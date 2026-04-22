« Ce n'est pas une question d'effort » : Trevoh Chalobah conteste l'analyse de l'entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior, après la défaite contre Brighton et prend la défense de ses coéquipiers

Chalobah a contredit l’analyse de Rosenior sur la rencontre. Il a rapidement salué les efforts de ses coéquipiers de Chelsea, estimant qu’ils ne pouvaient guère faire davantage. Prenant la défense du groupe, le défenseur a souligné l’intensité de l’effort physique déployé par les joueurs, malgré le score.

« Personnellement, j’ai trouvé que les gars se sont donnés à fond. Tout le monde dans les vestiaires est fatigué. Ça n’a rien à voir avec l’effort. On a tout donné, on a juste été battus aujourd’hui », a insisté Chalobah.