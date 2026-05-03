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« Ce n’est pas son profil » : pourquoi Christian Pulisic ne sera jamais Weston McKennie ou Chris Richards, selon la légende du football américain Alexi Lalas, qui réagit aux propos « délicats » tenus à l’AC Milan
- AFP
Allegri fait débat avec son étiquette « sensible »
Pulisic demeure l’incarnation du football américain, mais sa condition actuelle et son mental à l’AC Milan sont étroitement scrutés. L’entraîneur des Rossoneri, Massimiliano Allegri, a récemment livré une analyse sans détour de la personnalité de l’attaquant, suggérant que ses performances varient selon son état émotionnel et son efficacité devant le but.
« C'est un garçon très sensible, le fait qu'il ne marque pas l'affecte davantage », a déclaré l'entraîneur milanais à propos de l'Américain. « C'est un joueur qui va au contact et qui se bat davantage, il en souffre plus. Je dois essayer d'apporter de l'équilibre à l'équipe ; en jouant sans véritable avant-centre, il a plus de mal. »
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Lalas met en garde contre les connotations négatives
Ces propos n’ont pas plu à l’ancien défenseur de l’équipe nationale américaine Alexi Lalas, qui estime que de telles étiquettes peuvent nuire à la réputation d’un joueur. Dans son podcast « State of the Union », Lalas a exprimé son inquiétude : être qualifié de « sensible » par un entraîneur de renom comme Allegri pourrait avoir des répercussions sur la position de Pulisic sur la scène internationale et au sein de l’équipe nationale.
« Chaque fois que l’on qualifie quelqu’un de sensible, cela a une connotation négative », a déclaré Lalas. « À ce stade, je ne vois pas en quoi cela aide Christian, si ce n’est pour reconnaître qu’il traverse une période difficile. Mais la dernière chose que l’on veut entendre d’un entraîneur, surtout de quelqu’un qui décide de votre avenir, c’est d’être qualifié de sensible. »
- AFP
La différence entre Pulisic et ses coéquipiers
Lalas a reconnu que, si Pulisic est sans doute le joueur le plus doué que l’équipe nationale masculine des États-Unis ait jamais révélé, il ne possède pas le tempérament extraverti et exubérant de certains coéquipiers comme Weston McKennie.
Lalas a ajouté : « Au fil des ans, nous avons vu Christian Pulisic progresser et mûrir pour devenir, à mon avis, le meilleur footballeur américain de l’histoire. Mais il n’a pas évolué comme beaucoup l’imaginaient. Et ce n’est pas de sa faute : c’est simplement sa nature. Il ne peut pas être quelqu’un d’autre. Il ne peut pas endosser la personnalité d’un Weston McKennie ou d’un Chris Richards. Ce n’est tout simplement pas lui. »
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Pochettino et la quête de la gloire en Coupe du monde
Malgré les interrogations sur la mentalité de Pulisic, le sélectionneur de l’équipe nationale américaine, Mauricio Pochettino, affirme avec autorité que les États-Unis peuvent viser le titre suprême en 2026.
« Lorsque j’ai rencontré le président Trump avant le tirage au sort à Washington, il m’a demandé : “Pensez-vous, coach, que nous pouvons gagner [le tournoi] ?” J’ai répondu : “Bien sûr” », a révélé Pochettino. « Pourquoi ne pas [remporter la Coupe du monde] ? Pourquoi pas ? Tout est une question de conviction. Regardez le Maroc au Qatar : personne n’y croyait, et ils sont allés jusqu’en demi-finale. »