« Ce n’est pas fini » : Pep Guardiola adresse un message à Arsenal concernant le titre de Premier League après un nouveau faux pas de Manchester City

Le manque de buts est au cœur des difficultés rencontrées par City, Erling Haaland n'ayant trouvé le chemin des filets qu'à trois reprises lors de ses 12 derniers matchs de championnat. Guardiola a identifié ce manque d'efficacité dans le dernier tiers du terrain comme la principale raison pour laquelle City a laissé filer des points cruciaux face à des équipes moins bien classées.

« Nous n’avons pas marqué assez de buts. Cela s’est produit des millions de fois pour cette équipe au cours de la dernière décennie, mais cette saison, nous avons eu du mal », a admis Guardiola. « Nous n’avons pas été très dangereux et je n’aime pas ça. Il faut que vos joueurs aient cette étincelle dans le dernier tiers. Pour remporter la Premier League, il faut être plus régulier. Par le passé, nous avions la régularité nécessaire pour gagner, gagner et gagner encore, pour toujours trouver une solution. Cette saison, nous n’avons pas marqué de buts malgré le nombre d’occasions que nous avons créées, et nous en avons payé le prix. »