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« Ce n'est pas un leader » : selon une légende du club, Manchester United ne pourra pas « aller de l'avant » tant que Harry Maguire restera titulaire
Maguire reste à Manchester United
Dans une interview accordée à Metro, Parker a livré un bilan sans concession de l’organisation défensive actuelle du club. Malgré un regain de forme récent, il estime que les Red Devils ne peuvent pas progresser avec Maguire comme pilier central. L’international anglais de 33 ans a récemment signé un nouveau contrat qui le lie à Old Trafford jusqu’en 2027, avec une option pour une année supplémentaire.
Si le défenseur a été récompensé pour ses performances depuis la prise de fonction de Carrick, Parker doute toujours de sa valeur à long terme et presse le club d’investir dans des profils plus rapides et plus dynamiques pour retrouver un statut de prétendant au titre.
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Une star anglaise est accusée de freiner l’émergence de jeunes talents.
L’importance de Maguire a considérablement évolué cette saison. Sous les ordres de l’ancien entraîneur Ruben Amorim, il était largement mis à l’écart, se contentant de brèves apparitions, avant qu’une grave lésion à la cuisse ne l’écarte des terrains pendant neuf matches consécutifs de Premier League. Cependant, depuis l’arrivée de Carrick, le défenseur a retrouvé toute sa vitalité. De retour dans le onze de départ contre Manchester City à la mi-janvier, il a enchaîné les performances sur la durée, ne manquant que les rencontres face à Leeds et Chelsea en raison d’une suspension.
Malgré cette nouvelle assiduité, Parker conserve un jugement sévère sur son leadership. Interrogé au sujet de sa charnière avec Ayden Heaven, il a été direct : « Il enchaîne les matchs, mais il évolue aux côtés d’Harry Maguire, qui n’est pas un leader sur le terrain. Il a mérité son contrat, d’une certaine manière, car il s’est bien débrouillé. Mais si on veut aller de l’avant, on ne va pas de l’avant avec Harry Maguire. Il faut donc aller chercher un autre défenseur central. »
Éloges pour Heaven et les cibles défensives
Poursuivant ses éloges à l'égard de la jeune sensation Heaven, Parker estime que le défenseur aurait dû être intégré bien avant la 12e rencontre dirigée par Carrick. Heaven s'est illustré de manière impressionnante après la longue blessure au dos de Matthijs de Ligt et la suspension de trois matchs de Lisandro Martínez.
Préférant le jeune joueur à un vétéran confirmé, Parker a fait remarquer : « Il [Heaven] aurait dû se voir offrir une chance plus tôt sous l’ère Carrick. Je pense qu’il assume pleinement son rôle aujourd’hui, et il s’est rapidement imposé. Il est parfois un peu impulsif, mais il faut se rappeler à quel point il est jeune et qu’il en fait parfois un peu trop. On a Martinez et on a Yoro aussi, mais on n’a pas besoin d’un vétéran qui a déjà fait ses preuves. À mon avis, on ne va pas de l’avant avec Harry Maguire dans l’équipe. »
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Quelle sera la prochaine étape pour la défense de Carrick ?
Alors que Manchester United s’intéresserait à des cibles abordables comme Marcos Senesi (Bournemouth) et Murillo (Nottingham Forest), Carrick aborde un mercato estival crucial. Le manager doit choisir : conserver l’expérience retrouvée de Maguire ou privilégier la progression rapide que Parker estime indispensable pour enfin briguer le titre de Premier League la saison prochaine.