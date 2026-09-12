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« Ce n’est pas le match qu’il faut pour Luka Modric ! » : Ruben Amorim révèle ce que l’AC Milan doit faire pour tirer le meilleur de son maître à jouer au milieu de terrain
Amorim critique le rôle de Modric
Amorim a livré une évaluation franche de la contribution de Modric après le match nul chaotique 2-2 de l’AC Milan contre la Lazio, suggérant que la légende croate a été mise en difficulté par le rythme effréné de la rencontre.
Les Rossoneri semblaient se diriger vers une lourde défaite au Stadio Olimpico après une première période apathique qui les avait laissés menés 2-0. Si l’équipe est finalement parvenue à arracher un point, Amorim n’a pas tardé à souligner que le manque de structure du match a clairement joué contre son meneur de jeu vétéran, remplacé après une série d’erreurs inhabituelles.
S’exprimant au micro de DAZN Italia après le coup de sifflet final, le technicien portugais n’a pas édulcoré les difficultés rencontrées par son milieu vedette dans l’intensité de la bataille. « Nous devons être vraiment très bons avec le ballon pour nous sentir à l’aise dans le match. Si la possession change de camp en permanence pendant la rencontre, alors ce n’est pas le match pour Luka », a confié Amorim.
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Un match en deux temps à Rome
Le match lui-même a été un véritable ascenseur émotionnel pour les supporters milanais ayant fait le déplacement, eux qui ont assisté à une première période si mauvaise qu’elle a provoqué des sifflets dans le parcage visiteur. La Lazio semblait totalement maîtriser les débats, clinique dans son exécution, puisque Matteo Cancellieri et Tijjani Noslin ont profité de largesses défensives pour donner deux buts d’avance aux locaux.
L’atmosphère à l’Olimpico était particulièrement étrange, alors que l’entraîneur de l’AC Milan, Gennaro Gattuso, a comparé le stade vide à la période du COVID-19 en raison des protestations en cours des supporters contre la direction de la Lazio. Malgré des tribunes silencieuses, la Lazio a dominé les duels physiques et laissé les hommes d’Amorim courir dans le vide jusqu’à la pause.
Amorim a partagé cette évaluation sévère de ses joueurs durant cette entame de match, soulignant le manque d’intensité qui a failli leur coûter la rencontre. « L’énergie en première période n’y était tout simplement pas, nous avons perdu beaucoup trop de ballons sans aucune pression, sur des passes simples. Ils ont passé nos défenseurs trop facilement, mais la seconde période a été l’inverse. Nous avions de l’énergie, nous avons contrôlé le match, c’était une équipe complètement différente et un match complètement différent », a répondu Amorim.
Changements tactiques et impact de Moreira
Le tournant pour l’AC Milan est arrivé grâce à un triple changement audacieux à la mi-temps, qui a insufflé le rythme dont l’équipe avait tant besoin. Diego Moreira, qui avait eu du mal lors de sa précédente sortie contre la Juventus, a été le héros de la soirée en inscrivant un doublé en l’espace de deux minutes pour remettre les deux équipes à égalité. L’entrée de Yunus Musah a également apporté à l’entrejeu l’impact athlétique qui faisait cruellement défaut lorsque Modric était sur la pelouse.
En expliquant la logique derrière ces changements et le positionnement de Moreira, Amorim a déclaré. « Nous avons changé notre manière de nous présenter en seconde période avec Musah, parce que nous avons compris qu’il nous fallait un peu plus de rythme au milieu. En plus, Luka était vraiment très proche des défenseurs centraux, donc cela faisait quatre joueurs pour lancer une action, avec moins d’espace entre les lignes », a noté l’entraîneur.
- Getty Images Sport
Des progrès à faire en attaque
Si la remontée a été impressionnante, le match a aussi mis en évidence des inquiétudes persistantes concernant plusieurs têtes d’affiche de Milan. Amorim a reconnu que l’équipe était encore en chantier, en particulier dans sa manière de transformer la possession en véritables occasions de but.
« Nous devons passer plus de temps près de la surface. Nous passons beaucoup de temps avec le ballon, mais loin de la surface, donc nous devons créer plus de connexions dans la surface. Vous pouvez multiplier les centres, mais nous avons besoin de plus de variations, parfois avec des courses dans les coins de Pulisic et Alpha, mais Ramos va aussi progresser au cours de la saison », a conclu Amorim.
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