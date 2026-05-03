Goal.com
En direct
Pulisic MilanGetty
Mohamed Saeed

Traduit par

« Ce n’est pas son profil » : pourquoi Christian Pulisic ne sera jamais Weston McKennie ou Chris Richards, selon la légende du football américain Alexi Lalas, qui réagit aux propos « délicats » tenus à l’AC Milan

C. Pulisic
Etats-Unis
AC Milan
Coupe du monde
A. Lalas
M. Allegri
M. Pochettino

L’ancienne star américaine Alexi Lalas s’est exprimée au sujet du profil psychologique de Christian Pulisic, après que l’attaquant de l’AC Milan a été qualifié de « sensible » par son entraîneur. Alors que l’équipe nationale américaine se prépare pour une Coupe du monde historique à domicile sous la houlette de Mauricio Pochettino, le débat sur le tempérament de son joueur phare occupe désormais le devant de la scène.

  • FBL-ITA-SERIEA-MILAN-JUVENTUSAFP

    Allegri fait débat avec son étiquette « sensible »

    Pulisic demeure l’incarnation du football américain, mais sa condition actuelle et son mental à l’AC Milan sont étroitement scrutés. L’entraîneur des Rossoneri, Massimiliano Allegri, a récemment livré une analyse sans détour de la personnalité de l’attaquant, suggérant que ses performances varient selon son état émotionnel et son efficacité devant le but.

    « C'est un garçon très sensible, le fait qu'il ne marque pas l'affecte davantage », a déclaré l'entraîneur milanais à propos de l'Américain. « C'est un joueur qui va au contact et qui se bat davantage, il en souffre plus. Je dois essayer d'apporter de l'équilibre à l'équipe ; en jouant sans véritable avant-centre, il a plus de mal. »


    • Publicité
  • AC Milan v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Lalas met en garde contre les connotations négatives

    Ces propos n’ont pas plu à l’ancien défenseur de l’équipe nationale américaine Alexi Lalas, qui estime que de telles étiquettes peuvent nuire à la réputation d’un joueur. Dans son podcast « State of the Union », Lalas a exprimé son inquiétude : être qualifié de « sensible » par un entraîneur de renom comme Allegri pourrait avoir des répercussions sur la position de Pulisic sur la scène internationale et au sein de l’équipe nationale.

    « Chaque fois que l’on qualifie quelqu’un de sensible, cela a une connotation négative », a déclaré Lalas. « À ce stade, je ne vois pas en quoi cela aide Christian, si ce n’est pour reconnaître qu’il traverse une période difficile. Mais la dernière chose que l’on veut entendre d’un entraîneur, surtout de quelqu’un qui décide de votre avenir, c’est d’être qualifié de sensible. »


  • FBL-ITA-CUP-JUVENTUS-MILANAFP

    La différence entre Pulisic et ses coéquipiers

    Lalas a reconnu que, si Pulisic est sans doute le joueur le plus doué que l’équipe nationale masculine des États-Unis ait jamais révélé, il ne possède pas le tempérament extraverti et exubérant de certains coéquipiers comme Weston McKennie.

    Lalas a ajouté : « Au fil des ans, nous avons vu Christian Pulisic progresser et mûrir pour devenir, à mon avis, le meilleur footballeur américain de l’histoire. Mais il n’a pas évolué comme beaucoup l’imaginaient. Et ce n’est pas de sa faute : c’est simplement sa nature. Il ne peut pas être quelqu’un d’autre. Il ne peut pas endosser la personnalité d’un Weston McKennie ou d’un Chris Richards. Ce n’est tout simplement pas lui. »

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Pochettino et la quête de la gloire en Coupe du monde

    Malgré les interrogations sur la mentalité de Pulisic, le sélectionneur de l’équipe nationale américaine, Mauricio Pochettino, affirme avec autorité que les États-Unis peuvent viser le titre suprême en 2026.

    « Lorsque j’ai rencontré le président Trump avant le tirage au sort à Washington, il m’a demandé : “Pensez-vous, coach, que nous pouvons gagner [le tournoi] ?” J’ai répondu : “Bien sûr” », a révélé Pochettino. « Pourquoi ne pas [remporter la Coupe du monde] ? Pourquoi pas ? Tout est une question de conviction. Regardez le Maroc au Qatar : personne n’y croyait, et ils sont allés jusqu’en demi-finale. »

Serie A
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Atalanta crest
Atalanta
ATA