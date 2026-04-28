« Ce n’est pas dans l’esprit du sport » : après la rencontre spectaculaire et record face au PSG, Joshua Kimmich, milieu du Bayern Munich, réclame une modification du règlement

Le latéral gauche du Bayern, Alphonso Davies, a touché de la main, à bout portant, un centre de Dembélé dans la surface bavaroise. Le geste, totalement involontaire, a d’abord été amorti par la hanche du joueur avant que le ballon ne rebondisse sur son bras. Malgré tout, l’arbitre vidéo Carlos del Cerro Grande est intervenu et Schärer, après visionnage des images, a accordé un penalty.

«Le bras gauche se tend et augmente la surface de blocage. À mon avis, il s’agit bel et bien d’une faute de main sanctionnable, car la surface du corps est élargie. Au vu de ces images, c’est une décision correcte », analyse Lutz Wagner, expert en arbitrage sur Prime, donnant raison à l’arbitre au regard du règlement. Kimmich était toutefois d’un tout autre avis : « C’est vraiment agaçant, car il n’y a même pas d’adversaire derrière pour marquer. À mon avis, il faudrait revoir cette règle », a souligné le milieu de terrain de 31 ans. Il plaide pour que « toute faute de main dans la surface ne soit pas systématiquement sanctionnée par un penalty, mais qu’on trouve une autre solution. Le ballon rebondit du genou sur la main et la sanction est très lourde, surtout en demi-finale de Ligue des champions. »

L’entraîneur du FCB, Vincent Kompany, a lui aussi jugé la scène du penalty « très discutable ». Le directeur sportif Max Eberl a déclaré dans la zone mixte : « On peut en discuter longuement. Le ballon touche d’abord le corps, puis la main. C’est pourquoi cela ne devait peut-être pas être sifflé. Mais à quoi bon s’énerver maintenant, il l’a malheureusement sifflé. »

Les consultants dePrime et anciens internationaux Christoph Kramer et Mats Hummels ont également exprimé leur désaccord : « C’est encore le super ralenti, c’est le pire dans le football, tout a l’air bien pire », a critiqué Kramer. Hummels a ajouté : « Après le tir, la main part comme ça, ce qui aggrave l’impression. Le ballon rebondit sur la hanche, j’ai toujours pensé qu’il ne fallait pas accorder de penalty dans ce cas-là. »