« Ce n’est pas le seul nom sur la table » : la légende de Liverpool Steven Gerrard réagit aux rumeurs envoyant Andoni Iraola à Anfield pour remplacer Arne Slot, estimant que le moment est venu de se séparer du technicien néerlandais

Après un séisme sur le banc d’Anfield, la légende des Reds Steven Gerrard a désigné Gaizka Iraola comme candidat idéal pour prendre les commandes du club. Interrogé sur TNT Sports, l’ancien capitaine a salué le travail de l’entraîneur espagnol sur la côte sud : « Je pense que c’est tout à fait possible, oui. Je pense qu’il a fait un travail formidable à Bournemouth. Je pense que son style conviendrait à Liverpool. »

Gerrard a toutefois immédiatement précisé que le banc d’un club aussi emblématique ne manquerait pas d’attirer d’autres prétendants de renom. « Mais ne tournons pas autour du pot : le Liverpool Football Club est un poste attractif pour de nombreux entraîneurs d’élite à travers le monde, a ajouté Gerrard. Je ne pense donc pas qu’il sera le seul candidat en lice. Toutefois, en raison de ses liens avec Bournemouth et des personnes issues de Bournemouth qui ont rejoint Liverpool au niveau de la direction, ils le connaissent très bien. »







