Alors que Liverpool a été éliminé de toutes les coupes et pointe désormais loin derrière Arsenal dans la course au titre de Premier League, Frimpong puise dans le monde du basket-ball pour prendre du recul. L’ancien joueur du Bayer Leverkusen cite la star des Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, comme source d’inspiration pour traverser cette période difficile sur les bords de la Mersey.

« Connaissez-vous Giannis ? Regardez-vous la NBA ? Vous devriez l'écouter », a déclaré Frimpong au Telegraph. « On ne peut pas tout gagner tout le temps. Parfois, il faut traverser ces situations pour se reconstruire. Je regardais Giannis. On lui a demandé : "Cette saison a-t-elle été un échec pour vous ?" Il a répondu : "Non. Ce n'est pas un échec. C’est le chemin vers le succès.’ Il a ensuite évoqué Michael Jordan : ‘Quand il a perdu en finale, était-ce un échec pour lui ? A-t-il dévalorisé sa carrière ? Non. C’était le chemin vers le succès.’ Aucune saison ne devrait donc être considérée comme un échec, quelle que soit la déception. C’est une étape nécessaire si nous voulons réussir.’