« Ce n'est pas le Salah FC » : Jamie Carragher fustige la star « égoïste » de Liverpool et compare sa déclaration sur le football « heavy metal » à la rupture définitive de Cristiano Ronaldo avec Manchester United

La légende de Liverpool, Jamie Carragher, n’est pas surpris par la décision de Mohamed Salah d’exprimer publiquement ses frustrations alors que son passage à Anfield touche à sa fin. Interrogé sur Sky Sports, l’ancien défenseur a dressé un parallèle direct entre l’attitude de l’Égyptien et la sortie explosive de Cristiano Ronaldo de Manchester United en 2022.

« Je ne suis pas surpris », a déclaré Carragher. « Je l’avais dit à tout le monde : il se passera quelque chose d’autre avant la fin de la saison. Il va lâcher une autre bombe, un peu comme Ronaldo l’avait fait en quittant Manchester United. Je pensais que cela arriverait après la fin de la saison, une fois qu’il serait parti, mais non. Il y a moins de deux ans, je l’avais qualifié d’égoïste pour avoir accordé une interview, et je pense que cela s’avère à nouveau vrai. Liverpool aborde une semaine cruciale ; le club n’est pas encore mathématiquement qualifié pour la Ligue des champions, et l’attention doit se porter sur le Liverpool FC, non sur le « Salah FC ». »