« Ce n'est pas si loin » : Cristiano Ronaldo pourrait disputer la Coupe du monde 2030 au Portugal, estime un ancien entraîneur de Manchester United, qui anticipe un nouveau exploit historique pour CR7

Ronaldo pourrait jouer encore quatre ans, à condition que sa santé tienne, estime Meulensteen, qui l’a côtoyé lors de son premier passage à Manchester United.

Regardez-le : il a 41 ans, mais biologiquement il en a sans doute une petite trentaine. Si l’esprit est là, le reste suivra. Il ne fait aucun doute qu’il s’entretient de la meilleure façon possible.

J’ai vu récemment qu’Al-Nassr avait inscrit son fils sur la feuille de match ; jouer avec lui serait un défi unique.

« Mais je pense que s’il reste épargné par les blessures et qu’il conserve sa fraîcheur, il faudra évidemment attendre de voir ce qui se passe avec le Portugal, car il serait probablement le joueur le plus âgé de la Coupe du monde. Cela jouera certainement dans un coin de sa tête, d’autant plus que la Coupe du monde est co-organisée par le Portugal, l’Espagne et le Maroc. Ce n’est pas si loin ! »

Nuno Gomes, ancien coéquipier de Ronaldo en sélection, avait déjà confié à talkSPORT que l’opportunité de disputer un grand tournoi à domicile constituait un attrait irrésistible pour tout joueur : « Seul lui, ou peut-être même pas lui, connaît la réponse, car à son âge on vit au jour le jour.

Il reste en forme et demeure un exemple de professionnalisme pour les jeunes générations. Bien sûr, certaines de ses capacités, comme la vitesse, ont diminué. Ce n’est plus le même Cristiano qu’à 18 ou 20 ans, mais il reste capable de marquer, et dans le football, c’est l’essentiel.

« Bien sûr, tout dépendra aussi du sélectionneur. Aujourd’hui, c’est Roberto Martinez, et je suis convaincu qu’il composera son groupe en fonction de l’état de forme de Cristiano, qu’il le titularise ou non. La décision finale reviendra donc à l’entraîneur, en fonction de la volonté du joueur. Je pense que ce sera probablement sa dernière Coupe du monde, même si, dans quatre ans, nous accueillerons à nouveau des matchs. Ce tournoi à domicile pourrait alors lui offrir l’occasion parfait de tirer sa révérence. »