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« Ce n'est pas sa faute » : le sélectionneur belge Rudi Garcia prend la défense de Folarin Balogun, l'attaquant de l'équipe nationale américaine ayant rompu le silence sur l'élimination de son équipe en Coupe du monde et sur la décision de la FIFA de lever son carton rouge
La polémique autour du carton rouge de Balogun
L’actualité autour de la participation de Balogun a fait la une des journaux après que la FIFA a, de manière inattendue, levé sa suspension d’un match suite au carton rouge reçu contre la Bosnie-Herzégovine. Cette décision a suscité de vives protestations de la part de la fédération belge de football et des experts internationaux, qui y ont vu un précédent dangereux et injuste pour le tournoi. Bien que Balogun ait finalement été titularisé, la présence de l’attaquant n’a pas suffi à sauver les co-organisateurs d’une lourde défaite.
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Garcia défend l'attaquant adverse
Après le coup de sifflet final, Garcia s'est présenté devant les médias pour souligner qu'il n'éprouvait aucune rancœur envers l'attaquant américain, dont il a salué la maturité. « Balogun est venu me parler, j'ai apprécié ce geste. Ce n'est pas sa faute, il ne faut pas le blâmer. Je le lui ai dit. J'apprécie qu'il soit venu m'adresser la parole », a-t-il expliqué.
Interrogé sur l’éventuel effet motivant du bruit médiatique autour de l’attaquant adverse, il a écarté cette idée : « Ce n’était ni nécessaire ni indispensable sur le plan de la motivation. L’essentiel, c’était notre plan de jeu. Nous voulions prendre le dessus ; l’équipe américaine est dynamique et pleine d’énergie. Nous n’avons pas eu besoin de Kevin [De Bruyne], nous avons marqué des buts. »
« Cette réaction ne m’a guère surpris », analyse le journaliste.
De son côté, Balogun a enfin rompu le silence au sujet de la situation délicate qui avait éclipsé ses préparatifs d’avant-match. Le pilier de l’équipe nationale américaine a souligné que sa responsabilité en tant que joueur se limitait à remplir ses fonctions sur le terrain.
« Quand on reçoit un carton rouge, le protocole veut généralement qu’on ne joue pas le match suivant. Ensuite, quand cette décision est annulée, ça crée forcément une polémique. Ça ne m’a donc pas vraiment surpris. Mais en tant que joueur, mon travail consiste simplement à entrer sur le terrain et à me concentrer sur ma tâche. Et je suis déçu que nous n’ayons pas réussi à gagner aujourd’hui. »
Il a ajouté : « J’ai accepté la décision quand j’ai reçu le carton rouge, puis j’ai également accepté celle qui m’autorisait à jouer. Je n’ai pas grand-chose d’autre à dire à ce sujet. Cela dit, la Belgique était la meilleure équipe aujourd’hui. Elle a bien mieux joué que nous. »
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L'Espagne affrontera la Belgique en quarts de finale.
Cette victoire écrasante à Seattle qualifie la Belgique pour les quarts de finale, où elle défiera l’Espagne, championne d’Europe en titre, à Los Angeles le vendredi 10 juillet, dans un match qui s’annonce difficile. L’efficacité redoutable de Charles De Ketelaere, auteur d’un doublé, et le retour au but de Romelu Lukaku donnent un élan décisif à l’équipe de Garcia. Les Diables Rouges devront toutefois maintenir ce niveau de jeu dominant pour contenir la menace offensive de la Roja et se garantir une place en demi-finale.
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