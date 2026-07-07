De son côté, Balogun a enfin rompu le silence au sujet de la situation délicate qui avait éclipsé ses préparatifs d’avant-match. Le pilier de l’équipe nationale américaine a souligné que sa responsabilité en tant que joueur se limitait à remplir ses fonctions sur le terrain.

« Quand on reçoit un carton rouge, le protocole veut généralement qu’on ne joue pas le match suivant. Ensuite, quand cette décision est annulée, ça crée forcément une polémique. Ça ne m’a donc pas vraiment surpris. Mais en tant que joueur, mon travail consiste simplement à entrer sur le terrain et à me concentrer sur ma tâche. Et je suis déçu que nous n’ayons pas réussi à gagner aujourd’hui. »

Il a ajouté : « J’ai accepté la décision quand j’ai reçu le carton rouge, puis j’ai également accepté celle qui m’autorisait à jouer. Je n’ai pas grand-chose d’autre à dire à ce sujet. Cela dit, la Belgique était la meilleure équipe aujourd’hui. Elle a bien mieux joué que nous. »