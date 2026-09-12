Amorim a livré une évaluation franche de la contribution de Modric après le match nul chaotique 2-2 de l’AC Milan contre la Lazio, suggérant que la légende croate a été mise en difficulté par le rythme effréné de la rencontre.

Les Rossoneri semblaient se diriger vers une lourde défaite au Stadio Olimpico après une première période apathique qui les avait laissés menés 2-0. Si l’équipe est finalement parvenue à arracher un point, Amorim n’a pas tardé à souligner que le manque de structure du match a clairement joué contre son meneur de jeu vétéran, remplacé après une série d’erreurs inhabituelles.

S’exprimant au micro de DAZN Italia après le coup de sifflet final, le technicien portugais n’a pas édulcoré les difficultés rencontrées par son milieu vedette dans l’intensité de la bataille. « Nous devons être vraiment très bons avec le ballon pour nous sentir à l’aise dans le match. Si la possession change de camp en permanence pendant la rencontre, alors ce n’est pas le match pour Luka », a confié Amorim.