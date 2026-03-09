« Ce n'est pas vrai » - Le président de la Liga dément que le retour de Lionel Messi à Barcelone ait reçu le « feu vert », en réponse à la déclaration sensationnelle de Xavi

S'exprimant dans l'émission Estudio Estadio de la chaîne TVE, Tebas a rapidement réfuté les récentes déclarations faites par l'ancien entraîneur lors d'une interview explosive accordée à La Vanguardia. Le président de la Liga a catégoriquement nié que le club catalan ait bénéficié d'une quelconque dérogation financière pour faciliter le retour très attendu de Messi en 2023.

« Ce n'est pas vrai. La Liga n'a absolument rien autorisé et n'a donné aucun accord », a-t-il insisté. Sa réfutation catégorique contredit directement le récit avancé par le légendaire milieu de terrain, qui a affirmé que les obstacles bureaucratiques avaient été levés avant que l'accord ne tombe mystérieusement à l'eau, rejetant entièrement la responsabilité sur la hiérarchie du club.