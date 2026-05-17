« Ce n’est pas facile » : Rodri met la pression sur Arsenal dans la course au titre de Premier League, alors que le milieu de terrain de Manchester City, lauréat du Ballon d’Or, se livre à des jeux psychologiques

Rodri estime que le poids de l’histoire et la pression du moment pourraient profiter à City. Arsenal chasse son premier titre de champion depuis plus de vingt ans, et l’international espagnol suggère qu’remporter un championnat est bien plus ardu qu’il n’y paraît de l’extérieur.

S’exprimant à Wembley samedi, le vainqueur du Ballon d’Or a confié à Hayters : « Gagner la FA Cup nous donne un boost de confiance, mais nous restons concentrés. Il reste deux finales à jouer, elles seront cruciales et extrêmement difficiles. Tout peut arriver. Il faut qu’ils perdent des points, et cela pourrait se produire dès la prochaine rencontre [contre Burnley] ou lors de la dernière [face à Crystal Palace]. Si j’étais à leur place, ce ne serait pas facile de mener à bien cette mission. Nous devons nous battre jusqu’au bout. »