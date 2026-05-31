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« Ce n’est pas le seul nom sur la table » : la légende de Liverpool Steven Gerrard réagit aux rumeurs envoyant Andoni Iraola à Anfield pour remplacer Arne Slot, estimant que le moment est venu de se séparer du technicien néerlandais
Gerrard soutient la candidature d'Iraola pour un poste à Anfield
Après un séisme sur le banc d’Anfield, la légende des Reds Steven Gerrard a désigné Gaizka Iraola comme candidat idéal pour prendre les commandes du club. Interrogé sur TNT Sports, l’ancien capitaine a salué le travail de l’entraîneur espagnol sur la côte sud : « Je pense que c’est tout à fait possible, oui. Je pense qu’il a fait un travail formidable à Bournemouth. Je pense que son style conviendrait à Liverpool. »
Gerrard a toutefois immédiatement précisé que le banc d’un club aussi emblématique ne manquerait pas d’attirer d’autres prétendants de renom. « Mais ne tournons pas autour du pot : le Liverpool Football Club est un poste attractif pour de nombreux entraîneurs d’élite à travers le monde, a ajouté Gerrard. Je ne pense donc pas qu’il sera le seul candidat en lice. Toutefois, en raison de ses liens avec Bournemouth et des personnes issues de Bournemouth qui ont rejoint Liverpool au niveau de la direction, ils le connaissent très bien. »
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Le moment idéal pour sortir du « slot »
Arrivé en fin de contrat sur les bords de la Mersey avec un titre de champion d’Angleterre à son actif, Slot quitte le club après une deuxième saison catastrophique qui a vu les Reds dégringoler à la cinquième place. Gerrard a reconnu que, si l’annonce était dure à encaisser, le recul sportif justifiait la décision des dirigeants. « Lors des dix derniers matchs de la saison dernière et de la majeure partie de celle qui vient de s’achever, nous n’avons pas ressemblé à Liverpool. Le jeu était parfois pénible à regarder ; l’équipe semblait désorganisée, en panne. Quand j’ai appris la nouvelle aujourd’hui, ma première réaction a été la surprise et le choc. Mais, après analyse, je pense qu’il s’agit probablement du bon moment. »
Malgré ce constat sans concession, Gerrard a rappelé qu’il fallait préserver le souvenir des succès initiaux de l’entraîneur. Il a souligné que Slot avait réalisé un travail remarquable lors de sa première saison et qu’il resterait « à jamais dans les mémoires » pour son rôle dans le 20^e titre de champion du club. Néanmoins, une saison chaotique ponctuée de 19 défaites a fini par convaincre la direction de FSG qu’il était temps de tourner la page.
En quête d'un retour au football musclé
Selon le Telegraph, le Fenway Sports Group a limogé Slot « à contrecœur », saluant au passage le 20e titre de champion qu’il a offert à Anfield. Cependant, la direction souhaite retrouver le football « heavy metal » à haute intensité qui a caractérisé l’ère Jürgen Klopp. Cette volonté de changement correspondrait aux attentes de Mohamed Salah, de plus en plus critique envers le manque d’identité tactique de l’équipe lors de son récent déclin.
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À la recherche d'une nouvelle identité tactique
Si Iraola reste le favori grâce à sa capacité à mettre en place un pressing dynamique, d’autres grands noms continuent d’être évoqués pour le poste. Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann et l’entraîneur du PSG Luis Enrique figurent en bonne place sur la short-list, le club cherchant un technicien capable de rétablir sa domination en Premier League. Le timing de cette recherche suscite toutefois la frustration d’une partie des supporters, surtout après le récent départ de Xabi Alonso pour Chelsea.
Le poste étant désormais officiellement vacant, la direction de Liverpool est sous pression pour recruter un entraîneur capable de mener la reconstruction estivale et de satisfaire des supporters exigeants, impatients de retrouver le football spectaculaire qui caractérise le club.