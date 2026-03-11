AFP
« Ce n'est pas un penalty » - Le manager du Bayer Leverkusen est furieux après le penalty accordé à Arsenal en fin de match lors du match nul en Ligue des champions, affirmant que la « pression » repose entièrement sur l'équipe de Mikel Arteta avant le match retour
Sentiments mitigés pour le patron de Leverkusen
Le moment le plus marquant du match s'est produit à la 89e minute, lorsque Noni Madueke s'est effondré après un contact minime avec Malik Tillman. Malgré les protestations virulentes et l'intervention du VAR, la décision a été maintenue, permettant à Kai Havertz de devenir le protagoniste de son retour émouvant à la BayArena en convertissant le penalty controversé pour arracher le match nul 1-1 pour Arsenal.
« J'ai des sentiments mitigés », a expliqué Hjulmand immédiatement après le coup de sifflet final. « Nous avons réalisé une très bonne performance contre une équipe de haut niveau, mais nous sommes bien sûr déçus par la dernière scène. Un score de 1-0 aurait évidemment été bien meilleur qu'un 1-1. Je ne vois pas de penalty là-dedans, mais c'est comme ça. »
L'avantage psychologique est du côté de Leverkusen
Dans la perspective du match retour décisif qui se déroulera mardi prochain à l'Emirates Stadium, Hjulmand estime que les rôles sont clairement définis. Si beaucoup considèrent désormais Arsenal comme favori, l'entraîneur de Leverkusen est convaincu que les Gunners subiront une pression bien plus forte devant leur public.
« Nous allons à Londres avec espoir. Je pense qu'Arsenal subit une forte pression. Nous devons et nous pouvons réaliser une nouvelle performance solide. Nous devons saisir cette opportunité et nous attendons mardi avec impatience. Mais pour l'instant, c'est le Bayern qui compte », a ajouté Hjulmand, faisant référence au prochain match de championnat contre le Bayern Munich.
Éloges particuliers pour le capitaine Andrich
Robert Andrich a particulièrement retenu l'attention pendant le match, non seulement en tant que buteur, mais aussi en tant que meneur de jeu de l'équipe allemande. Après avoir vu le milieu de terrain de 31 ans recevoir un carton jaune dès la deuxième minute, Hjulmand a admis avoir envisagé un remplacement tactique pour le protéger. « Je me suis demandé si je devais sortir Rob tôt. Heureusement, je ne l'ai pas fait. C'est un joueur expérimenté. Il a livré un match exceptionnel », s'est réjoui l'entraîneur à propos de son leader.
Le soulagement d'Arteta après l'égalisation tardive de Havertz
De son côté, Mikel Arteta était visiblement soulagé. Concernant l'égalisation de l'ancienne star de Leverkusen Kai Havertz, Arteta a déclaré : « Nous n'étions pas prêts juste après la pause. Le but égalisateur était très important pour nous. Nous avons vu à quel point il est difficile de gagner contre n'importe quelle équipe, surtout à l'extérieur. Nous devons maintenant terminer le travail à Londres. » À propos de Havertz, il a ajouté : « Le football est un jeu étrange. Il est revenu dans son ancien club et a marqué. C'était un moment important pour lui. »
