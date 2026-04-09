Gianluigi Donnarumma, le gardien de but de Manchester City, a rompu son silence au sujet de l'une des semaines les plus sombres de l'histoire du football italien. Il est revenu sur la polémique autour des primes, éclatée après la défaite en barrage de qualification pour la Coupe du monde face à la Bosnie, tout en rendant hommage aux trois personnalités qui ont depuis démissionné de leurs fonctions.

Le gardien, qui portait le brassard durant la campagne de qualification, s’est confié à Sky Italia dans un entretien émouvant. Il est revenu sur la peine provoquée par cette troisième absence consécutive au Mondial et a démenti les informations préjudiciables concernant les demandes de primes au sein du groupe.

La Nazionale a manqué pour la troisième fois consécutive le train du Mondial, battue aux tirs au but par la Bosnie-Herzégovine lors de la finale des barrages.

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