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« Ce n'est pas le Salah FC » : Jamie Carragher fustige la star « égoïste » de Liverpool et compare sa déclaration sur le football « heavy metal » à la rupture définitive de Cristiano Ronaldo avec Manchester United
Selon Carragher, le départ de Salah rappelle la bombe lâchée par Ronaldo.
La légende de Liverpool, Jamie Carragher, n’est pas surpris par la décision de Mohamed Salah d’exprimer publiquement ses frustrations alors que son passage à Anfield touche à sa fin. Interrogé sur Sky Sports, l’ancien défenseur a dressé un parallèle direct entre l’attitude de l’Égyptien et la sortie explosive de Cristiano Ronaldo de Manchester United en 2022.
« Je ne suis pas surpris », a déclaré Carragher. « Je l’avais dit à tout le monde : il se passera quelque chose d’autre avant la fin de la saison. Il va lâcher une autre bombe, un peu comme Ronaldo l’avait fait en quittant Manchester United. Je pensais que cela arriverait après la fin de la saison, une fois qu’il serait parti, mais non. Il y a moins de deux ans, je l’avais qualifié d’égoïste pour avoir accordé une interview, et je pense que cela s’avère à nouveau vrai. Liverpool aborde une semaine cruciale ; le club n’est pas encore mathématiquement qualifié pour la Ligue des champions, et l’attention doit se porter sur le Liverpool FC, non sur le « Salah FC ». »
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Communiqué sur les métaux lourds
La polémique a éclaté après une publication cinglante de Salah sur les réseaux sociaux, suite à une défaite 4-2 décevante contre Aston Villa. Dans ce message, l’attaquant de 33 ans a exprimé son souhait de voir l’équipe retrouver le style de jeu à haute intensité popularisé par Jürgen Klopp, laissant entendre que la philosophie actuelle de Slot ne répond pas aux attentes des supporters.
Dans un message qui remet implicitement en cause les méthodes de l’entraîneur Slot, Salah a écrit : « J’ai vu ce club passer du statut de sceptique à celui de croyant, puis de croyant à celui de champion. Cela a demandé beaucoup de travail, et j’ai toujours fait tout ce que je pouvais pour aider le club à y parvenir. Rien ne me rend plus fier que cela. Notre nouvel effondrement cette saison est douloureux et ne correspond pas à ce que nos supporters méritent. Je veux voir Liverpool redevenir l’équipe offensive et redoutable que les adversaires craignent, et à nouveau remporter des trophées. »
Pour Steven Gerrard, ce message cryptique est le signe évident d’une fracture dans le vestiaire et d’une perte d’identité sous l’ère Slot.
Neville livre une critique cinglante des agissements de Salah
Alors que les Reds préparent leur dernière sortie de la saison face à Brentford, les observateurs s’interrogent : la relation entre Salah et Klopp est-elle encore tenable ? Gary Neville, rejoignant Carragher, a critiqué le timing de ces déclarations, rappelant qu’une telle mise au point publique serait impensable dans n’importe quel grand club.
« Il a retiré la goupille d’une grenade en plein milieu de la pièce, puis il s’en va », a-t-il observé. « Mo n’est pas heureux là-bas. Ce n’est pas génial. S’il était un joueur de Manchester United, je serais furieux. Mais ce qu’on ne peut jamais faire avec ce genre de joueur, avec ce genre de stature et de personnalité, c’est le faire taire. Quand ils ont quelque chose à dire, ils le disent, surtout au pire moment. C’est un commentaire révélateur. Arne Slot n’appréciera pas du tout. Mais il voudra simplement terminer la saison, partir, faire partir ceux qui ne seront plus là l’an prochain et reconstruire. »
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Le dilemme de Slot avant ses adieux à Anfield
Malgré ces tensions, Carragher estime que Klopp doit privilégier les ambitions du club en Ligue des champions plutôt que de céder à un ressentiment personnel. La qualification parmi les quatre premiers n’étant pas encore acquise, l’entraîneur doit faire un choix délicat : aligner Salah pour son dernier match à Anfield ou le laisser sur le banc à titre de sanction disciplinaire.
« Un entraîneur ne doit jamais se tirer une balle dans le pied, a ajouté Carragher. Si aligner Mo Salah ce week-end offre à Liverpool la meilleure chance de gagner, il faut le sélectionner. J’ai critiqué Salah pour son individualisme, mais Slot ne peut pas se permettre le même luxe : il doit penser au club et à ce qui est le mieux pour le club. Si Liverpool a besoin d’un résultat contre Brentford, il doit le faire jouer s’il estime qu’il fait partie de sa meilleure équipe. Arne Slot n’est pas en position de force à Liverpool en ce moment, et c’est pour cela que Salah a fait ces commentaires. Il n’a pas le soutien du public pour l’instant, et c’est pour cela que Salah a agi ainsi. Il l’a mis dans une position vraiment délicate. »