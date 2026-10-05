Iniesta sait exactement ce qu’il faut pour réussir au plus haut niveau avec Barcelone. Au cours de son illustre carrière de joueur au club, l’ancien milieu de terrain a notamment assisté à l’émergence extraordinaire de Messi.

Désormais, la légende espagnole voit un autre talent incroyable gravir les échelons. Iniesta suit de très près la progression de l’ailier du Barça Yamal, et il est profondément impressionné par ce qu’il a vu.

Le phénomène de 19 ans a connu un début de saison vraiment remarquable. Avec un total impressionnant de sept buts en seulement sept matches de Liga cette saison, Yamal s’est déjà imposé comme une force phénoménale sur le terrain.