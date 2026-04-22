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« Ce n'est pas une bonne nouvelle » : une légende d'Arsenal explique pourquoi elle souhaite que Tottenham évite une relégation « choquante » en Premier League
La mission de survie de De Zerbi
La situation au Tottenham Hotspur Stadium se détériore rapidement, le club risquant désormais l’relégation en Championship. Chargé d’une mission de sauvetage urgente après avoir remplacé Igor Tudor, le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi n’a pas encore inversé la tendance.
Les Spurs, toujours à la recherche de leur première victoire en championnat en 2026, mesurent l’ampleur de la tâche qui attend l’ancien mentor de Brighton. Leur dernière déception : un match nul 2-2 contre l’ex-club de De Zerbi, où un effondrement tardif leur a coûté deux points précieux dans la course au maintien.
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Les derbies décisifs
Alors que de nombreux supporters d’Arsenal se réjouissent de voir Tottenham stagner dans la zone de relégation, Lauren affiche un point de vue nuancé. Pour l’ancienne défenseuse camerounaise, disparaître du calendrier serait préjudiciable aux Gunners et à l’ensemble de la Ligue.
« En tant que supporter d’Arsenal, il y a un match que nous voulons voir chaque saison : le derby du nord de Londres contre Tottenham », explique Lauren à CasinoWizard. « Affronter son plus grand rival chaque année, c’est essentiel. Je ne crois pas que la relégation de Tottenham soit une bonne nouvelle pour les supporters d’Arsenal ou pour la Premier League dans son ensemble. C’est bien de les affronter et de les battre, et je veux que cela continue. Ce serait un choc énorme pour la Premier League si Tottenham descendait, mais je préfèrerais les voir se maintenir pour leur reprendre des points la saison prochaine. »
La course au titre s’oppose à la lutte pour le maintien
Alors que Tottenham occupe une place en bas de tableau et doit regarder derrière lui, Arsenal lutte pour le titre au sommet de la Premier League. L’équipe de Mikel Arteta compte actuellement trois points d’avance sur Manchester City, même si les hommes de Pep Guardiola ont un match en retard décisif à disputer après leur récente victoire 2-1 face aux Gunners à l’Etihad Stadium.
Sous la pression grandissante, Mikel Arteta doit offrir au club son premier titre de champion depuis plus de vingt ans, mais Lauren demeure convaincu que l’Espagnol est l’homme de la situation, quel que soit le dénouement. « Il faut cesser de dire qu'Arteta est en danger et qu'Arsenal ne remportera aucun trophée », a-t-il ajouté. « Je ne vois pas les choses ainsi, car je pense qu'Arsenal va remporter la Premier League. Je suis optimiste, j'ai confiance. La défaite contre Manchester City n'a pas mis fin à la course au titre. City n'était pas meilleur, ils ne sont pas meilleurs, ils ont simplement su saisir leurs occasions. »
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Cinq matchs pour sauver les Spurs
À cinq journées de la fin de la Premier League, De Zerbi et Tottenham n’ont plus le droit à l’erreur. L’Italien a publiquement lancé un défi à son groupe : garder un état d’esprit positif, excluant toute « attitude négative », alors que les Spurs s’apprêtent à un déplacement crucial sur la pelouse des Wolves.
Malgré la réalité du classement, l’entraîneur italien garde confiance : « Il nous reste cinq matchs à jouer. C’est dur, nous savons tous que c’est un moment difficile, une situation compliquée, mais il nous reste cinq matchs, 15 points, et cette équipe est capable de remporter cinq victoires d’affilée », a-t-il déclaré.