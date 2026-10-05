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« Ce n’est pas normal ! » - La légende du FC Barcelone Andres Iniesta stupéfaite de l’ascension fulgurante de Lamine Yamal
Iniesta stupéfait par la forme de Yamal
Iniesta sait exactement ce qu’il faut pour réussir au plus haut niveau avec Barcelone. Au cours de son illustre carrière de joueur au club, l’ancien milieu de terrain a notamment assisté à l’émergence extraordinaire de Messi.
Désormais, la légende espagnole voit un autre talent incroyable gravir les échelons. Iniesta suit de très près la progression de l’ailier du Barça Yamal, et il est profondément impressionné par ce qu’il a vu.
Le phénomène de 19 ans a connu un début de saison vraiment remarquable. Avec un total impressionnant de sept buts en seulement sept matches de Liga cette saison, Yamal s’est déjà imposé comme une force phénoménale sur le terrain.
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Un niveau de talent hors norme
S’exprimant auprès de Mundo Deportivo, Iniesta s’est confié sur la précocité incroyable de Yamal. Le milieu de terrain emblématique a reconnu que l’adolescent évolue actuellement à un niveau rarement vu dans le football professionnel aujourd’hui.
« Est-il normal de voir Yamal à ce niveau à 19 ans ? Non, ce n’est pas normal », a expliqué l’ancien joueur de Barcelone lors de l’entretien. « Sinon, il y aurait plus de joueurs capables d’y parvenir. »
L’ambition et l’aisance déconcertante saluées
Si les impressionnantes statistiques de buteur de Yamal parlent d’elles-mêmes, Iniesta s’est empressé de mettre en avant les qualités intangibles qui rendent l’ailier si spécial. L’état d’esprit positif de l’adolescent a profondément impressionné l’ancien international espagnol.
« Ce qui est beau et important dans tout cela, c’est son ambition, sa facilité, et le fait que, quand on y pense, ce qui l’attend est magnifique », a ajouté Iniesta.
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Un avenir magnifique attend Yamal
Le véritable enthousiasme autour de Yamal réside dans ce qu’il peut potentiellement accomplir dans les années à venir. Bien qu’il domine déjà les défenseurs de Liga, le joueur de 19 ans a encore largement le temps de développer davantage son jeu dans son ensemble. Avec déjà sept buts à son actif cette saison, Yamal voudra absolument maintenir son incroyable forme.
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