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« Ce n’est pas un attaquant de grande classe », pourtant Viktor Gyokeres reçoit le soutien d’un compatriote suédois pour donner le « meilleur de lui-même » avec Arsenal lors de la défense de son titre en Premier League
Combien le transfert de Gyokeres pourrait-il coûter à Arsenal ?
Après plusieurs années de quête d’un numéro 9 prolifique, Arsenal a jeté son dévolu sur Gyokeres durant l’été 2025. Passé par Brighton, Swansea et Coventry, l’attaquant suédois s’était imposé comme l’une des cibles les plus courtisées du marché, ayant inscrit 97 buts en 102 matchs sous les couleurs du Sporting CP.
Le montant total du transfert négocié par Mikel Arteta et son staff pourrait atteindre 66 millions de livres sterling (88 millions de dollars), les Gunners étant prêts à investir si Gyokeres se révèle être la pièce manquante d’un puzzle enfin couronné de trophées.
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Combien de buts Gyokeres a-t-il inscrits lors de sa première saison à Arsenal ?
La saison dernière, les Gunners ont savouré la gloire du titre de Premier League pour la première fois en 22 ans, tout en atteignant la finale de la Ligue des champions – avant de s’incliner face au Paris Saint-Germain, double vainqueur consécutif.
Gyokeres a contribué à rétablir la domination nationale en trouvant le chemin des filets à 21 reprises toutes compétitions confondues, mais il n’a pas encore convaincu tout le monde qu’il est l’héritier légitime d’un trône autrefois occupé par des joueurs tels que Ian Wright, Thierry Henry et Robin van Persie.
En conséquence, Arsenal continue de scruter le marché des transferts pour renforcer son attaque, et Barcelone se serait invité dans la course à Julian Álvarez, ancien buteur de Manchester City et de l’Atlético de Madrid, vainqueur de la Coupe du monde.
Gyokeres est-il enfin le numéro 9 que Arsenal réclame depuis si longtemps ?
Gyokeres pourrait bientôt affronter une concurrence accrue pour une place de titulaire, mais son compatriote Schwarz estime que ce joueur de 28 ans a le profil pour résoudre durablement le problème d’attaque d’Arsenal.
L’ancien international suédois, passé par Arsenal au milieu des années 1990, a confié à GOAL – dans le cadre d’un partenariat avec Betinia – qu’il voyait en Gyokeres un profil capable de repousser la concurrence d’Alvarez et des autres cibles évoquées : « C’est un type de joueur différent. Je le compare à [Brian] Brobbey à Sunderland : un attaquant imposant, adepte du duel, qui aime prendre l’ascendant sur l’adversaire et s’imposer dans les couloirs, rendant la tâche très difficile à l’arrière-garde adverse.
Ce n’est pas, à proprement parler, un avant-centre raffiné, adepte des dribbles de haute précision. Mais toute équipe a besoin de profils complémentaires pour briller sur une saison entière. Gyokeres l’a prouvé lors des trois derniers mois de l’exercice précédent : il s’est adapté, a commencé à marquer et s’est montré très productif.
« Tout comme Gyokeres, il n’a pas participé à la préparation estivale l’an dernier. Il est arrivé très tard. Il n’avait pas beaucoup travaillé physiquement et a ressenti une petite blessure en début de saison, ce qui n’a pas aidé. Je pense que, lors de cette deuxième saison, nous verrons le meilleur de lui-même. On peut toujours ajouter d’autres profils autour de lui pour parfaire l’ensemble du puzzle. »
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Calendrier d'Arsenal : Gyokeres est prêt à attaquer la préparation estivale après son élimination de la Coupe du monde.
Alvarez, actuellement engagé en Coupe du monde 2026 aux côtés de Lionel Messi, patienterait en vue d’un transfert vers le FC Barcelone, champion en titre de la Liga, une situation susceptible de profiter à Gyokeres.
Son été s’est libéré après l’élimination de la Suède en seizièmes de finale face à Kylian Mbappé et à la France, ce qui lui permettra de participer pleinement à la préparation d’Arsenal. Il cherchera à démarrer sur les chapeaux de roue lors du Community Shield contre Manchester City le 16 août, puis lors du premier match de la saison de Premier League à domicile face à des visages familiers de l’effectif de Coventry, fraîchement promu.
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