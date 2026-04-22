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Trevoh Chalobah Chelsea 2025-26Getty
Donny Afroni

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« Ce n'est pas une question d'effort » : Trevoh Chalobah conteste l'analyse de l'entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior, après la défaite contre Brighton et prend la défense de ses coéquipiers

T. Chalobah
Chelsea
L. Rosenior
Brighton
Premier League

La saison de Chelsea vire à la crise après une défaite démoralisante 3-0 sur la pelouse de Brighton, un résultat qui enfonce le club dans une série de cinq défaites consécutives en championnat sans marquer le moindre but. Le malaise gagne désormais les vestiaires, Trevoh Chalobah ayant publiquement contesté les propos de l’entraîneur Liam Rosenior sur l’engagement de l’équipe.

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    Les tensions internes s’intensifient à Stamford Bridge

    Dès le coup d’envoi, l’équipe de Rosenior a semblé totalement désorganisée et a concédé un but à Ferdi Kadioglu après seulement trois minutes, avant que les réalisations de Jack Hinshelwood et Danny Welbeck n’alourdissent le score. Cette défaite est historique : c’est la première fois en 114 ans que le club enchaîne cinq revers consécutifs en championnat sans marquer le moindre but. Chalobah, de retour dans le onze de départ pour la première fois depuis plus d’un mois, s’est retrouvé au cœur d’un effort défensif désespéré. Si le milieu a bien offert un rare moment fort avec un dégagement sur la ligne de but en première période, il a finalement fait partie d’une arrière-garde parfois totalement impuissante. Rosenior n’a pas mâché ses mots, qualifiant la performance de son équipe d’« inacceptable à tous les égards ».

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    Chalobah réplique

    Chalobah a contredit l’analyse de Rosenior sur la rencontre. Il a rapidement salué les efforts de ses coéquipiers de Chelsea, estimant qu’ils ne pouvaient guère faire davantage. Prenant la défense du groupe, le défenseur a souligné l’intensité de l’effort physique déployé par les joueurs, malgré le score.

    « Personnellement, j’ai trouvé que les gars se sont donnés à fond. Tout le monde dans les vestiaires est fatigué. Ça n’a rien à voir avec l’effort. On a tout donné, on a juste été battus aujourd’hui », a insisté Chalobah.

  • Rosenior pointe du doigt l'attitude des joueurs

    Rosenior s'est montré cinglant dans son analyse, pointant du doigt l'état d'esprit des joueurs plutôt que les failles tactiques qui ont permis à l'adversaire de percer à plusieurs reprises sur la côte sud. « Ce soir, ce n'était pas une question de tactique, mais d'envie », a-t-il déclaré sans détour. Le décalage entre le diagnostic de l'entraîneur et le témoignage de Chalobah suggère un problème de communication entre le banc et le terrain.

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    Un décalage flagrant sévit à Chelsea

    Le manque de consensus sur les causes des problèmes est une source de grande inquiétude pour les Blues. À l'approche de la demi-finale de la FA Cup contre Leeds, cette dispute publique ne pouvait pas tomber plus mal pour les dirigeants de Stamford Bridge. Chelsea risque également de ne pas se qualifier pour la Ligue des champions, son prochain match de Premier League étant prévu contre Nottingham Forest le 4 mai.

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