S'exprimant sur RMC Sport, Dugarry a fait part de sa profonde frustration face aux éloges incessants adressés au milieu offensif. Cherki a quitté Lyon pour rejoindre Manchester City cet été, inscrivant rapidement neuf buts et délivrant dix passes décisives en 41 apparitions cette saison. Cependant, le commentateur estime que ces statistiques ne justifient pas les comparaisons avec des légendes qui lui sont faites. Manchester City dispose d'un effectif bien fourni, mais Dugarry s'est montré particulièrement critique envers l'engagement du jeune joueur en sélection nationale.

Il s'est emporté : « C'est quoi ce joueur qui peut se permettre de s'arrêter quand il perd le ballon ? C'est quoi ce joueur qui, à chaque fois qu'il touche le ballon, est en pleine performance ? Arrêtez de parler de Cherki comme ça. »