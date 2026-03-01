Getty Images Sport
« Ce n'est pas un penalty ! » - Oliver Glasner suggère que l'arbitre a accordé à Man Utd un « bonus Old Trafford » en sifflant un penalty décisif contre Crystal Palace
Glasner remet en question une décision cruciale concernant un penalty
Le tournant du match s'est produit en deuxième mi-temps, suscitant une vive controverse et provoquant la colère du manager visiteur. Oliver Glasner était visiblement frustré par la succession d'événements qui ont conduit à l'expulsion directe de Maxence Lacroix pour une faute en dernier recours sur Matheus Cunha, puis au penalty qui a finalement permis aux hôtes de revenir dans une rencontre très disputée.
S'adressant aux médias après le coup de sifflet final, le manager de Palace n'a pas mâché ses mots dans son évaluation franche de l'arbitrage. « Le carton rouge a complètement changé le cours du match », a déclaré Glasner. « Je pense que c'est une décision très difficile. La faute commence en dehors de la surface. Cunha est très malin d'attendre d'être à l'intérieur de la surface pour tomber. »
Qualifie cette décision de « bonus Old Trafford »
Le tacticien autrichien a continué à analyser cette phase défensive controversée, soulignant que même si la faute était tout à fait justifiée, l'emplacement exact de l'infraction rendait la décision d'accorder un penalty fondamentalement incorrecte. Il a reconnu que la situation défensive était indéniablement complexe pour les arbitres en temps réel, mais il est resté catégorique sur le fait que son équipe en difficulté avait été gravement lésée par la décision finale.
Évoquant la pression à laquelle sont soumis les arbitres, Glasner est allé plus loin, suggérant que l'atmosphère particulièrement intimidante de ce stade historique avait inconsciemment influencé le raisonnement de l'arbitre. « Il y a plusieurs situations différentes à juger, mais j'ai toujours l'impression que c'est une mauvaise décision », a-t-il expliqué avec passion. « Ce n'est pas un penalty, peut-être un carton rouge pour une faute en dehors de la surface. Mais la faute commence en dehors de la surface. C'est peut-être un peu le bonus Old Trafford. »
Fernandes et Sesko complètent le retour
L'après-midi a en fait commencé par une frustration palpable pour les supporters locaux, les Eagles prenant une avance inattendue grâce à Lacroix, menaçant sérieusement de gâcher l'ambiance au Theatre of Dreams. Cependant, le momentum a radicalement changé en seconde période lorsque Cunha a été fauché dans la surface, entraînant l'expulsion de Lacroix et ouvrant la voie à Fernandes qui a facilement égalisé depuis le point de penalty avec une finition sereine.
Le meneur de jeu portugais s'est ensuite rapidement transformé en passeur, offrant une superbe passe décisive à Benjamin Sesko qui a habilement marqué de la tête le but de la victoire, assurant ainsi un retour crucial 2-1. Ce résultat crucial a permis à United de se hisser à la troisième place du classement de la Premier League avec un total impressionnant de 51 points, à exactement 10 points du leader actuel Arsenal et à 8 points du deuxième Manchester City, tandis que Crystal Palace reste frustrant à la 14e place avec 35 points.
L'impressionnante série d'invincibilité en championnat se poursuit
Cette dernière victoire acharnée ajoute un nouveau chapitre très positif à la remarquable renaissance nationale de Manchester United sous la houlette de Michael Carrick. Les Red Devils ont fait preuve d'une grande résilience et d'un caractère exceptionnel pour remporter des victoires cruciales en championnat contre des poids lourds traditionnels tels que Manchester City, Arsenal et Tottenham, ainsi que des victoires difficiles et âprement disputées contre Fulham, Everton et maintenant Crystal Palace. En réussissant brillamment à naviguer dans cette série incroyablement difficile de matchs hivernaux exigeants sans subir une seule défaite en championnat, ils ont fermement établi leur place parmi les quatre premiers et ont complètement restauré l'immense confiance des fidèles supporters d'Old Trafford.
