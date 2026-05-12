Invités de « The Good, The Bad and The Football », Paul Scholes et Nicky Butt ont comparé ce repositionnement à la polyvalence de Roy Keane à Manchester United. L’ancien milieu des Red Devils a rappelé : « Roy Keane a joué arrière droit pendant les deux tiers d’une saison. »

Scholes a ajouté : « Il a souvent occupé ce poste parce que United comptait déjà Bryan Robson et Paul Ince. Roy s’y est illustré avec brio. Declan Rice semble taillé pour jouer latéral droit ; il a le profil idéal pour ce rôle, d’autant qu’il n’est pas, de toute façon, un grand créateur. »