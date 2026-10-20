Fabregas a été interrogé lors de sa conférence de presse d’avant-match sur la possibilité de succéder à Carrick, qui traverse actuellement une période difficile avec six matches sans victoire.

Manchester United se rend en Italie pour affronter Como en Ligue des champions mercredi, après n’avoir remporté que deux matches depuis le début de la saison. Fabregas a toutefois rapidement écarté cette hypothèse, prenant la défense de Carrick et saluant le travail qu’il a accompli. L’entraîneur de Como a clairement indiqué qu’il ne souhaitait pas évoquer un poste actuellement occupé par quelqu’un pour qui il a un profond respect.