Les hommes de Hansi Flick ont subi leur première défaite de la saison 2026-2027 lors d’un déplacement difficile dans la capitale française. Les champions d’Europe en titre ont décroché une victoire 4-2 arrachée de haute lutte face au géant catalan, mettant brutalement fin à l’invincibilité du FC Barcelone depuis le début de la saison.

Malgré ce résultat décevant, Raphinha a effectué un retour bienvenu dans le onze de départ. Le staff technique a strictement limité le temps de jeu du Brésilien, qui n’avait repris l’entraînement complet que depuis peu.

Cette rencontre européenne a également suscité de nouvelles inquiétudes sur le plan des blessures pour le FC Barcelone. Le milieu de terrain Dani Olmo a dû quitter la pelouse, laissant planer le doute sur sa disponibilité pour les prochaines échéances nationales.



