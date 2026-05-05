« Ce n'est pas un leader » : selon une légende du club, Manchester United ne pourra pas « aller de l'avant » tant que Harry Maguire restera titulaire

Dans une interview accordée à Metro, Parker a livré un bilan sans concession de l’organisation défensive actuelle du club. Malgré un regain de forme récent, il estime que les Red Devils ne peuvent pas progresser avec Maguire comme pilier central. L’international anglais de 33 ans a récemment signé un nouveau contrat qui le lie à Old Trafford jusqu’en 2027, avec une option pour une année supplémentaire.

Si le défenseur a été récompensé pour ses performances depuis la prise de fonction de Carrick, Parker doute toujours de sa valeur à long terme et presse le club d’investir dans des profils plus rapides et plus dynamiques pour retrouver un statut de prétendant au titre.