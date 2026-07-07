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« Ce n'est pas sa faute » : le sélectionneur belge Rudi Garcia prend la défense de Folarin Balogun, l'attaquant de l'équipe nationale américaine ayant rompu le silence sur l'élimination de son équipe en Coupe du monde et sur la décision de la FIFA de suspendre le carton rouge
La polémique autour du carton rouge de Balogun
L’actualité autour de la participation de Balogun a fait la une des journaux après que la FIFA a, de manière inattendue, levé sa suspension d’un match suite au carton rouge reçu contre la Bosnie-Herzégovine. Cette décision a suscité de vives protestations de la part de la fédération belge de football et des experts internationaux, qui y ont vu un précédent dangereux et injuste pour le tournoi. Bien que Balogun ait finalement été titularisé, la présence de l’attaquant n’a pas suffi à sauver les coorganisateurs d’une lourde défaite.
- AFP
Garcia défend l'attaquant adverse
Après le coup de sifflet final, Garcia s'est présenté devant les médias pour souligner qu'il n'avait aucune rancœur envers le joueur et pour saluer la maturité de l'attaquant américain. « Balogun est venu me parler, j'ai apprécié cela. Ce n'est pas sa faute, ce n'est pas lui qu'il faut blâmer. Je le lui ai dit. J'apprécie qu'il soit venu me parler », a-t-il déclaré.
Interrogé sur l’éventuel effet motivant du bruit médiatique autour de l’attaquant adverse, il a écarté cette idée : « Ce n’était ni utile ni nécessaire sur le plan de la motivation. L’essentiel, c’était notre plan de jeu. Nous voulions prendre le dessus ; l’équipe américaine est dynamique et pleine d’énergie. Nous n’avons pas eu besoin de Kevin [De Bruyne], nous avons marqué des buts. »
« Cette réaction ne m’a guère surpris », analyse le journaliste.
De son côté, Balogun a enfin rompu le silence au sujet de la situation délicate qui avait éclipsé ses préparatifs d’avant-match. Le joueur phare de l’équipe nationale américaine a souligné que sa responsabilité en tant que joueur se limitait à remplir ses fonctions sur le terrain.
S’exprimant après la rencontre, il a déclaré : « Quand on reçoit un carton rouge, la règle veut qu’on ne joue pas le match suivant. Quand cette décision est annulée, ça crée forcément de la polémique. Ça ne m’a donc pas vraiment surpris. Mais en tant que joueur, mon travail consiste simplement à entrer sur le terrain et à me concentrer sur ma tâche. Et je suis déçu que nous n’ayons pas réussi à gagner aujourd’hui. »
Il a ajouté : « J’ai accepté la décision quand j’ai reçu le carton rouge, puis j’ai également accepté celle qui m’autorisait à jouer. Je n’ai pas grand-chose d’autre à dire à ce sujet. Cela dit, la Belgique était la meilleure équipe aujourd’hui. Elle a beaucoup mieux joué que nous. »
- (C)Getty Images
L'Espagne affrontera la Belgique en quarts de finale.
Cette victoire écrasante à Seattle qualifie la Belgique pour les quarts de finale, où elle défiera l’Espagne, championne d’Europe en titre, à Los Angeles le vendredi 10 juillet, dans un match qui s’annonce difficile. L’efficacité redoutable de Charles De Ketelaere, auteur d’un doublé, et le retour au score de Romelu Lukaku donnent un élan décisif à l’équipe de Garcia. Les Diables Rouges devront maintenir ce niveau de jeu dominant pour contenir la menace offensive de la Roja et se qualifier pour les demi-finales.
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