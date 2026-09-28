S'exprimant sur la chaîne de télévision brésilienne TV Globo, l'attaquant a insisté sur l'importance d'être reconnaissant pour tout ce que le football offre. Soulignant le contraste entre le football de très haut niveau et la vie professionnelle au quotidien, Endrick a déclaré : « Nous [les footballeurs] faisons face à une pression énorme, mais nous devons être reconnaissants pour ce que le football nous apporte. Bien sûr, il y a des moments de forte pression, mais le football nous offre des choses merveilleuses qui peuvent changer la vie de nos familles. »

Balayant les plaintes sur la pression dans ce sport, il a ajouté : « Ce n'est pas difficile d'être footballeur. Oui, certaines choses qui arrivent sont difficiles, mais nous ne pouvons pas prétendre qu'être joueur est difficile. Ce qui est difficile, c'est d'être quelqu'un qui se réveille à 5 heures du matin pour aller travailler, en bossant du lundi au dimanche. »