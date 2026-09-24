« Ce n’est pas en nous ! » - Anthony Gordon défend Thomas Tuchel et affirme que l’ADN de l’Angleterre ne pourra JAMAIS reproduire le style tiki-taka de l’Espagne

Le joueur de 25 ans a ouvert le score lors de la demi-finale de la Coupe du monde de l'Angleterre contre l'Argentine, mais l'équipe de Thomas Tuchel a encaissé deux buts en fin de match et a été éliminée du tournoi, privant l'Angleterre d'une première apparition en finale depuis 1966.

Dans la foulée, Tuchel a essuyé de vives critiques pour ses tactiques négatives en fin de match et pour son affirmation controversée selon laquelle le contrôle de la possession ne faisait tout simplement pas partie de l'« ADN » de l'Angleterre.

Désormais à Barcelone après un transfert estival de 70 M£ en provenance de Newcastle, Gordon a publiquement défendu son sélectionneur. Le fait de partager un vestiaire avec huit membres de l'équipe d'Espagne sacrée en Coupe du monde a donné à l'ailier une perspective unique, et il est convaincu que l'analyse de Tuchel était tout à fait exacte.



