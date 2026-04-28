La pierre d’achoppement a été ce penalty controversé accordé au PSG peu avant la mi-temps, que Ousmane Dembélé a transformé mardi soir pour porter le score à 3-2 en faveur des locaux. « C’est plutôt malheureux », a réagi Kimmich au micro de Prime après la rencontre, avant d’ajouter : « Ce n’est tout simplement pas dans l’esprit du sport. »
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« Ce n’est pas dans l’esprit du sport » : après la rencontre spectaculaire et record face au PSG, Joshua Kimmich, milieu du Bayern Munich, réclame une modification du règlement
Le latéral gauche du Bayern, Alphonso Davies, a touché de la main, à bout portant, un centre de Dembélé dans la surface bavaroise. Le geste, totalement involontaire, a d’abord été amorti par la hanche du joueur avant que le ballon ne rebondisse sur son bras. Malgré tout, l’arbitre vidéo Carlos del Cerro Grande est intervenu et Schärer, après visionnage des images, a accordé un penalty.
«Le bras gauche se tend et augmente la surface de blocage. À mon avis, il s’agit bel et bien d’une faute de main sanctionnable, car la surface du corps est élargie. Au vu de ces images, c’est une décision correcte », analyse Lutz Wagner, expert en arbitrage sur Prime, donnant raison à l’arbitre au regard du règlement. Kimmich était toutefois d’un tout autre avis : « C’est vraiment agaçant, car il n’y a même pas d’adversaire derrière pour marquer. À mon avis, il faudrait revoir cette règle », a souligné le milieu de terrain de 31 ans. Il plaide pour que « toute faute de main dans la surface ne soit pas systématiquement sanctionnée par un penalty, mais qu’on trouve une autre solution. Le ballon rebondit du genou sur la main et la sanction est très lourde, surtout en demi-finale de Ligue des champions. »
L’entraîneur du FCB, Vincent Kompany, a lui aussi jugé la scène du penalty « très discutable ». Le directeur sportif Max Eberl a déclaré dans la zone mixte : « On peut en discuter longuement. Le ballon touche d’abord le corps, puis la main. C’est pourquoi cela ne devait peut-être pas être sifflé. Mais à quoi bon s’énerver maintenant, il l’a malheureusement sifflé. »
Les consultants dePrime et anciens internationaux Christoph Kramer et Mats Hummels ont également exprimé leur désaccord : « C’est encore le super ralenti, c’est le pire dans le football, tout a l’air bien pire », a critiqué Kramer. Hummels a ajouté : « Après le tir, la main part comme ça, ce qui aggrave l’impression. Le ballon rebondit sur la hanche, j’ai toujours pensé qu’il ne fallait pas accorder de penalty dans ce cas-là. »
- Getty Images Sport
Même Joshua Kimmich avoue être surpris : le Bayern Munich et le PSG marquent l'histoire de la Ligue des champions.
Après une première mi-temps record en demi-finale de Ligue des champions, conclue 3-2, la pluie de buts a perduré après la pause. Le PSG, clinical, a d’abord porté le score à 5-2 grâce à un doublé de Khvicha Kvaratskhelia (56^e) et Dembélé (58^e).
« Vous avez tous vu ce qui s’est passé ici après le 5-2. On était sur le terrain et on se demandait : mais qu’est-ce qui se passe ici ? Parce qu’on n’était en aucun cas moins bons de trois buts », a déclaré Kimmich à propos de cette situation très délicate après un peu moins d’une heure de jeu. « Il était donc important de garder notre calme. Ce genre de situation est délicat : faut-il tout risquer pour revenir au score ou tenter d'éviter le pire ? »
Malgré l’écart, le Bayern a alors continué à pousser et Dayot Upamecano a réduit le score à 3-5 à la 65^e minute, portant le total à huit buts et faisant de cette demi-finale la plus prolifique de l’histoire de la C1. Peu après, l’étincelant Luis Díaz a enfoncé le clou en portant le score final à 4-5 pour Munich.
« On s’attendait à un échange de coups, mais pas à un match aussi ouvert », a réagi Kimmich après la rencontre. « C’est étrange, car on perd, mais d’un seul but. On était menés de trois buts, on est revenus, on aurait même pu égaliser. Paris était fatigué en fin de match. »
Le 6 mai, à l’Allianz Arena, Kimmich et ses coéquipiers tenteront de renverser la vapeur. En cas de qualification pour la finale, qui se tiendra fin mai à Budapest, le Bayern affrontera Arsenal ou l’Atlético de Madrid, dont le match aller de demi-finale est programmé mercredi.
Les prochaines rencontres du FC Bayern Munich
Date
Match
Compétition
Samedi 2 mai
FC Bayern Munich – 1. FC Heidenheim
Bundesliga
Mercredi 6 mai
FC Bayern – Paris Saint-Germain
Ligue des champions
Samedi 9 mai
VfL Wolfsburg – FC Bayern
Bundesliga
Samedi 16 mai
FC Bayern Munich – 1. FC Cologne
Bundesliga