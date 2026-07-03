Gyokeres pourrait bientôt affronter une concurrence accrue pour une place de titulaire, mais son compatriote Schwarz estime que ce joueur de 28 ans a le profil pour résoudre durablement le problème d’attaque d’Arsenal.

L’ancien international suédois, passé par Arsenal au milieu des années 1990, a confié à GOAL – dans le cadre d’un partenariat avec Betinia – qu’il voyait en Gyokeres un profil capable de repousser la concurrence d’Alvarez et des autres cibles évoquées : « C’est un type de joueur différent. Je le compare à [Brian] Brobbey à Sunderland : un attaquant imposant, adepte du duel, qui aime prendre l’ascendant sur l’adversaire et s’imposer dans les couloirs, rendant la tâche très difficile à l’arrière-garde adverse.

Ce n’est pas, à proprement parler, un avant-centre raffiné, adepte des dribbles de haute précision. Mais toute équipe a besoin de profils complémentaires pour briller sur une saison entière. Gyokeres l’a prouvé lors des trois derniers mois de l’exercice précédent : il s’est adapté, a commencé à marquer et s’est montré très productif.

« Tout comme Gyokeres, il n’a pas participé à la préparation estivale l’an dernier. Il est arrivé très tard. Il n’avait pas beaucoup travaillé physiquement et a ressenti une petite blessure en début de saison, ce qui n’a pas aidé. Je pense que, lors de cette deuxième saison, nous verrons le meilleur de lui-même. On peut toujours ajouter d’autres profils autour de lui pour parfaire l’ensemble du puzzle. »