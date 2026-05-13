Ancelotti a intégré Neymar à sa liste provisoire de 55 joueurs pour le tournoi, mais il devra rabattre ce groupe à 26 éléments lorsqu’il dévoilera l’effectif définitif le 18 mai. Âgé de 34 ans, Neymar demeure l’un des plus grands talents que le football brésilien ait jamais produits, toutefois sa présence au Mondial 2026 n’est pas encore garantie. Après une période difficile à Al Hilal, ponctuée de blessures à répétition, son retour à Santos a laissé entrevoir des éclairs de sa classe d’antan, mais des interrogations subsistent sur son niveau d’intensité actuel.

« Lorsqu’il faut choisir, de nombreux éléments entrent en ligne de compte », a expliqué Ancelotti lors d’une interview exclusive accordée à Reuters. « Neymar est un joueur important pour ce pays en raison du talent qu’il a toujours démontré. Il a connu des problèmes et il travaille dur pour se remettre. Il s’est beaucoup amélioré ces derniers temps et joue régulièrement. Évidemment, pour moi, ce n’est pas une décision facile. Nous devons soigneusement peser le pour et le contre, mais cela ne m’impressionne pas. Depuis un an, nous évaluons non seulement Neymar, mais l’ensemble des joueurs. »