« Ce n’est pas son profil » : pourquoi Christian Pulisic ne sera jamais Weston McKennie ou Chris Richards, selon la légende du football américain Alexi Lalas, qui réagit aux propos « délicats » tenus à l’AC Milan

Pulisic demeure l’incarnation du football américain, mais sa condition actuelle et son mental à l’AC Milan sont étroitement scrutés. L’entraîneur des Rossoneri, Massimiliano Allegri, a récemment livré une analyse sans détour de la personnalité de l’attaquant, suggérant que ses performances varient selon son état émotionnel et son efficacité devant le but.

« C'est un garçon très sensible, le fait qu'il ne marque pas l'affecte davantage », a déclaré l'entraîneur milanais à propos de l'Américain. « C'est un joueur qui va au contact et qui se bat davantage, il en souffre plus. Je dois essayer d'apporter de l'équilibre à l'équipe ; en jouant sans véritable avant-centre, il a plus de mal. »



