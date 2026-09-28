Kovacic s'est exprimé devant les médias avant le choc très attendu de mardi à Séville, en couvrant d'éloges l'équipe de Luis de la Fuente. Le milieu de terrain de 32 ans a reconnu l'ampleur de la tâche qui attend la Croatie face à une équipe qu'il considère comme la meilleure de la planète, surtout après que l'Espagne a lancé sa campagne par une victoire 3-2 contre l'Angleterre, tandis que la Croatie s'est imposée 2-1 face à la Tchéquie lors de la première journée.

Interrogé sur l'impressionnante série des hôtes, Kovacic est resté concentré sur les propres objectifs de la Croatie plutôt que sur les livres des records. « Nous savons qu'ils sont les champions du monde et qu'ils restent sur 39 matches sans défaite, mais nous ne voulons pas nous occuper de cela, plutôt de notre jeu, nous battre et essayer de leur enlever leur arme la plus puissante, qui est le ballon. Nous voulons gagner », a expliqué le milieu de terrain en conférence de presse.