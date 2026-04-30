« Ce n'est pas une guerre » : Cristiano Ronaldo estime que critiquer les arbitres n'est « pas bon » pour le « projet » de la Ligue professionnelle saoudienne

Ronaldo a dénoncé la culture de la critique qui se développe au sein de la Ligue professionnelle saoudienne, estimant que l'attention constante portée aux décisions arbitrales nuit à l'image de la compétition. À l'issue de la victoire 2-0 d'Al-Nassr contre Al-Ahli, un match qui a consolidé la place de son équipe en tête du classement, le joueur de 41 ans a appelé ses pairs à faire preuve de plus de professionnalisme.

L’international portugais a livré un constat sans détour à Thmanyah après la rencontre : « Je pense que ce n’est pas bon pour la ligue. Tout le monde se plaint. C’est du football, ce n’est pas la guerre. Nous savons que nous devons nous battre ; tout le monde veut gagner. Mais tout n’est pas permis. » Ces propos interviennent après les accusations du défenseur d’Al-Ahli, Merih Demiral, qui estime qu’Al-Nassr bénéficie d’un arbitrage favorable depuis le début de la saison.