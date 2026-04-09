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Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

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Ce n’est pas l’élimination à la Coupe du monde… Donnarumma, les larmes aux yeux : « C’est ce qui m’a le plus fait mal. »

Bosnie Hérzégovine vs Italie
Bosnie Hérzégovine
Italie
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
G. Donnarumma
Bosnie-Herzégovine
Italie

Le gardien italien brise enfin le silence dans une interview émouvante.

Gianluigi Donnarumma, le gardien de but de Manchester City, a rompu son silence au sujet de l'une des semaines les plus sombres de l'histoire du football italien. Il est revenu sur la polémique autour des primes, éclatée après la défaite en barrage de qualification pour la Coupe du monde face à la Bosnie, tout en rendant hommage aux trois personnalités qui ont depuis démissionné de leurs fonctions.

Le gardien, qui portait le brassard durant la campagne de qualification, s’est confié à Sky Italia dans un entretien émouvant. Il est revenu sur la peine provoquée par cette troisième absence consécutive au Mondial et a démenti les informations préjudiciables concernant les demandes de primes au sein du groupe.

La Nazionale a manqué pour la troisième fois consécutive le train du Mondial, battue aux tirs au but par la Bosnie-Herzégovine lors de la finale des barrages.

Lire aussi : Une honte pour le football… Donnarumma sous le feu des critiques après l’échec de l’Italie



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    Un moment douloureux

    « Ce qui m'a le plus blessé, c'est ce qui a été publié », a déclaré Donnarumma au début de son entretien. « En tant que capitaine, je n'ai jamais demandé un seul euro à la sélection italienne. »

    Selon le site « Football Italia », il a précisé : « Dans l’équipe nationale, comme partout, l’idée est d’offrir un bonus aux joueurs lorsqu’ils atteignent un objectif précis. C’est tout, et personne n’a rien demandé à la fédération. »

    « Notre seule récompense, a-t-il précisé, était de nous qualifier pour la Coupe du monde. Malheureusement, cela n’a pas eu lieu. »

    Il conclut : « Ce qui m’a le plus blessé, ce sont les commentaires et les propos qui ont été tenus. »



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  • FBL-WC-2026-UEFA-BIH-ITA-QUALIFIERAFP

    La démission du trio

    Les départs conjugués de Gabriele Gravina (président de la Fédération italienne), Gennaro Gattuso (entraîneur) et Gianluigi Buffon (capitaine de la Nazionale) ont accentué la charge émotionnelle d’une période déjà délicate. Donnarumma s’est exprimé avec courtoisie à leur sujet et a manifesté un profond respect pour ces figures qui ont quitté leurs fonctions après la défaite contre la Bosnie.

    Le gardien de Manchester City a confié : « J’avais une relation excellente avec Gigi, Gattuso et Gravina. Nous sommes vraiment désolés pour eux, et il est normal de se sentir en partie responsable de la situation actuelle, ce qui est douloureux. Mais je tiens à remercier l’entraîneur, le président et Gigi, car ils ont apporté une contribution précieuse. »

    Selon le site français Foot Mercato, le gardien transalpin aurait même fondu en larmes en évoquant le départ du trio.

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    Le message de l'avenir

    La série record de victoires de l’Italie et son titre de championne d’Europe 2021 demeurent des exploits majeurs, et Donnarumma a souligné que l’identité footballistique du pays pouvait être rétablie.

    Il a déclaré : « Au cours de ces dernières années, malgré les déceptions, nous avons réalisé des exploits importants. Il ne faut pas tout abandonner. »

    Son message pour l’avenir, direct et sincère, résume l’état d’esprit : « C’est difficile, mais nous devons aller de l’avant avec détermination, en sachant que l’Italie reviendra forte et grande. »

    Il a poursuivi : « Avec la Ligue des Nations et l’Euro qui précèdent la prochaine Coupe du monde, la reconstruction commence plus tôt que beaucoup ne le pensent. »

    Il a conclu : « Les deux premiers jours ont été très durs et épuisants. C’est douloureux, vraiment douloureux. J’ai eu du mal à accepter la situation. Mais il faut repartir de zéro, aller de l’avant et réagir. »