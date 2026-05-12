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« Ce n'est pas un grand créateur », estime Paul Scholes, pour qui Declan Rice « serait à sa place au poste d'arrière droit » à Arsenal
Les Gunners sont confrontés à une pénurie d’effectifs en défense.
Arteta doit résoudre un véritable casse-tête pour composer son onze de départ après la blessure au genou de Ben White, survenue lors de la victoire de dimanche contre West Ham United. Jurrien Timber étant déjà à l’infirmerie depuis la mi-mars, Rice a été provisoirement repositionné sur le flanc droit pour préserver la solidité défensive, avant que Cristhian Mosquera ne prenne le relais. Cette expérience tactique intervient après une saison où le milieu de terrain de 27 ans a principalement occupé l’entrejeu, inscrivant cinq buts et délivrant onze passes décisives en 53 matchs toutes compétitions confondues.
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Scholes dresse un parallèle avec Keane
Invités de « The Good, The Bad and The Football », Paul Scholes et Nicky Butt ont comparé ce repositionnement à la polyvalence de Roy Keane à Manchester United. L’ancien milieu des Red Devils a rappelé : « Roy Keane a joué arrière droit pendant les deux tiers d’une saison. »
Scholes a ajouté : « Il a souvent occupé ce poste parce que United comptait déjà Bryan Robson et Paul Ince. Roy s’y est illustré avec brio. Declan Rice semble taillé pour jouer latéral droit ; il a le profil idéal pour ce rôle, d’autant qu’il n’est pas, de toute façon, un grand créateur. »
La course au titre bat son plein
Rice est l’un des principaux artisans de la course des Gunners vers leur premier titre de Premier League depuis 2004. En tête du classement avec 79 points en 36 matchs, Arsenal compte cinq unités d’avance sur Manchester City, même si l’équipe de Pep Guardiola a encore une rencontre à disputer. La polyvalence de l’international anglais s’avère désormais cruciale alors que le club londonien aborde les deux dernières semaines d’une saison éprouvante, où le moindre faux pas pourrait s’avérer fatal.
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En route vers le doublé national et européen
Arsenal accueille Burnley lundi, et Arteta devra alors choisir entre Mosquera et Rice pour la défense à quatre. Les Gunners termineront ensuite leur saison de Premier League par un déplacement à Crystal Palace, avant de s'envoler pour Budapest pour affronter le Paris Saint-Germain, tenant du titre, lors de la finale de la Ligue des champions le 30 mai.