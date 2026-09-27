S'exprimant devant les médias avant le match de Ligue des nations de lundi contre la Turquie, Mancini a réagi aux informations selon lesquelles Manchester City a été reconnu coupable de 114 accusations financières.

L'actuel sélectionneur de l'Italie a fermement rejeté les affirmations selon lesquelles il aurait été impliqué dans un accord secret de rémunération. Parmi les accusations figurent des allégations d'un second contrat avec le club d'Abou Dhabi Al-Jazira, qui lui aurait versé des honoraires de consultant de 2,03 millions d'euros pour seulement quatre jours de travail par an. Mancini s'est toutefois empressé de rejeter totalement ces accusations.