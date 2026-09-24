AFP
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« Ce n’est pas en nous ! » - Anthony Gordon défend Thomas Tuchel et affirme que l’ADN de l’Angleterre ne pourra JAMAIS reproduire le style tiki-taka de l’Espagne
Cruel désillusion en demi-finale et les choix tactiques de Tuchel
Le joueur de 25 ans a ouvert le score lors de la demi-finale de la Coupe du monde de l'Angleterre contre l'Argentine, mais l'équipe de Thomas Tuchel a encaissé deux buts en fin de match et a été éliminée du tournoi, privant l'Angleterre d'une première apparition en finale depuis 1966.
Dans la foulée, Tuchel a essuyé de vives critiques pour ses tactiques négatives en fin de match et pour son affirmation controversée selon laquelle le contrôle de la possession ne faisait tout simplement pas partie de l'« ADN » de l'Angleterre.
Désormais à Barcelone après un transfert estival de 70 M£ en provenance de Newcastle, Gordon a publiquement défendu son sélectionneur. Le fait de partager un vestiaire avec huit membres de l'équipe d'Espagne sacrée en Coupe du monde a donné à l'ailier une perspective unique, et il est convaincu que l'analyse de Tuchel était tout à fait exacte.
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Gordon soutient les propos de Tuchel sur l’ADN
Gordon a insisté sur le fait que les lacunes tactiques face à l'Argentine s'inscrivaient dans un problème culturel plus large, affirmant que les joueurs anglais ne peuvent pas reproduire la domination dans la possession observée en Liga.
« Je pense que culturellement, ce n'est pas seulement lors de ce tournoi ou de ce match que nous n'avons pas pu contrôler le jeu, a déclaré Gordon. L'Angleterre, en tant que nation, n'a pas cette force qu'ont les Espagnols, celle de contrôler les matches comme ils le font. Ce n'est pas en nous, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui puisse s'enseigner. Je pense qu'en jouant en Espagne, je peux parler avec un point de vue éclairé, et leur manière de garder le ballon est différente. Je ne suis pas sûr que nous puissions un jour atteindre cela. »
L'ailier a souligné que, si les joueurs anglais comprennent les bases de la conservation du ballon, ils n'ont pas la vision innée de leurs homologues espagnols. « Nous savons comment conserver le ballon, mais la prise de décision de certains joueurs en Espagne n'est tout simplement pas quelque chose de naturel, a-t-il ajouté. Il m'arrive même de regarder certaines des décisions qu'ils prennent avec le ballon et de me dire : “Je ne sais pas vraiment comment tu as pu voir ça.” Ils sont clairement construits différemment. »
Arrêtez d’essayer de reproduire l’Espagne
Plutôt que d’imposer un système tactique qui ne convient pas, Gordon estime que l’Angleterre doit maximiser ses propres atouts physiques et athlétiques pour rivaliser avec les meilleures sélections du monde.
« J’ai l’impression que nous essayons de copier l’Espagne. Comme je suis en Espagne maintenant, je sais que nous avons des joueurs tout aussi bons, mais ils ont des qualités différentes, a-t-il expliqué. Pourquoi essayer de rendre les joueurs identiques aux joueurs espagnols ? Parce que les joueurs espagnols n’ont pas les qualités que nous avons, et inversement. Je pense que, comme pays, nous devons arrêter de regarder ailleurs et être fiers de ce que nous sommes. »
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Embrasser le chaos
Le défi pour Tuchel et l’Angleterre est de forger une nouvelle identité tactique, fondée sur le jeu direct plutôt que sur la possession. Gordon estime que s’éloigner d’un tiki-taka forcé permettra aussi de regagner le soutien d’un public anglais qui exige beaucoup d’intensité.
« Face à des équipes de Premier League qui essaient de pratiquer un football ultra, un football tiki-taka, j’ai toujours l’impression que les supporters ne l’apprécient pas autant », a poursuivi Gordon. « J’ai le sentiment que les supporters anglais veulent voir le jeu anglais, et qu’en Espagne, ils apprécient le style espagnol. »
Il a conclu : « Les supporters en Angleterre, ils aiment une sorte de match de basket, ils aiment un jeu athlétique, un jeu direct
« Quand une équipe est menée, ils ne veulent pas la voir repartir de derrière, ils veulent voir un grand attaquant gagner ses duels de la tête et un peu de chaos. Peut-être qu’il est temps de se mettre sur cette longueur d’onde. »
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