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« Ce n’est pas quelque chose de normal ! » : Andoni Iraola révèle la vérité sur l’ascension de Rio Ngumoha à Liverpool
Ngumoha poursuit son ascension fulgurante en club et en sélection
L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, a salué le jeune ailier Rio Ngumoha après son début de saison 2026-27 impressionnant. Formé à Chelsea, il a brillé en milieu de semaine lors de la victoire de Liverpool face au LASK en Autriche (6-3), au terme d’un match haletant en Ligue des champions.
Le joueur de 18 ans est également entré dans l’histoire à la fin du mois dernier en devenant, derrière Jude Bellingham et Wayne Rooney, le troisième plus jeune joueur à disputer un match officiel avec l’Angleterre, lors d’une victoire 2-0 contre la Tchéquie.
Iraola a qualifié l’arrivée rapide de Ngumoha sur la scène internationale d’exploit extraordinaire pour un joueur qui n’a fêté ses 18 ans qu’à la fin du mois d’août.
- Getty Images Sport
Iraola détaille son plan pour faire progresser un spécialiste « d’élite » du un-contre-un
Devant les médias, Iraola a salué les qualités exceptionnelles de dribbleur de Ngumoha, tout en soulignant les aspects qu’il doit améliorer sans ballon. « Je pense qu’il sait qu’il excelle dans certains domaines, a déclaré Iraola. Si vous cherchez un joueur à mettre en un contre un, Rio est l’un des meilleurs choix possibles. »
« Il y a des aspects qu’il doit améliorer, surtout sans ballon. Il doit s’habituer aux exigences de la Premier League dans les duels. »
« Physiquement, il devient plus solide et je pense qu’il est sur la bonne voie, a ajouté Iraola. C’est un privilège pour nous d’avoir Rio dans l’équipe, car il vient tout juste d’avoir 18 ans. »
L’entraîneur insiste sur le fait que Ngumoha n’est « pas encore un joueur abouti »
Iraola a souligné que Liverpool avance avec prudence pour permettre à l’ailier d’exploiter son immense potentiel à Anfield. « Il a déjà disputé quelques minutes en équipe nationale, et ce n’est pas quelque chose de normal, a fait remarquer Iraola. Normalement, on commence à jouer en équipe nationale quand on a la vingtaine. »
« Nous devons l’aider parce que, heureusement pour nous, il n’est pas encore un joueur accompli. Il peut encore progresser, car il n’a que 18 ans, et j’espère que nous pourrons l’accompagner dans ces étapes. »
L’entraîneur basque a également salué l’attaquant Bradley Barcola après son triplé contre LASK en milieu de semaine : « Dans le cas de Bradley, il s’agit pour lui de trouver son rythme. Plus il jouera, meilleur il deviendra. »
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Liverpool se prépare au défi de Brentford alors que ses options se multiplient
Alors que Ngumoha et Barcola ont tous deux livré des prestations remarquées en Europe, Iraola dispose de nombreuses options offensives sur tout le front de l’attaque.
Liverpool cherchera à prolonger sa série de buts inscrits en milieu de semaine lors de son déplacement sur le terrain de Brentford, au Gtech Community Stadium, samedi après-midi.
L’entraîneur de Liverpool évaluera soigneusement son effectif, avec l’objectif de décrocher trois points cruciaux en Premier League dans l’ouest de Londres.
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