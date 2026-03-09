Getty Images Entertainment
Traduit par
« Ce n'est pas vrai » - Le président de la Liga dément que le retour de Lionel Messi à Barcelone ait reçu le « feu vert », en réponse à la déclaration sensationnelle de Xavi
Le patron de la Liga rejette les accusations
S'exprimant dans l'émission Estudio Estadio de la chaîne TVE, Tebas a rapidement réfuté les récentes déclarations faites par l'ancien entraîneur lors d'une interview explosive accordée à La Vanguardia. Le président de la Liga a catégoriquement nié que le club catalan ait bénéficié d'une quelconque dérogation financière pour faciliter le retour très attendu de Messi en 2023.
« Ce n'est pas vrai. La Liga n'a absolument rien autorisé et n'a donné aucun accord », a-t-il insisté. Sa réfutation catégorique contredit directement le récit avancé par le légendaire milieu de terrain, qui a affirmé que les obstacles bureaucratiques avaient été levés avant que l'accord ne tombe mystérieusement à l'eau, rejetant entièrement la responsabilité sur la hiérarchie du club.
- AFP
Le retour au pays refusé
La controverse a éclaté lorsque l'ancien entraîneur du Barça a révélé à quel point les préparatifs pour le retour du joueur huit fois vainqueur du Ballon d'Or étaient avancés après son triomphe en Coupe du monde. Selon lui, les deux hommes se sont entretenus pendant des mois et, au printemps 2023, les aspects sportifs étaient pratiquement finalisés pour une « dernière danse » en Catalogne.
Cependant, l'entraîneur a accusé Laporta d'avoirdélibérément opposé son veto au transfert malgré l'accord de la ligue, affirmant que le président craignait de déclencher une guerre interne avec la superstar argentine. L'accord ayant finalement échoué, l'attaquant a rejoint l'équipe de Major League Soccer Inter Miami, ce qui a gravement nui à la relation personnelle entre les deux anciens coéquipiers.
Le président défend ses décisions
Refusant de laisser passer ces accusations, Laporta a profité d'un récent débat présidentiel pour défendre avec véhémence ses décisions exécutives et livrer une évaluation cinglante de son ancien entraîneur. Il a admis s'être senti « surpris et blessé » par ces remarques, justifiant ce licenciement controversé en établissant un contraste saisissant avec son successeur Hansi Flick.
« Avec Xavi, je voyais que nous allions perdre, et avec Flick, je vois que nous allons gagner », a-t-il déclaré, selon Mundo Deportivo. Concernant le transfert manqué, il a insisté sur le fait que la décision était purement financière et motivée par la crainte du joueur lui-même de subir une pression écrasante, contredisant ainsi directement le récit.
- AFP
Les tensions électorales atteignent leur paroxysme
Cette guerre verbale acharnée a également mis en évidence des fractures institutionnelles profondément enracinées, l'ancien capitaine affirmant avoir été induit en erreur et finalement licencié par Alejandro Echevarria, un conseiller influent qui, selon lui, dirige pratiquement le club. Il a exprimé sa profonde déception d'avoir été laissé tomber par l'administration même qui l'avait ramené.
En réponse, Laporta l'a accusé d'agir comme un pion politique pour son rival à la présidence, Victor Font, à quelques jours des élections, étant donné que Xavi s'est rallié à la campagne rivale. Concluant sa défense, le président sortant a maintenu que ses décisions les plus sévères, à savoir rompre les liens avec des icônes telles que Ronald Koeman, l'attaquant argentin et le tacticien espagnol, étaient dans l'intérêt supérieur de l'institution.
Publicité