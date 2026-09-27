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« Ce n’est pas mon problème » : Roberto Mancini prend ses distances avec les accusations financières visant Manchester City et les affirmations sur son contrat
Mancini nie toute implication dans le contrat
S'exprimant devant les médias avant le match de Ligue des nations de lundi contre la Turquie, Mancini a réagi aux informations selon lesquelles Manchester City a été reconnu coupable de 114 accusations financières.
L'actuel sélectionneur de l'Italie a fermement rejeté les affirmations selon lesquelles il aurait été impliqué dans un accord secret de rémunération. Parmi les accusations figurent des allégations d'un second contrat avec le club d'Abou Dhabi Al-Jazira, qui lui aurait versé des honoraires de consultant de 2,03 millions d'euros pour seulement quatre jours de travail par an. Mancini s'est toutefois empressé de rejeter totalement ces accusations.
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L’ancien entraîneur défend le club
Les 115 chefs d'accusation initialement retenus portent sur des irrégularités financières sur une période de neuf ans, qui comprend les quatre années de Mancini au poste d'entraîneur. Des enquêtes de Der Spiegel avaient auparavant affirmé que Mancini percevait un salaire de base de 1,75 million d'euros, ainsi qu'un montant supplémentaire de 2,03 millions d'euros via l'accord secondaire.
Malgré ces graves accusations, Mancini a défendu ses anciens employeurs tout en se dissociant de tout acte répréhensible. « Je ne pense pas que Manchester City ait été reconnu coupable, bien au contraire. Ce n'est pas un problème qui me concerne, et ce n'est rien de nouveau. Manchester City n'est pas coupable, et concernant le double contrat, ce n'est pas mon problème, le leur s'il doit y en avoir un. »
Le président du club publie un communiqué défiant
Alors que Mancini cherche à prendre ses distances, Manchester City continue de contester les accusations plus larges. Cet après-midi, le président du club Khaldoon Al Mubarak a publié un communiqué ferme sur le site officiel de l'équipe, maintenant sa position d'innocence totale dans le cadre de l'examen juridique en cours.
S'exprimant directement sur la situation, Al Mubarak a déclaré : « Alors que certaines personnes ont été promptes à tirer leurs propres conclusions, et qu'il y a tellement de bruit autour de nous, rien n'a changé. Nous avons déjà affronté des difficultés ensemble et nous les avons surmontées. Il reste beaucoup de personnes qui veulent saper l'élan de notre club. Nous ne leur en donnerons pas l'occasion. »
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Quelle est la suite ?
Manchester City devrait officiellement faire appel de toute conclusion à venir, alors que le club attend d’éventuelles sanctions, qui pourraient aller de lourdes amendes à de sévères retraits de points. Le club a réitéré sa confiance dans le processus indépendant. Pendant ce temps, l’attention immédiate de Mancini se porte désormais entièrement sur le crucial match international de lundi.
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