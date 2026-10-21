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« Ce n’est pas grave ! » : Raphinha, capitaine du Barça, avertit le Real Madrid et refuse de laisser la défaite face au PSG en Ligue des champions gâcher sa préparation du Clasico
Première défaite de la saison
Les hommes de Hansi Flick ont subi leur première défaite de la saison 2026-2027 lors d’un déplacement difficile dans la capitale française. Les champions d’Europe en titre ont décroché une victoire 4-2 arrachée de haute lutte face au géant catalan, mettant brutalement fin à l’invincibilité du FC Barcelone depuis le début de la saison.
Malgré ce résultat décevant, Raphinha a effectué un retour bienvenu dans le onze de départ. Le staff technique a strictement limité le temps de jeu du Brésilien, qui n’avait repris l’entraînement complet que depuis peu.
Cette rencontre européenne a également suscité de nouvelles inquiétudes sur le plan des blessures pour le FC Barcelone. Le milieu de terrain Dani Olmo a dû quitter la pelouse, laissant planer le doute sur sa disponibilité pour les prochaines échéances nationales.
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Raphinha défend sa prestation avec le FC Barcelone
Raphinha a rapidement souligné l’ampleur du défi face à l’équipe de Luis Enrique. L’ailier a estimé que son équipe avait fait jeu égal avec un adversaire de premier plan dans une ambiance hostile.
« Nous savions que cela pouvait arriver ; nous affrontions les doubles champions d’Europe et jouer devant leurs supporters est très difficile », a déclaré Raphinha aux journalistes après le match. « Nous voulions repartir avec une victoire ou un point, peu importe, mais ce n’est pas bien grave. Ces choses arrivent quand elles doivent arriver et, au final, nous n’avons perdu que trois points. »
Il a également salué la bataille tactique, assurant que la prestation avait de quoi encourager son équipe. « C’est une équipe très bien organisée. Malgré le résultat d’aujourd’hui, nous avons bien rivalisé. Les deux équipes aiment avoir le ballon et nous avons eu la possession. C’était un bon test, qui montre que nous pouvons rivaliser. Le résultat n’a pas d’importance, mais nous avons bien joué. »
Gestion du temps de jeu et concentration sur le Clasico
Le retour réussi du Brésilien à la compétition est une excellente nouvelle pour le dispositif offensif de Flick, l’attaquant étant sorti indemne de cette rencontre continentale. « Après tout, je me suis entraîné moins d’une semaine et le plan était que je joue moins de minutes », a-t-il souligné. « J’ai terminé le match en me sentant bien et en forme, et j’essaie d’améliorer encore ma condition physique. »
La sortie prématurée d’Olmo jette une ombre sur les options dont dispose l’équipe au milieu de terrain. Raphinha a reconnu : « Je ne sais pas ce qui est arrivé à Dani. Nous allons maintenant parler à l’entraîneur et au médecin pour savoir ce qui s’est passé. »
Malgré le double coup dur de la défaite et de la blessure, le capitaine reste déterminé à l’approche du derby de dimanche. « Nous verrons ce que l’entraîneur a à dire sur la manière dont nous pouvons nous améliorer et être en bonne forme pour le Clasico », a-t-il déclaré. Interrogé sur le risque que cette défaite brise leur dynamique, il a simplement répondu : « Elle ne peut absolument pas l’affecter. »
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L’attention se tourne vers Madrid
Barcelone aura peu de temps pour se remettre de sa défaite avant de recevoir son grand rival, le Real Madrid, dimanche. Flick et son staff profiteront des prochains jours pour analyser la défaite à Paris, corriger les lacunes tactiques et évaluer rapidement l’état de forme d’Olmo. Une victoire dans le Clasico sera essentielle pour le Barça, qui veut retrouver sans attendre son élan du début de saison.
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