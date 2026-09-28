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« Ce n’est pas difficile d’être footballeur » : l’attaquant du Real Madrid Endrick balaie les affirmations sur la pression dans le football et met en avant le sort des travailleurs ordinaires
La sensation brésilienne livre une perspective mesurée
Endrick s’est exprimé avec franchise sur les exigences du football moderne alors qu’il était en sélection avec le Brésil. L’ancien attaquant de Palmeiras a admis que les matches apportent des moments de tension, mais il a rejeté l’idée selon laquelle jouer au football professionnel équivaut à une vie difficile. Selon lui, l’argent considérable gagné par les meilleurs joueurs transforme la vie de leurs familles d’une manière qui ne peut être comparée à la routine épuisante des travailleurs ordinaires.
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La star madrilène rejette les difficultés des joueurs
S'exprimant sur la chaîne de télévision brésilienne TV Globo, l'attaquant a insisté sur l'importance d'être reconnaissant pour tout ce que le football offre. Soulignant le contraste entre le football de très haut niveau et la vie professionnelle au quotidien, Endrick a déclaré : « Nous [les footballeurs] faisons face à une pression énorme, mais nous devons être reconnaissants pour ce que le football nous apporte. Bien sûr, il y a des moments de forte pression, mais le football nous offre des choses merveilleuses qui peuvent changer la vie de nos familles. »
Balayant les plaintes sur la pression dans ce sport, il a ajouté : « Ce n'est pas difficile d'être footballeur. Oui, certaines choses qui arrivent sont difficiles, mais nous ne pouvons pas prétendre qu'être joueur est difficile. Ce qui est difficile, c'est d'être quelqu'un qui se réveille à 5 heures du matin pour aller travailler, en bossant du lundi au dimanche. »
Une existence privilégiée exige une profonde gratitude
Faisant preuve d’une maturité bien au-delà de son âge, l’attaquant brésilien a balayé les plaintes concernant les exigences extérieures en remettant en perspective les privilèges du football moderne. Rappelant à ses collègues professionnels qu’ils doivent apprécier leur chance plutôt que de céder à la pression des projecteurs, l’attaquant madrilène a conclu : « Nous sommes dans le football, en train de faire ce que nous aimons le plus et de gagner de l’argent qui peut changer la vie de notre famille. Nous devons simplement remercier Dieu pour ce moment. »
La rotation en sélection se profile à l’horizon
Après avoir débuté lors du match nul 1-1 contre l’Australie à Townsville, l’attaquant pourrait débuter sur le banc pour le deuxième match amical de mardi à Brisbane. Carlo Ancelotti devrait continuer à faire tourner son effectif avant que le Brésil ne termine sa tournée contre l’Inde. Une fois la trêve internationale terminée, l’adolescent retournera en Espagne pour tenter d’obtenir davantage de temps de jeu au Real Madrid, après n’avoir disputé que quatre minutes cette saison.
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