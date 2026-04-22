Getty
Traduit par
« Ce n'est pas une question d'effort » : Trevoh Chalobah conteste l'analyse de l'entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior, après la défaite contre Brighton et prend la défense de ses coéquipiers
- AFP
Les tensions internes s’intensifient à Stamford Bridge
Dès le coup d’envoi, l’équipe de Rosenior a semblé totalement désorganisée et a concédé un but à Ferdi Kadioglu après seulement trois minutes, avant que les réalisations de Jack Hinshelwood et Danny Welbeck n’alourdissent le score. Cette défaite est historique : c’est la première fois en 114 ans que le club enchaîne cinq revers consécutifs en championnat sans marquer le moindre but. Chalobah, de retour dans le onze de départ pour la première fois depuis plus d’un mois, s’est retrouvé au cœur d’un effort défensif désespéré. Si le milieu a bien offert un rare moment fort avec un dégagement sur la ligne de but en première période, il a finalement fait partie d’une arrière-garde parfois totalement impuissante. Rosenior n’a pas mâché ses mots, qualifiant la performance de son équipe d’« inacceptable à tous les égards ».
- Getty Images Sport
Chalobah réplique
Chalobah a contredit l’analyse de Rosenior sur la rencontre. Il a rapidement salué les efforts de ses coéquipiers de Chelsea, estimant qu’ils ne pouvaient guère faire davantage. Prenant la défense du groupe, le défenseur a souligné l’intensité de l’effort physique déployé par les joueurs, malgré le score.
« Personnellement, j’ai trouvé que les gars se sont donnés à fond. Tout le monde dans les vestiaires est fatigué. Ça n’a rien à voir avec l’effort. On a tout donné, on a juste été battus aujourd’hui », a insisté Chalobah.
Rosenior pointe du doigt l'attitude des joueurs
Rosenior s'est montré cinglant dans son analyse, pointant du doigt l'état d'esprit des joueurs plutôt que les failles tactiques qui ont permis à l'adversaire de percer à plusieurs reprises sur la côte sud. « Ce soir, ce n'était pas une question de tactique, mais d'envie », a-t-il déclaré sans détour. Le décalage entre le diagnostic de l'entraîneur et le témoignage de Chalobah suggère un problème de communication entre le banc et le terrain.
- Getty Images Sport
Un décalage flagrant sévit à Chelsea
Le manque de consensus sur les causes des problèmes est une source de grande inquiétude pour les Blues. À l'approche de la demi-finale de la FA Cup contre Leeds, cette dispute publique ne pouvait pas tomber plus mal pour les dirigeants de Stamford Bridge. Chelsea risque également de ne pas se qualifier pour la Ligue des champions, son prochain match de Premier League étant prévu contre Nottingham Forest le 4 mai.