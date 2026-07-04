Dans le podcast « TOMorrow Business », l’ancien international allemand a conseillé au milieu de terrain vedette du FC Bayern Munich de se retirer de l’équipe nationale. Kimmich devrait assumer ses responsabilités et se rendre indisponible pour les futurs rassemblements de la Mannschaft.
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« Ce n'est pas un joueur de classe mondiale » : après la débâcle à la Coupe du monde, un ancien international réclame le départ de la star du Bayern Joshua Kimmich de l'équipe nationale allemande
« Il a désormais pris part à cinq tournois majeurs dans un rôle clé et, à chaque fois, il a échoué. Il n’a jamais dépassé les quarts de finale, mais il affirme qu’il ne fuit pas ses responsabilités. Ce n’est pas une question de fuite, mais d’assumer ses responsabilités », analyse Hamann.
De la part d’un joueur comme Kimmich, il attend « qu’il assume ses responsabilités et dise : “J’ai tout essayé – et on ne peut pas lui en vouloir –, je n’y suis pas parvenu, je m’en vais pour l’instant.” C’est ce que j’attendrais de lui. »
En revanche, Hamann « apprécierait énormément » que le joueur de 31 ans renonce de son plein gré. « […] J’aimerais que cela se passe ainsi. Ce serait un signe, et il faut que les choses changent. On ne peut pas continuer comme ça. »
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Hamann sur Kimmich : « Je ne l'inviterais plus. »
Si ce n’est pas le cas, « je ne l’inviterais plus. Je dois quand même laisser leur chance à d’autres joueurs. Je pense que Kimmich ne devrait plus avoir sa place en équipe nationale », a poursuivi Hamann. Si le capitaine allemand ne parvient pas à se résoudre à renoncer de lui-même à de nouvelles sélections sous le maillot de la DFB, le futur sélectionneur national devra intervenir. La qualité entre aussi en ligne de compte.
« Je ne considère pas Kimmich comme un joueur de classe mondiale. C’est un très bon joueur. Mais au milieu de terrain central, il n’est pas de classe mondiale. Est-il de classe mondiale en tant qu’arrière droit ? Non, là aussi, c’est simplement un bon joueur », a tranché Hamann au sujet de la star du FCB.
Même au Bayern Munich, où il est titulaire indiscutable depuis des années, le joueur de 31 ans ne fait pas la différence. « Les Allemands sont des figurants à Munich. Ce sont des joueurs comme Olise, Diaz et Kane qui gagnent les matches. Tah, Pavlovic et Kimmich les accompagnent. Ça a très bien fonctionné cette saison. Ils le font mieux que la plupart des autres. Mais ce sont d’autres joueurs qui font la différence. »
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Au FC Bayern comme en équipe d’Allemagne, Kimmich est un titulaire indiscutable.
En effet, Kimmich n’a atteint qu’une seule fois les demi-finales avec la sélection allemande. Lors de l’Euro 2016, l’équipe de la DFB s’était inclinée de justesse face à la France en demi-finale – le joueur de 31 ans était alors déjà titulaire au poste d’arrière droit.
Par la suite, il a connu trois éliminations précoces de la Mannschaft lors des Coupes du monde en Russie, au Qatar, puis aux États-Unis, au Canada et au Mexique – incarnant ainsi, en quelque sorte, le nouveau désastre survenu lors d’un grand tournoi.
Reste que, tant au Bayern Munich qu’en équipe nationale, Kimmich demeure l’un des joueurs qui tirent le groupe vers le haut par leurs performances. Au Bayern Munich, où il occupe son poste de prédilection de milieu de terrain central et figure parmi les meilleurs spécialistes mondiaux, il reste un leader reconnu. En équipe nationale, il a souvent été repositionné comme arrière droit par Julian Nagelsmann (depuis limogé), faute d’alternatives, y compris lors de la Coupe du monde 2026.
Après l’élimination en seizièmes de finale face au Paraguay, le joueur de 31 ans a d’ailleurs écarté toute idée de départ de la DFB. « Ce que je ne ferai jamais, c’est abandonner », a-t-il affirmé à MagentaTV après le coup de sifflet final.
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