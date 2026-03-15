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« Ce n’est pas fini » : Pep Guardiola adresse un message à Arsenal concernant le titre de Premier League après un nouveau faux pas de Manchester City
Manchester City n'a pas réussi à conserver son avance
Bernardo Silva a donné l'avantage à City à la demi-heure de jeu grâce à un lob magistral, même si certains se sont demandé s'il l'avait fait exprès. Cependant, aussi vite qu'ils avaient pris l'avantage, ils l'ont rapidement perdu. Cela s'est produit lorsque Konstantinos Mavropanos a repris de la tête un corner qui a laissé Gianluigi Donnarumma impuissant. City a dominé la possession pendant la majeure partie du match, mais a peiné à se créer des occasions, tandis que West Ham semblait à l'aise pour tenir à distance l'équipe de Guardiola. Ce résultat n'était certainement pas celui que les visiteurs espéraient, puisqu'ils ont pris encore plus de retard dans la course au titre.
- AFP
Guardiola reste combatif malgré l'écart au classement
Malgré cette situation précaire, Guardiola s'est montré catégorique lorsqu'on lui a demandé si la course au titre était déjà jouée. « Ce n'est pas fini. Qui a dit ça ? Nous n'avons pas perdu. Nous allons continuer », a-t-il déclaré. « Neuf points d'écart, c'est beaucoup face à Arsenal, mais c'est ainsi. Nous avons le match à domicile, donc nous devons tout tenter jusqu'au bout. Si ce n'est pas possible, nous féliciterons le champion, mais nous devons essayer. » L'entraîneur s'est empressé de défendre le moral de son vestiaire pendant cette période difficile. « Nous avons une équipe incroyable, un esprit incroyable. Nous avons fourni un effort incroyable à Madrid. Lors des deux derniers matchs, nous avons beaucoup, beaucoup mieux joué », a déclaré Guardiola. « Nous sommes une équipe incroyable. Nous jouons tellement bien. Les gars se battent sans relâche jusqu’à ce qu’ils n’en puissent plus. Mais nous n’avons pas marqué assez de buts alors que nous avions la qualité pour le faire, et ils nous ont punis. »
Inquiétudes concernant l'avantage clinique
Le manque de buts est au cœur des difficultés rencontrées par City, Erling Haaland n'ayant trouvé le chemin des filets qu'à trois reprises lors de ses 12 derniers matchs de championnat. Guardiola a identifié ce manque d'efficacité dans le dernier tiers du terrain comme la principale raison pour laquelle City a laissé filer des points cruciaux face à des équipes moins bien classées.
« Nous n’avons pas marqué assez de buts. Cela s’est produit des millions de fois pour cette équipe au cours de la dernière décennie, mais cette saison, nous avons eu du mal », a admis Guardiola. « Nous n’avons pas été très dangereux et je n’aime pas ça. Il faut que vos joueurs aient cette étincelle dans le dernier tiers. Pour remporter la Premier League, il faut être plus régulier. Par le passé, nous avions la régularité nécessaire pour gagner, gagner et gagner encore, pour toujours trouver une solution. Cette saison, nous n’avons pas marqué de buts malgré le nombre d’occasions que nous avons créées, et nous en avons payé le prix. »
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Le défi qui attend Arsenal
Arsenal a terminé deuxième ces trois dernières saisons, mais l'équipe semble plus sereine cette fois-ci. Guardiola a admis que, même s'il n'avait pas suivi chaque minute de leurs progrès, il reconnaissait la qualité dont ils disposent alors qu'ils cherchent à mettre fin à leur longue attente d'un titre de champion.
« C'est très difficile, mais nous avons un match en retard, ce match à domicile contre Arsenal. Je ne dis pas qu'il sera facile de les battre, mais il y a de l'espoir. Il faut toujours être là », a expliqué l'entraîneur de City. « Je ne sais pas comment ils jouent car je n'ai pas vu les derniers matchs, mais il y a certaines choses qui me plaisent. Ça pourrait être mieux, mais c'est comme ça. »
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