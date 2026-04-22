« Ce n'est pas une bonne nouvelle » : une légende d'Arsenal explique pourquoi elle souhaite que Tottenham évite une relégation « choquante » en Premier League

Alors que de nombreux supporters d’Arsenal se réjouissent de voir Tottenham stagner dans la zone de relégation, Lauren affiche un point de vue nuancé. Pour l’ancienne défenseuse camerounaise, disparaître du calendrier serait préjudiciable aux Gunners et à l’ensemble de la Ligue.

« En tant que supporter d’Arsenal, il y a un match que nous voulons voir chaque saison : le derby du nord de Londres contre Tottenham », explique Lauren à CasinoWizard. « Affronter son plus grand rival chaque année, c’est essentiel. Je ne crois pas que la relégation de Tottenham soit une bonne nouvelle pour les supporters d’Arsenal ou pour la Premier League dans son ensemble. C’est bien de les affronter et de les battre, et je veux que cela continue. Ce serait un choc énorme pour la Premier League si Tottenham descendait, mais je préfèrerais les voir se maintenir pour leur reprendre des points la saison prochaine. »