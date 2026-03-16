« Ce n'est pas moi qui prends les décisions » : Ousmane Dembélé s'exprime sur l'incertitude entourant son avenir au PSG après que son agent a été aperçu en compagnie d'un dirigeant de Manchester City

Le buzz autour du lauréat du Ballon d'Or s'est intensifié après que des informations ont fait état de la présence de son agent, Moussa Sissoko, à Madrid pour une rencontre avec le directeur sportif de Manchester City, Hugo Viana. Cela a immédiatement déclenché des rumeurs selon lesquelles les champions de Premier League chercheraient à attirer l'ancien joueur du FC Barcelone à l'Etihad Stadium pour en faire une recrue phare de Pep Guardiola.

Cependant, Fabrizio Romano s'est depuis empressé de tempérer ces spéculations, affirmant que cette rencontre n'avait pas donné lieu à des négociations concernant l'ailier. Malgré cela, la présence de son représentant auprès d'un grand club européen rival a mis les dirigeants du PSG en état d'alerte maximale, alors qu'ils cherchent à protéger leur précieux atout.

