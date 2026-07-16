S'exprimant après la rencontre, Scaloni a salué la performance de l'Argentine tout en rejetant toute idée de suffisance. Il a insisté sur la force mentale de son groupe dans l'adversité. Ému, le sélectionneur a également mis en avant la cohésion et l'engagement de chacun de ses joueurs.

« Je suis sans voix. C'est une joie pour notre pays, pour notre peuple. L'autre jour, j'ai dit que ce groupe ne cessait de m'étonner », a admis Scaloni, cité par TyC Sports.

« Ma voix se brise car cela illustre tant de choses : l’esprit d’équipe, la fraternité, le fait de ne jamais abandonner, de se battre jusqu’au bout. Après ça, on va remporter la finale, mais que demander de plus à cette équipe ? Ils m’ont profondément ému. Je n’ai pas grand-chose d’autre à dire ; tout cela, c’est grâce à eux. »

Il conclut : « Nous allons tenter de gagner, de tout donner, mais après cela, il est très difficile de faire comprendre aux gens ce que les joueurs sont en train de démontrer. Nous sommes uniques, et ce n’est pas de l’arrogance. Ce sont ces gens-là qui nous ont menés à la victoire. »