L’international anglais, qui n’a disputé qu’un seul match avec son pays et peut encore opter pour la Jamaïque, n’est pas du même calibre que Lionel Messi, a d’abord fait valoir Desailly, ambassadeur de BetVictor Online Casino. Interrogé par GOAL sur un éventuel départ de Greenwood cet été, l’ancien défenseur a analysé : « D’un regard extérieur, ses statistiques et ses buts peuvent impressionner. Mais possède-t-il l’envergure nécessaire pour s’imposer dans un grand club de Premier League ou dans un grand club espagnol ? Je ne suis pas certain qu’il puisse s’adapter à ce niveau.

Je le vois plutôt en Ligue 1, à Marseille, ou en Liga, à Villarreal. En Premier League, ce serait compliqué : je ne le vois pas à Tottenham, mais éventuellement, avec le temps, à Aston Villa.

Je ne suis pas sûr qu’il ait le niveau et la régularité nécessaires. Certes, il marque des buts et ses statistiques sont flatteuses, mais en Premier League il faut aussi faire preuve de constance dans l’application des consignes tactiques de l’entraîneur. C’est trop.

Physiquement, il peut être dévastateur et faire la différence en France, mais sa baisse de régime est trop marquée ensuite. Il disparaît pendant une heure, or il n’est pas Messi ! En Ligue 1, ça peut passer, mais dans un championnat plus intense et exigeant, je ne suis pas convaincu. J’apprécie le joueur, mais si j’étais Manchester City ou Arsenal, je ne l’achèterais pas. »