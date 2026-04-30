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« Ce n'est pas une guerre » : Cristiano Ronaldo estime que critiquer les arbitres n'est « pas bon » pour le « projet » de la Ligue professionnelle saoudienne
Ronaldo demande de mettre un terme à la « guerre » autour des arbitres.
Ronaldo a dénoncé la culture de la critique qui se développe au sein de la Ligue professionnelle saoudienne, estimant que l'attention constante portée aux décisions arbitrales nuit à l'image de la compétition. À l'issue de la victoire 2-0 d'Al-Nassr contre Al-Ahli, un match qui a consolidé la place de son équipe en tête du classement, le joueur de 41 ans a appelé ses pairs à faire preuve de plus de professionnalisme.
L’international portugais a livré un constat sans détour à Thmanyah après la rencontre : « Je pense que ce n’est pas bon pour la ligue. Tout le monde se plaint. C’est du football, ce n’est pas la guerre. Nous savons que nous devons nous battre ; tout le monde veut gagner. Mais tout n’est pas permis. » Ces propos interviennent après les accusations du défenseur d’Al-Ahli, Merih Demiral, qui estime qu’Al-Nassr bénéficie d’un arbitrage favorable depuis le début de la saison.
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Les frustrations devraient s’exprimer en fin de saison.
Malgré ses appels au calme, Cristiano Ronaldo a laissé entendre qu’il s’exprimerait librement une fois la course au titre terminée. L’attaquant chevronné a connu une saison mouvementée, marquée notamment par un bref boycott des matchs en début de campagne suite au transfert controversé de Karim Benzema à Al-Hilal.
Il a promis de faire le point dans les prochains mois, déclarant : « Je m’exprimerai en fin de saison, car j’ai vu beaucoup de choses négatives. Beaucoup de joueurs se sont plaints sur Instagram et Facebook, en critiquant les arbitres, la ligue et le projet. Ce n’est pas bon. Ce n’est pas l’objectif de la ligue. La saison a été difficile, tant sur le terrain qu’en dehors. Nous connaissons la puissance des autres équipes, mais j’aurai l’occasion de m’exprimer en fin de saison. »
Un modèle de compétitivité pour l’Europe
L’ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United reste concentré sur son objectif : faire de la Saudi Pro League un concurrent crédible pour les grands championnats européens. Il considère que les actuelles dissensions internes menacent les importants investissements et les progrès sportifs accomplis depuis son arrivée à Riyad en décembre 2022.
Interrogé sur le rayonnement international de la ligue, il a ajouté : « Nous devons montrer l’exemple, ici comme en Europe, et leur prouver que nous voulons rivaliser pour devenir l’une des meilleures ligues au monde. Dans cette optique, je pense que nous devons analyser la situation tout en mettant fin à ces critiques… car pour moi, ce n’est pas du football. »
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À la recherche d'un premier titre saoudien
Alors qu’Al-Nassr est en tête de la course au titre, son premier depuis 2019, Cristiano Ronaldo privilégie les trophées collectifs aux distinctions individuelles, même s’il approche le cap symbolique des 1 000 buts en carrière. À ce stade avancé de sa carrière, c’est la réussite du « projet » qui le motive avant tout.
« La lutte pour le titre ira jusqu’au bout », assure-t-il. « Ma carrière a été brillante et se poursuit. L’essentiel est de continuer à prendre du plaisir, à marquer, mais surtout à gagner. Nous voulons ce championnat. »