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« Ce n'est pas si loin » : Cristiano Ronaldo pourrait disputer la Coupe du monde 2030 au Portugal, estime un ancien entraîneur de Manchester United, qui anticipe un nouveau exploit historique pour CR7
Ronaldo, qui bat tous les records, remportera-t-il enfin la Coupe du monde ?
Cet été, Cristiano Ronaldo s’apprête à réécrire l’histoire en disputant pour la sixième fois la plus grande compétition de la FIFA avec le maillot du Portugal. Il avait fait ses débuts sur la scène internationale en 2006.
Vingt ans plus tard, fort de 226 sélections et de 143 buts, l’attaquant reste au sommet de son art. Il a déjà soulevé le Championnat d’Europe et la Ligue des Nations de l’UEFA en tant que capitaine des Lusitaniens, mais, contrairement à son éternel rival Lionel Messi, il n’a pas encore conquis le Graal suprême.
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Quel est le joueur le plus âgé à avoir jamais pris part à une rencontre de la Coupe du monde ?
L'objectif est de réparer cette injustice sur le sol nord-américain, Roberto Martinez pouvant compter sur un effectif de stars qui a tout le potentiel pour remporter le titre mondial et compléter ainsi le palmarès déjà impressionnant de son emblématique capitaine.
Si le sacre suprême lui échappe encore de peu et alors que le Portugal co-organisera la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Maroc, Ronaldo pourrait-il être tenté d’y participer une ultime fois ?
Actuellement, Essam El Hadary détient le record du joueur le plus âgé à avoir disputé une Coupe du monde : il avait 45 ans et 161 jours lorsqu’il a gardé les buts de l’Égypte en 2018. Un défi que Ronaldo pourrait être tenté d’égaler.
Ronaldo, l'incontournable, pourrait-il disputer la Coupe du monde 2030 ?
Ronaldo pourrait jouer encore quatre ans, à condition que sa santé tienne, estime Meulensteen, qui l’a côtoyé lors de son premier passage à Manchester United.
Regardez-le : il a 41 ans, mais biologiquement il en a sans doute une petite trentaine. Si l’esprit est là, le reste suivra. Il ne fait aucun doute qu’il s’entretient de la meilleure façon possible.
J’ai vu récemment qu’Al-Nassr avait inscrit son fils sur la feuille de match ; jouer avec lui serait un défi unique.
« Mais je pense que s’il reste épargné par les blessures et qu’il conserve sa fraîcheur, il faudra évidemment attendre de voir ce qui se passe avec le Portugal, car il serait probablement le joueur le plus âgé de la Coupe du monde. Cela jouera certainement dans un coin de sa tête, d’autant plus que la Coupe du monde est co-organisée par le Portugal, l’Espagne et le Maroc. Ce n’est pas si loin ! »
Nuno Gomes, ancien coéquipier de Ronaldo en sélection, avait déjà confié à talkSPORT que l’opportunité de disputer un grand tournoi à domicile constituait un attrait irrésistible pour tout joueur : « Seul lui, ou peut-être même pas lui, connaît la réponse, car à son âge on vit au jour le jour.
Il reste en forme et demeure un exemple de professionnalisme pour les jeunes générations. Bien sûr, certaines de ses capacités, comme la vitesse, ont diminué. Ce n’est plus le même Cristiano qu’à 18 ou 20 ans, mais il reste capable de marquer, et dans le football, c’est l’essentiel.
« Bien sûr, tout dépendra aussi du sélectionneur. Aujourd’hui, c’est Roberto Martinez, et je suis convaincu qu’il composera son groupe en fonction de l’état de forme de Cristiano, qu’il le titularise ou non. La décision finale reviendra donc à l’entraîneur, en fonction de la volonté du joueur. Je pense que ce sera probablement sa dernière Coupe du monde, même si, dans quatre ans, nous accueillerons à nouveau des matchs. Ce tournoi à domicile pourrait alors lui offrir l’occasion parfait de tirer sa révérence. »
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Des trophées, 1 000 buts et jouer aux côtés de son fils : les objectifs de Ronaldo
Pour l’instant, Ronaldo se concentre sur la conquête d’un titre tant attendu avec Al-Nassr, actuel leader de la Saudi Pro League, tout en se rapprochant de la barre des 1 000 buts en carrière. Son contrat au Moyen-Orient court jusqu’en été 2027.
Il saisira chaque occasion de jouer aux côtés de son fils aîné, Cristiano Junior, 16 ans, qui aspire lui aussi à devenir professionnel. Aucune date de retraite n’a été évoquée : il est donc possible que ce prodige du ballon rond poursuive sa carrière jusqu’à la mi-quarantaine, voire au-delà.