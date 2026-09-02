Selon l’émission espagnole El Larguero, Barcelone a délibérément mis de côté le budget transfert qu’il avait réservé pour un numéro neuf de premier plan. Le journaliste Santi Ovalle a expliqué que la direction du club a refusé de faire des compromis sur sa cible prioritaire, choisissant plutôt de conserver son argent pour une nouvelle offensive à l’avenir.

« Ils ont économisé l’argent qu’ils allaient dépenser pour un grand n°9 afin de revenir à la charge pour lui, a détaillé Ovalle. Le Barça ne veut pas Julian lors de ce mercato ; il le veut pour un projet sur cinq ans. »

Ovalle a en outre souligné la confiance inébranlable du club dans les qualités de la star de l’Atletico. « Ils sont convaincus, comme nous le disons ces derniers jours, que Julian est meilleur que n’importe quel autre attaquant. Donc ils gardent l’argent qu’ils allaient dépenser pour en recruter un nouveau afin de revenir et d’explorer le marché des transferts. »



