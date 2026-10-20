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« Ce n’est pas une question très agréable » : Fabregas balaie avec colère les rumeurs irrespectueuses selon lesquelles il remplacerait Carrick à Manchester United
Un choc d’ambitions pour la Ligue des champions
Fabregas a été interrogé lors de sa conférence de presse d’avant-match sur la possibilité de succéder à Carrick, qui traverse actuellement une période difficile avec six matches sans victoire.
Manchester United se rend en Italie pour affronter Como en Ligue des champions mercredi, après n’avoir remporté que deux matches depuis le début de la saison. Fabregas a toutefois rapidement écarté cette hypothèse, prenant la défense de Carrick et saluant le travail qu’il a accompli. L’entraîneur de Como a clairement indiqué qu’il ne souhaitait pas évoquer un poste actuellement occupé par quelqu’un pour qui il a un profond respect.
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Riposter aux médias
Interrogé avec insistance sur la possibilité d’entraîner Manchester United, Fabregas a fermement pris la défense de Carrick. « Je ne répondrai pas à cette question, car je ne pense pas qu’elle soit très convenable », a déclaré Fabregas mardi. « Je ne pense pas qu’elle témoigne d’assez de respect envers un grand footballeur et entraîneur comme Michael Carrick, à la tête d’une magnifique équipe de Manchester United. » Fabregas et Carrick se sont affrontés à de nombreuses reprises au cours de leurs carrières de joueurs, et l’entraîneur de Côme semble éprouver une forte solidarité envers son homologue alors que Manchester United se prépare à un déplacement exigeant au Sinigaglia.
Respecter l’héritage d’Old Trafford
Malgré la mauvaise forme de Manchester United, Fabregas se garde de sous-estimer le club et son passé prestigieux. « Manchester United est un club historique que je connais très, très bien », a déclaré Fabregas. « Nous avons énormément de respect pour ce club, pour ce qu’il fait, car il compte des joueurs incroyables. » Fabregas a également évoqué ses liens avec le staff technique de Manchester United, soulignant qu’il connaît Steve Holland depuis leur passage commun à Chelsea. Como aborde cette rencontre en excellente forme et occupe la cinquième place de Serie A après sa victoire 3-1 contre la Fiorentina ce week-end.
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À quoi s’attendre mercredi ?
Alors que les spéculations autour du poste d’entraîneur de Manchester United ne manqueront pas de se poursuivre, Fabregas reste entièrement concentré sur Como et son prochain défi en Ligue des champions. Un résultat positif mercredi renforcerait encore sa réputation grandissante d’entraîneur de premier plan, tandis que Carrick a désespérément besoin d’une victoire pour alléger la pression croissante qui pèse sur lui.
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