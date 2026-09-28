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« Ce n’est pas une mission impossible ! » Mateo Kovacic estime que la Croatie peut mettre fin à la série de 39 matches sans défaite de l’Espagne lors de son affrontement en Ligue des nations
Du respect pour les champions du monde
Kovacic s'est exprimé devant les médias avant le choc très attendu de mardi à Séville, en couvrant d'éloges l'équipe de Luis de la Fuente. Le milieu de terrain de 32 ans a reconnu l'ampleur de la tâche qui attend la Croatie face à une équipe qu'il considère comme la meilleure de la planète, surtout après que l'Espagne a lancé sa campagne par une victoire 3-2 contre l'Angleterre, tandis que la Croatie s'est imposée 2-1 face à la Tchéquie lors de la première journée.
Interrogé sur l'impressionnante série des hôtes, Kovacic est resté concentré sur les propres objectifs de la Croatie plutôt que sur les livres des records. « Nous savons qu'ils sont les champions du monde et qu'ils restent sur 39 matches sans défaite, mais nous ne voulons pas nous occuper de cela, plutôt de notre jeu, nous battre et essayer de leur enlever leur arme la plus puissante, qui est le ballon. Nous voulons gagner », a expliqué le milieu de terrain en conférence de presse.
- Getty Images Sport
Admirer la nouvelle génération espagnole
Kovacic a exprimé une véritable admiration pour la qualité technique présente dans l’actuelle Roja. S’il n’était que spectateur lors de la précédente période de domination de l’Espagne entre 2008 et 2012, il estime que la génération actuelle, emmenée par son ancien coéquipier à Manchester City Rodri et les jeunes sensations de Barcelone, est tout aussi captivante à regarder. Les deux nations ne sont pas étrangères aux confrontations à fort enjeu, puisqu’elles s’étaient notamment affrontées en finale de la Ligue des nations 2022-2023, où l’Espagne avait pris le dessus sur la Croatie aux tirs au but pour soulever le trophée.
« J’ai vraiment aimé regarder l’Espagne avant, avec beaucoup de figures. Il est difficile de les comparer, mais les deux sont très bonnes », a souligné Kovacic lorsqu’il a été interrogé sur l’évolution de la sélection nationale. Il s’est empressé de mettre en avant certains joueurs qui ont récemment attiré son attention, déclarant : « Avec celle-ci, avec Rodri, Pedri ou Lamine Yamal, j’aime vraiment regarder l’Espagne. »
Aucune peur malgré la difficulté
Malgré son admiration pour le style de jeu espagnol, l'ancien de Chelsea a insisté sur le fait que la Croatie ne serait ni intimidée par l'événement ni par les joueurs alignés en face. Et ce malgré l'avantage largement favorable à l'Espagne dans les confrontations directes, avec sept victoires contre trois, après avoir remporté les trois derniers duels officiels, tandis que le dernier succès de la Croatie face à l'Espagne remonte à un match de Ligue des nations en 2018.
« Les joueurs espagnols sont fantastiques, mais nous n'avons peur de personne. Nous respectons tous nos adversaires et, surtout, quand il s'agit du champion du monde. Au-delà des individualités, c'est une équipe très puissante », a déclaré Kovacic aux journalistes. Il a ajouté que l'équipe ferait preuve de discipline, en soulignant : « Nous n'allons pas perdre la tête. Nous devons nous concentrer sur notre jeu et sur le fait de rivaliser. »
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La mission pour mettre fin à la série
Terminant son intervention par un message de défi sur la difficulté de cette rencontre, Kovacic est resté optimiste quant au résultat, concluant : « Ce n’est pas une mission impossible de battre l’Espagne. » Les deux nations abordent cette édition avec l’envie de rebondir après les désillusions vécues aux tirs au but lors de la campagne précédente, où la Croatie a été éliminée en quarts de finale par la France, tandis que l’Espagne a subi une douloureuse défaite aux tirs au but face au Portugal en finale.
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