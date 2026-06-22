« Ce n'est pas notre problème ! » Jürgen Klopp identifie un atout majeur pour la Mannschaft face aux favoris de la Coupe du monde, la France et l'Angleterre

À cet égard, Nagelsmann n’aurait pas, en cas de besoin, à résoudre l’épineux problème de remplacer un joueur en réalité irremplaçable. Il a notamment cité Mbappé en exemple. « S’il se blesse avec la France, c’est Désiré Doué qui entre en jeu, et il est tout de même très bon. Mais un Mbappé, c’est justement un « Difference Maker », un joueur qui fait la différence. »

Dans l’équipe de la DFB, le « joueur qui fait la différence » est actuellement, après les deux premiers matchs, surtout Deniz Undav, qui n’est jusqu’à présent entré en jeu qu’en tant que remplaçant sous les ordres du sélectionneur Julian Nagelsmann. Contre le Curaçao et la Côte d’Ivoire, il a disputé 56 minutes, le temps d’inscrire un triplé et de délivrer deux passes décisives. Son doublé a permis à la Mannschaft de renverser la vapeur lors du deuxième match de groupe face aux Ivoiriens.

Si Florian Wirtz et Jamal Musiala possèdent indéniablement le potentiel de devenir des superstars, les deux jeunes talents ont déjà connu une grave blessure et manqué près d’une année de sélection chacun. Wirtz s’était déchiré un ligament croisé en mars 2022, manquant ainsi la Coupe du monde au Qatar. Lors de ce tournoi, Musiala, malgré son jeune âge, était titulaire et l’un des points forts de l’équipe. Deux ans plus tard, à l’Euro à domicile, il a confirmé son statut de star avec trois buts et des performances solides.

Mais le Bavarois s’est à nouveau gravement blessé lors de la Coupe du monde des clubs : lors d’un duel malheureux avec Gianluigi Donnarumma, alors gardien du PSG, il a subi une fracture du péroné ainsi que de graves lésions ligamentaires à la suite d’une luxation de la cheville. De retour en début d’année, il cherche encore à retrouver son meilleur niveau.