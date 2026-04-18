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« Ce n'est pas un échec ! » : Jérémie Frimpong s'inspire de la superstar de la NBA Giannis Antetokounmpo et assure que, pour un arrière latéral de Liverpool, ne pas remporter de titre ne constitue pas une catastrophe
La route vers la réussite et l'influence de la NBA
Alors que Liverpool a été éliminé de toutes les coupes et pointe désormais loin derrière Arsenal dans la course au titre de Premier League, Frimpong puise dans le monde du basket-ball pour prendre du recul. L’ancien joueur du Bayer Leverkusen cite la star des Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, comme source d’inspiration pour traverser cette période difficile sur les bords de la Mersey.
« Connaissez-vous Giannis ? Regardez-vous la NBA ? Vous devriez l'écouter », a déclaré Frimpong au Telegraph. « On ne peut pas tout gagner tout le temps. Parfois, il faut traverser ces situations pour se reconstruire. Je regardais Giannis. On lui a demandé : "Cette saison a-t-elle été un échec pour vous ?" Il a répondu : "Non. Ce n'est pas un échec. C’est le chemin vers le succès.’ Il a ensuite évoqué Michael Jordan : ‘Quand il a perdu en finale, était-ce un échec pour lui ? A-t-il dévalorisé sa carrière ? Non. C’était le chemin vers le succès.’ Aucune saison ne devrait donc être considérée comme un échec, quelle que soit la déception. C’est une étape nécessaire si nous voulons réussir.’
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Gérer la pression à Anfield
La première saison de Frimpong en Angleterre a été entravée par trois blessures distinctes aux ischio-jambiers, l’empêchant de trouver son rythme sous les ordres d’Arne Slot. Malgré ces frustrations personnelles et collectives, le défenseur affirme avec autorité que l’exigence au sein du vestiaire de Liverpool n’a pas baissé.
Il a déclaré : « Personne n'aime perdre. Quand on entre dans le vestiaire et qu'on regarde autour de soi, tout le monde déteste perdre. Mais je reprends les mots de Giannis : aucune saison n'est un échec. Quand on perd, c'est vraiment dur, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Mais ce sont des étapes. Ça ne m'était jamais arrivé dans ma carrière. J’ai connu trois blessures et, par-dessus le marché, l’équipe ne tourne pas aussi bien qu’elle le devrait. La saison a été riche en obstacles. Si on avait pu remporter la FA Cup ou la Ligue des champions, ce serait plus facile à accepter. »
Le facteur Wirtz et l'adaptation à Anfield
À Anfield, l’état de forme de Florian Wirtz, fraîchement arrivé en provenance de Leverkusen aux côtés de Frimpong, alimente les débats. Si certains observateurs doutent encore de ce recrutement, Frimpong est persuadé que son ancien partenaire retrouvera rapidement son meilleur niveau, celui qui a contribué au sacre invaincu du Bayer en Bundesliga.
« Quand j’ai su que Flo allait arriver, j’étais ravi, car ce n’est pas fréquent que deux coéquipiers rejoignent le même club. Je sais où il peut trouver des espaces, quand il en a besoin et comment le servir pour qu’il marque. Sans lui, on n’aurait pas gagné la Bundesliga ni la Coupe. Je sais ce qu’il vaut, et lui aussi. À vous de juger. Il est très à l’aise balle au pied. Il n’a pas ma vitesse, mais il est rapide grâce à son intelligence de jeu. Je l’ai vu. Je sais ce dont il est capable. »
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Engagement envers le projet de Liverpool
À l’approche du derby du Merseyside, Frimpong puise dans les conseils du capitaine Virgil van Dijk. Malgré 17 défaites lors d’une saison mouvementée, l’arrière droit assume pleinement son transfert en Premier League et réaffirme son engagement envers le projet du club.
Il explique : « Van Dijk m’a dit que c’était un grand club ; il m’a dit de me préparer car ça allait être différent de tout ce que j’avais connu auparavant. Il m’a dit que c’était un club de vainqueurs, que nous devions remporter des titres ici. Il m’a prévenu que ce serait difficile car tout le monde voudrait nous battre, mais il m’a dit que j’adorerais ça. Je ne veux être nulle part ailleurs qu’à Liverpool. Nous traversons actuellement une mauvaise passe : j’ai été blessé et l’équipe a connu des résultats décevants. Mais je ne changerais rien. Rien du tout. Tout cela fait partie du parcours. »