« Ce n’est pas quelque chose de normal ! » : Andoni Iraola révèle la vérité sur l’ascension de Rio Ngumoha à Liverpool

L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, a salué le jeune ailier Rio Ngumoha après son début de saison 2026-27 impressionnant. Formé à Chelsea, il a brillé en milieu de semaine lors de la victoire de Liverpool face au LASK en Autriche (6-3), au terme d’un match haletant en Ligue des champions.

Le joueur de 18 ans est également entré dans l’histoire à la fin du mois dernier en devenant, derrière Jude Bellingham et Wayne Rooney, le troisième plus jeune joueur à disputer un match officiel avec l’Angleterre, lors d’une victoire 2-0 contre la Tchéquie.

Iraola a qualifié l’arrivée rapide de Ngumoha sur la scène internationale d’exploit extraordinaire pour un joueur qui n’a fêté ses 18 ans qu’à la fin du mois d’août.