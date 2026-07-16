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« Ce n'est pas de l'arrogance » : Lionel Scaloni salue les « joueurs uniques » de l'Argentine, tandis que Lionel Messi et ses coéquipiers écrasent l'Angleterre pour atteindre la finale de la Coupe du monde
Scaloni savoure la victoire de l'Argentine en demi-finale
Scaloni a admis être resté sans voix après la victoire 2-1 de l’Argentine face à l’Angleterre, qui a offert aux Albicelestes un nouveau billet pour la finale de la Coupe du monde. Le sélectionneur a qualifié cette rencontre d’« unique » et souligné que ses joueuses dépassaient encore ses attentes. Les championnes du monde ont dû lutter pour leur place, mais Scaloni a insisté : son équipe excelle sous la pression. Il a enfin attribué la victoire à la détermination du groupe et au soutien qui l’a porté tout au long d’un match exigeant.
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Scaloni salue l'état d'esprit de ses joueurs
S'exprimant après la rencontre, Scaloni a salué la performance de l'Argentine tout en rejetant toute idée de suffisance. Il a insisté sur la force mentale de son groupe dans l'adversité. Ému, le sélectionneur a également mis en avant la cohésion et l'engagement de chacun de ses joueurs.
« Je suis sans voix. C'est une joie pour notre pays, pour notre peuple. L'autre jour, j'ai dit que ce groupe ne cessait de m'étonner », a admis Scaloni, cité par TyC Sports.
« Ma voix se brise car cela illustre tant de choses : l’esprit d’équipe, la fraternité, le fait de ne jamais abandonner, de se battre jusqu’au bout. Après ça, on va remporter la finale, mais que demander de plus à cette équipe ? Ils m’ont profondément ému. Je n’ai pas grand-chose d’autre à dire ; tout cela, c’est grâce à eux. »
Il conclut : « Nous allons tenter de gagner, de tout donner, mais après cela, il est très difficile de faire comprendre aux gens ce que les joueurs sont en train de démontrer. Nous sommes uniques, et ce n’est pas de l’arrogance. Ce sont ces gens-là qui nous ont menés à la victoire. »
Scaloni estime que cette équipe est en train de se forger sa propre légende
Scaloni estime que cette sélection argentine a livré l’une des plus grandes performances de l’histoire du pays. Tout en saluant le but emblématique de Diego Maradona contre l’Angleterre en 1986, il a affirmé que la prestation globale en demi-finale avait établi une nouvelle référence.
« Nous pensions que le match contre l’Égypte était notre meilleure prestation à ce jour, mais celle-ci l’a surpassée », a déclaré Scaloni. « Quel que soit l’adversaire, c’est une demi-finale. Je ne sais pas si cela s’est déjà produit auparavant. Je pense que le deuxième but de Diego restera dans l’histoire, mais en ce qui concerne notre prestation d’aujourd’hui, elle était incroyable.
« Cette équipe donne le meilleur d’elle-même sous la pression ; dès qu’elle perçoit une faille, elle se projette vers l’avant. Même en cas de défaite, nous aurions été satisfaits, car le groupe a montré son courage jusqu’au bout ; nous avons accompli notre devoir. »
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En finale, tous les regards se tournent vers l'Espagne.
À la veille de disputer une finale qui pourrait lui offrir un deuxième sacre mondial consécutif, l’Argentine peaufine sa préparation en vue d’affronter l’Espagne dimanche au New York New Jersey Stadium.
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