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Ahmed Refaat

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« Ce n'est pas moi qui prends les décisions » : Ousmane Dembélé s'exprime sur l'incertitude entourant son avenir au PSG après que son agent a été aperçu en compagnie d'un dirigeant de Manchester City

Ousmane Dembélé a minimisé les rumeurs concernant son avenir au Paris Saint-Germain après que son agent aurait été aperçu en compagnie d’un dirigeant de Manchester City. Le joueur de 28 ans a déclaré que les décisions relatives à son contrat ne dépendaient pas de lui et a insisté sur le fait qu’il restait concentré sur ses performances sur le terrain, malgré l’incertitude entourant son contrat qui court jusqu’en 2028.

  • Le lien avec Manchester City clarifié

    Le buzz autour du lauréat du Ballon d'Or s'est intensifié après que des informations ont fait état de la présence de son agent, Moussa Sissoko, à Madrid pour une rencontre avec le directeur sportif de Manchester City, Hugo Viana. Cela a immédiatement déclenché des rumeurs selon lesquelles les champions de Premier League chercheraient à attirer l'ancien joueur du FC Barcelone à l'Etihad Stadium pour en faire une recrue phare de Pep Guardiola.

    Cependant, Fabrizio Romano s'est depuis empressé de tempérer ces spéculations, affirmant que cette rencontre n'avait pas donné lieu à des négociations concernant l'ailier. Malgré cela, la présence de son représentant auprès d'un grand club européen rival a mis les dirigeants du PSG en état d'alerte maximale, alors qu'ils cherchent à protéger leur précieux atout.

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    Dembélé s'exprime sur les négociations contractuelles

    Les discussions entre l'entourage de Dembélé et le PSG concernant un nouveau contrat seraient en cours, et l'international français s'est montré optimiste lorsqu'il s'est adressé aux journalistes lors d'une conférence de presse lundi.

    « Il n’y a aucune raison de ne pas prolonger », a-t-il déclaré. « Mais ce n’est pas moi qui prends les décisions ; les discussions concernant mon contrat se déroulent entre le club et mon agent. Je n’ai jamais été impliqué dans ce processus depuis le début de ma carrière. »

  • La politique salariale stricte du PSG

    Si Dembélé semble optimiste quant à la conclusion d'un accord, les dirigeants du club ont déjà fait savoir qu'aucun joueur n'était plus important que la structure financière de l'institution. Le président Nasser Al-Khelaifi s'est toujours montré très clair sur la nécessité de maintenir un projet viable, ce qui pourrait compliquer la situation compte tenu du souhait, selon certaines informations, de Dembélé de percevoir un salaire à la hauteur de son statut de joueur d'élite mondial.

    « Nous avons une politique au sein du club, un plafond salarial pour les joueurs, tout le monde le sait et le respecte », a souligné Al-Khelaifi lors d’une précédente interview. « L’équipe et le club sont plus importants que quiconque. » Cette position rigide sert de toile de fond à l’impasse actuelle, alors même que Dembélé exprime publiquement son désir de rester avec le leader de la Ligue 1.

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    La priorité de Luis Enrique en matière de renouvellement

    L'incertitude qui plane autour de Dembélé contraste fortement avec les progrès rapides réalisés avec d'autres figures clés du club. Le PSG mène actuellement une « vague de renouvellements » qui comprend la prolongation des contrats de Bradley Barcola et de Fabian Ruiz, ainsi que la consolidation de l'avenir à long terme de l'entraîneur Luis Enrique.

    Dembélé reste un pilier du projet, mais l'absence d'avancée concrète dans ses négociations personnelles laisse la porte légèrement entrouverte à d'éventuels prétendants. Pour l'instant, le joueur affirme qu'il n'a « aucune raison de ne pas prolonger », mais le monde du football reste vigilant alors que son agent continue de sonder le marché européen.

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