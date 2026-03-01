Le tournant du match s'est produit en deuxième mi-temps, suscitant une vive controverse et provoquant la colère du manager visiteur. Oliver Glasner était visiblement frustré par la succession d'événements qui ont conduit à l'expulsion directe de Maxence Lacroix pour une faute en dernier recours sur Matheus Cunha, puis au penalty qui a finalement permis aux hôtes de revenir dans une rencontre très disputée.

S'adressant aux médias après le coup de sifflet final, le manager de Palace n'a pas mâché ses mots dans son évaluation franche de l'arbitrage. « Le carton rouge a complètement changé le cours du match », a déclaré Glasner. « Je pense que c'est une décision très difficile. La faute commence en dehors de la surface. Cunha est très malin d'attendre d'être à l'intérieur de la surface pour tomber. »