 avril.