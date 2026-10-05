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Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates their team's fifth goal during the LaLiga EA Sports 2026/27 matchGetty Images
Yosua Arya
Traduit par

« Ce n’est pas normal ! » - La légende du FC Barcelone Andres Iniesta stupéfaite de l’ascension fulgurante de Lamine Yamal

L. Yamal
FC Barcelone
LaLiga
Andrés Iniesta

La légende du FC Barcelone Andres Iniesta a couvert de louanges Lamine Yamal, affirmant que l’incroyable début de saison en Liga de l’adolescent est loin d’être normal. Après avoir déjà assisté de près à l’ascension de Lionel Messi, l’emblématique milieu de terrain espagnol a admis être totalement bluffé par le talent extraordinaire du jeune ailier.

  • Iniesta stupéfait par la forme de Yamal

    Iniesta sait exactement ce qu’il faut pour réussir au plus haut niveau avec Barcelone. Au cours de son illustre carrière de joueur au club, l’ancien milieu de terrain a notamment assisté à l’émergence extraordinaire de Messi.

    Désormais, la légende espagnole voit un autre talent incroyable gravir les échelons. Iniesta suit de très près la progression de l’ailier du Barça Yamal, et il est profondément impressionné par ce qu’il a vu.

    Le phénomène de 19 ans a connu un début de saison vraiment remarquable. Avec un total impressionnant de sept buts en seulement sept matches de Liga cette saison, Yamal s’est déjà imposé comme une force phénoménale sur le terrain.

  • Lamine Yamal getty

    Un niveau de talent hors norme

    S’exprimant auprès de Mundo Deportivo, Iniesta s’est confié sur la précocité incroyable de Yamal. Le milieu de terrain emblématique a reconnu que l’adolescent évolue actuellement à un niveau rarement vu dans le football professionnel aujourd’hui.

    « Est-il normal de voir Yamal à ce niveau à 19 ans ? Non, ce n’est pas normal », a expliqué l’ancien joueur de Barcelone lors de l’entretien. « Sinon, il y aurait plus de joueurs capables d’y parvenir. »

  • L’ambition et l’aisance déconcertante saluées

    Si les impressionnantes statistiques de buteur de Yamal parlent d’elles-mêmes, Iniesta s’est empressé de mettre en avant les qualités intangibles qui rendent l’ailier si spécial. L’état d’esprit positif de l’adolescent a profondément impressionné l’ancien international espagnol.

    « Ce qui est beau et important dans tout cela, c’est son ambition, sa facilité, et le fait que, quand on y pense, ce qui l’attend est magnifique », a ajouté Iniesta.

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  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Un avenir magnifique attend Yamal

    Le véritable enthousiasme autour de Yamal réside dans ce qu’il peut potentiellement accomplir dans les années à venir. Bien qu’il domine déjà les défenseurs de Liga, le joueur de 19 ans a encore largement le temps de développer davantage son jeu dans son ensemble. Avec déjà sept buts à son actif cette saison, Yamal voudra absolument maintenir son incroyable forme.

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