« Ce n'est pas un joueur de classe mondiale » : après la débâcle à la Coupe du monde, un ancien international réclame le départ de la star du Bayern Joshua Kimmich de l'équipe nationale allemande

« Il a désormais pris part à cinq tournois majeurs dans un rôle clé et, à chaque fois, il a échoué. Il n’a jamais dépassé les quarts de finale, mais il affirme qu’il ne fuit pas ses responsabilités. Ce n’est pas une question de fuite, mais d’assumer ses responsabilités », analyse Hamann.

De la part d’un joueur comme Kimmich, il attend « qu’il assume ses responsabilités et dise : “J’ai tout essayé – et on ne peut pas lui en vouloir –, je n’y suis pas parvenu, je m’en vais pour l’instant.” C’est ce que j’attendrais de lui. »

En revanche, Hamann « apprécierait énormément » que le joueur de 31 ans renonce de son plein gré. « […] J’aimerais que cela se passe ainsi. Ce serait un signe, et il faut que les choses changent. On ne peut pas continuer comme ça. »