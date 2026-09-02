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Ce n’est pas encore fini ! Le FC Barcelone refuse d’abandonner Julian Alvarez alors que le géant catalan prépare une nouvelle offensive contre l’Atletico Madrid
Le Barça rêve toujours d'Alvarez
Le poids lourd catalan a passé l’été à tenter d’attirer l’international argentin loin du Metropolitano. Cependant, l’Atletico Madrid a fermement refusé de négocier avec son rival national, forçant Barcelone à abandonner ses plans immédiats. Alvarez s’est depuis engagé à rester dans la capitale espagnole au moins jusqu’au mercato de janvier.
Avec un transfert estival écarté, Barcelone s’est tourné vers l’attaquant d’Arsenal Gabriel Jesus pour combler immédiatement son manque en attaque. Pourtant, l’arrivée du Brésilien n’est qu’une solution à court terme, plutôt qu’un changement de stratégie à long terme. Le Barça reste farouchement déterminé à recruter Alvarez et le considère comme la solution ultime pour mener sa ligne d’attaque.
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Des fonds économisés pour un projet de cinq ans
Selon l’émission espagnole El Larguero, Barcelone a délibérément mis de côté le budget transfert qu’il avait réservé pour un numéro neuf de premier plan. Le journaliste Santi Ovalle a expliqué que la direction du club a refusé de faire des compromis sur sa cible prioritaire, choisissant plutôt de conserver son argent pour une nouvelle offensive à l’avenir.
« Ils ont économisé l’argent qu’ils allaient dépenser pour un grand n°9 afin de revenir à la charge pour lui, a détaillé Ovalle. Le Barça ne veut pas Julian lors de ce mercato ; il le veut pour un projet sur cinq ans. »
Ovalle a en outre souligné la confiance inébranlable du club dans les qualités de la star de l’Atletico. « Ils sont convaincus, comme nous le disons ces derniers jours, que Julian est meilleur que n’importe quel autre attaquant. Donc ils gardent l’argent qu’ils allaient dépenser pour en recruter un nouveau afin de revenir et d’explorer le marché des transferts. »
Un jeu d’attente stratégique
La décision de Barcelone de se tourner vers Jesus tout en préservant son principal budget de transfert met en évidence une vision claire de la part de la direction. Le club n’a tout simplement jugé aucune des autres options au poste d’avant-centre disponibles sur le marché suffisamment convaincante pour justifier une dépense financière massive.
À la place, il est prêt à faire preuve de patience. La position inflexible de l’Atletico a rendu un transfert cet été impossible, mais Barcelone est convaincu que de futures fenêtres d’opportunité s’ouvriront. En gardant ses cartouches au sec, le géant catalan est parfaitement positionné pour frapper au moment où un accord deviendra viable.
- AFP
Coup en janvier ou à l’été 2027 ?
Alvarez va désormais se concentrer sur sa réintégration dans l’effectif de Diego Simeone pour la première moitié de la campagne de Liga. L’Argentin doit maintenir sa forme d’élite et sa condition physique à Madrid, alors que le bruit de fond autour de son avenir continue d’enfler.
Du côté de Barcelone, le calendrier est déjà établi. Le club devrait, selon certaines informations, étudier la possibilité d’un transfert en cours de saison à l’ouverture du mercato de janvier. Si une opération hivernale s’avère trop difficile à mettre en place, il lancera une offensive à grande échelle en juin 2027 pour enfin s’attacher ses services.
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