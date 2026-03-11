« Ce n'est pas un penalty » - Le manager du Bayer Leverkusen est furieux après le penalty accordé à Arsenal en fin de match lors du match nul en Ligue des champions, affirmant que la « pression » repose entièrement sur l'équipe de Mikel Arteta avant le match retour

Le moment le plus marquant du match s'est produit à la 89e minute, lorsque Noni Madueke s'est effondré après un contact minime avec Malik Tillman. Malgré les protestations virulentes et l'intervention du VAR, la décision a été maintenue, permettant à Kai Havertz de devenir le protagoniste de son retour émouvant à la BayArena en convertissant le penalty controversé pour arracher le match nul 1-1 pour Arsenal.

« J'ai des sentiments mitigés », a expliqué Hjulmand immédiatement après le coup de sifflet final. « Nous avons réalisé une très bonne performance contre une équipe de haut niveau, mais nous sommes bien sûr déçus par la dernière scène. Un score de 1-0 aurait évidemment été bien meilleur qu'un 1-1. Je ne vois pas de penalty là-dedans, mais c'est comme ça. »