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« Ce n'est pas une décision facile », reconnaît Carlo Ancelotti. Le technicien italien doit encore trancher le cas Neymar pour la Coupe du monde, bien que l'icône brésilienne « se soit nettement améliorée ces derniers temps » à Santos
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Le poids de l'histoire face à la réalité du terrain
Ancelotti a intégré Neymar à sa liste provisoire de 55 joueurs pour le tournoi, mais il devra rabattre ce groupe à 26 éléments lorsqu’il dévoilera l’effectif définitif le 18 mai. Âgé de 34 ans, Neymar demeure l’un des plus grands talents que le football brésilien ait jamais produits, toutefois sa présence au Mondial 2026 n’est pas encore garantie. Après une période difficile à Al Hilal, ponctuée de blessures à répétition, son retour à Santos a laissé entrevoir des éclairs de sa classe d’antan, mais des interrogations subsistent sur son niveau d’intensité actuel.
« Lorsqu’il faut choisir, de nombreux éléments entrent en ligne de compte », a expliqué Ancelotti lors d’une interview exclusive accordée à Reuters. « Neymar est un joueur important pour ce pays en raison du talent qu’il a toujours démontré. Il a connu des problèmes et il travaille dur pour se remettre. Il s’est beaucoup amélioré ces derniers temps et joue régulièrement. Évidemment, pour moi, ce n’est pas une décision facile. Nous devons soigneusement peser le pour et le contre, mais cela ne m’impressionne pas. Depuis un an, nous évaluons non seulement Neymar, mais l’ensemble des joueurs. »
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Le rôle de Neymar dans le vestiaire
Pour Ancelotti, l’harmonie du groupe est cruciale. L’Italien, réputé pour sa gestion habile des ego, sait qu’une figure comme Neymar peut à elle seule bouleverser la dynamique collective. Le technicien a rappelé que les coéquipiers du numéro 10 ont déjà exprimé leur souhait de le voir rester, un paramètre qu’il intègre à son analyse du climat interne de la Seleção.
« Je sais parfaitement que Neymar est très apprécié, non seulement par le public, mais aussi par les joueurs », a-t-il déclaré. « C’est aussi un facteur à prendre en compte, car nous devons tenir compte de l’ambiance qui entourera la sélection de Neymar. Ce n’est pas comme si j’allais lâcher une bombe dans le vestiaire. Il est très apprécié, très aimé. Je pense qu’il est normal que les joueurs expriment leur opinion. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui m’ont donné des conseils, je vous remercie tous. Mais, en fin de compte, la personne la plus à même de prendre cette décision, la personne la plus indiquée pour le faire, c’est moi. »
Protection contre l'environnement extérieur
Pour l’entraîneur, la pression médiatique et les attentes des supporters ne doivent pas influer sur le processus de sélection. Ancelotti a réaffirmé que sa priorité était de préserver la sérénité du groupe, quel que soit le choix qu’il fera en début de semaine prochaine. Il estime que l’effectif est prêt à accueillir toutes les issues concernant la star de Santos.
« Je ne pense pas que l’ambiance interne affectera l’équipe d’une quelconque manière », a-t-il ajouté. « L’ambiance est très positive, très calme, et quel que soit le joueur qui fera partie de l’effectif, elle restera positive et calme jusqu’à la fin. Je ne peux pas contrôler l’environnement extérieur ni ce que disent les médias. L’ambiance interne est sous contrôle et le restera jusqu’à la fin, avec ou sans Neymar. Cela rejoint ce que je viens de mentionner : je sais que si j’intègre Neymar dans ce groupe, tout ira bien car il est très apprécié de tous. »
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Critères techniques et autonomie totale
La dernière partie de l’évaluation porte sur les exigences tactiques d’Ancelotti, qui requièrent une grande intensité et un solide travail défensif. Si l’entraîneur reconnaît les progrès physiques de Neymar lors de ses dernières sorties avec Santos, il rappelle que sa décision sera purement professionnelle, basée sur ce que le joueur peut apporter sur le terrain dans le contexte actuel du football international.
« Il a considérablement amélioré sa condition physique lors des derniers matchs. Il a livré de très bonnes performances ces derniers temps », a déclaré Ancelotti. « Sa condition physique s’est améliorée. Il est capable de maintenir une intensité élevée tout au long d’un match. Mais il y a match et match. Je suis serein car je sais parfaitement que la décision m’appartient. Personne ne m’a mis la pression pour que je convoque Neymar. Je dispose d’une autonomie totale. La décision sera 100 % professionnelle. Je ne tiendrai compte que de ses performances en tant que footballeur. Rien d’autre. Puis-je constituer une équipe parfaite ? Impossible ! Mais je peux constituer une équipe qui commettra moins d’erreurs que d’autres qui s’y essaieraient. De cela, je suis certain. »