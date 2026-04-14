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« Ce n'est pas Lionel Messi ! » : Mason Greenwood serait, selon certains observateurs, suffisamment talentueux pour rejoindre Aston Villa, mais pas davantage ; dans le même temps, Marcel Desailly met en garde Arsenal et Manchester City contre une éventuelle recrutement de la star de l'OM
Clause de revente : pourquoi Manchester United tirera profit d’un éventuel transfert de Greenwood
Greenwood a rejoint l’Olympique de Marseille durant l’été 2024, après que Manchester United a accepté de le céder définitivement. Le transfert, estimé à 27 millions de livres sterling (environ 37 millions de dollars), a été finalisé lors de ce mercato, les Red Devils ayant pris soin d’inclure une clause de 50 % sur les droits de réversion.
Ces dispositions pourraient s’avérer judicieuses pour les Red Devils, la valeur du joueur ayant considérablement augmenté en Ligue 1. Meilleur buteur du championnat la saison passée ex aequo avec le Ballon d’Or Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Greenwood confirme son éclat.
Cette saison, l’attaquant de 24 ans a déjà inscrit 25 buts, son meilleur total sur une saison toutes compétitions confondues, et tire le club phocéen vers une qualification en Ligue des champions.
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Premier League, Serie A, La Liga ou Saudi Pro League : où jouera Greenwood la saison prochaine ?
Un retour en Angleterre se profile pour Greenwood, même si des clubs comme le FC Barcelone, la Juventus et l’Atlético de Madrid ont manifesté leur intérêt à plusieurs reprises, tout comme des formations dépensières de la Pro League saoudienne.
Vainqueur de la Coupe du monde et membre de l’équipe marseillaise championne d’Europe 1993, Marcel Desailly estime toutefois que l’attaquant n’est pas encore prêt pour un club du très haut niveau et préconise une étape intermédiaire.
Desailly explique pourquoi Greenwood n'est pas encore prêt à rejoindre un club d'élite.
L’international anglais, qui n’a disputé qu’un seul match avec son pays et peut encore opter pour la Jamaïque, n’est pas du même calibre que Lionel Messi, a d’abord fait valoir Desailly, ambassadeur de BetVictor Online Casino. Interrogé par GOAL sur un éventuel départ de Greenwood cet été, l’ancien défenseur a analysé : « D’un regard extérieur, ses statistiques et ses buts peuvent impressionner. Mais possède-t-il l’envergure nécessaire pour s’imposer dans un grand club de Premier League ou dans un grand club espagnol ? Je ne suis pas certain qu’il puisse s’adapter à ce niveau.
Je le vois plutôt en Ligue 1, à Marseille, ou en Liga, à Villarreal. En Premier League, ce serait compliqué : je ne le vois pas à Tottenham, mais éventuellement, avec le temps, à Aston Villa.
Je ne suis pas sûr qu’il ait le niveau et la régularité nécessaires. Certes, il marque des buts et ses statistiques sont flatteuses, mais en Premier League il faut aussi faire preuve de constance dans l’application des consignes tactiques de l’entraîneur. C’est trop.
Physiquement, il peut être dévastateur et faire la différence en France, mais sa baisse de régime est trop marquée ensuite. Il disparaît pendant une heure, or il n’est pas Messi ! En Ligue 1, ça peut passer, mais dans un championnat plus intense et exigeant, je ne suis pas convaincu. J’apprécie le joueur, mais si j’étais Manchester City ou Arsenal, je ne l’achèterais pas. »
- AFP
Quel sera le prix à payer pour recruter Greenwood et l’éloigner de Marseille ?
Aucun indice ne suggère que Arsenal ou Manchester City suivent actuellement Greenwood, leurs cellules de recrutement scrutant d’autres cieux. Toutefois, une offre musclée formulée à l’OM lors du prochain mercato pourrait les inciter à céder cet atout précieux.
Un nouveau départ se profile donc pour Greenwood, déjà passé par l’Espagne et la France : son potentiel reste tel que certains clubs pourraient débourser une somme bien plus élevée que celle qui l’avait mené sur la Côte d’Azur.