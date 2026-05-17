AFP
Traduit par
« Ce n’est pas facile » : Rodri met la pression sur Arsenal dans la course au titre de Premier League, alors que le milieu de terrain de Manchester City, lauréat du Ballon d’Or, se livre à des jeux psychologiques
La guerre psychologique dans la course au titre
Grâce au but d’Antoine Semenyo, qui a scellé la victoire 1-0 samedi, l’équipe de Pep Guardiola a ajouté la FA Cup à la Carabao Cup conquise plus tôt dans la saison aux dépens des Gunners. Toutefois, le titre reste en jeu : Arsenal occupe toujours la première place du classement avec deux points d’avance, City ayant récemment partagé les points avec Everton. Après avoir contribué à offrir à City un deuxième trophée national grâce à sa victoire en finale de la FA Cup contre Chelsea à Wembley, Rodri se concentre désormais pleinement sur la course au titre en championnat.
- AFP
Le poids des attentes
Rodri estime que le poids de l’histoire et la pression du moment pourraient profiter à City. Arsenal chasse son premier titre de champion depuis plus de vingt ans, et l’international espagnol suggère qu’remporter un championnat est bien plus ardu qu’il n’y paraît de l’extérieur.
S’exprimant à Wembley samedi, le vainqueur du Ballon d’Or a confié à Hayters : « Gagner la FA Cup nous donne un boost de confiance, mais nous restons concentrés. Il reste deux finales à jouer, elles seront cruciales et extrêmement difficiles. Tout peut arriver. Il faut qu’ils perdent des points, et cela pourrait se produire dès la prochaine rencontre [contre Burnley] ou lors de la dernière [face à Crystal Palace]. Si j’étais à leur place, ce ne serait pas facile de mener à bien cette mission. Nous devons nous battre jusqu’au bout. »
Les enseignements tirés des drames passés
Le milieu de terrain s’est appuyé sur l’histoire de City, riche en exploits de dernière minute, pour expliquer pourquoi la course au titre est loin d’être terminée. Il a notamment évoqué la saison 2022, au cours de laquelle City était mené en fin de match face à Aston Villa avant de renverser la situation de manière spectaculaire et de décrocher le titre in extremis.
Revenant sur ces expériences, Rodri a ajouté : « Je veux dire, d’après notre expérience, nous étions en train de perdre le titre contre Aston Villa chez nous à la 80e minute. Donc tout peut arriver dans le football. Nous savons à quel point il est difficile de conclure et nous savons à quel point il est difficile de battre tout le monde dans cette Premier League. »
- AFP
Les derniers obstacles pour les prétendants
La tension est à son comble alors que la fin du championnat approche. Arsenal aura l'occasion de prendre cinq points d'avance lundi soir lors de son déplacement chez les relégués de Burnley, même si Manchester City aura toujours un match en moins. Les hommes de Guardiola devront ensuite réagir mardi soir face à une équipe de Bournemouth en quête d'une qualification pour la Ligue des champions, sachant que le moindre faux pas pourrait offrir le titre au club du nord de Londres.