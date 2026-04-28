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« Ce n’est pas dans l’esprit du jeu » : Joshua Kimmich, du Bayern Munich, réclame une modification du règlement après un match spectaculaire et historique en Ligue des champions contre le PSG
« Cette règle mériterait d'être revue »
Le latéral gauche du Bayern Munich, Alphonso Davies, a touché de la main un centre de Dembélé à bout portant dans la surface de réparation. Il n’y avait aucune intention : le ballon a d’abord heurté la hanche de Davies avant de rebondir sur sa main. L’arbitre assistant vidéo Carlos del Cerro Grande est intervenu et, après avoir visionné les images, l’arbitre Scharer a accordé un penalty.
« Le bras gauche s’étend et augmente la surface de blocage. Pour moi, c’est une faute de main sanctionnable car la surface du corps est élargie. La décision est donc correcte », analyse Lutz Wagner, expert en arbitrage de renom, approuvant le choix de l’arbitre. Kimmich, lui, s’est montré sceptique : « C’est très frustrant, car aucun adversaire n’était derrière lui pour marquer. La règle mériterait d’être revue. » Le joueur de 31 ans a ajouté qu’il préférerait un système dans lequel chaque touche de main dans la surface ne conduirait pas automatiquement à un penalty, proposant plutôt une sanction moins sévère pour ce type d’incident fortuit.
L’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, a jugé l’incident « très discutable », tandis que le directeur sportif Max Eberl a commenté dans la zone mixte : « Il y a beaucoup à discuter. Le ballon touche d’abord le corps, puis la main, donc peut-être que cela n’aurait pas dû être sifflé. Mais à quoi bon s’énerver maintenant ? Malheureusement, il a sifflé. »
Deux consultants d’AmazonPrime et anciens internationaux, Christoph Kramer et Mats Hummels, ont également contesté cette décision. « Ce ralenti extrême est la pire chose qui soit dans le football, il aggrave tout », a pesté Kramer. Hummels a ajouté : « Après le tir, la main part dans tous les sens, ce qui accentue l’impression. Le ballon rebondit sur la hanche ; j’ai toujours pensé que ce n’était pas un penalty. »
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Kimmich surpris : Bayern et PSG font l'histoire en Ligue des champions
Menant 3-2 à la mi-temps, le PSG et le Bayern avaient déjà offert la demi-finale la plus prolifique de l’histoire de la Ligue des champions, et les buts ont continué à pleuvoir après la pause. Les Parisiens ont ensuite porté leur avance à 5-2 grâce à des réalisations coup sur coup de Khvicha Kvaratskhelia et Dembélé.
« Vous avez tous vu ce qui s’est passé après le 5-2. On se tenait sur le terrain en se demandant : “Mais qu’est-ce qui se passe ?” On n’était pas trois buts moins bons qu’eux », a déclaré Kimmich à propos de la situation délicate juste après l’heure de jeu. « Il était important de rester relativement calmes. Le dilemme est clair : faut-il tout risquer pour revenir dans le match, ou essayer d’éviter le pire scénario ? »
Le Bayern est alors revenu dans la course : la tête de Dayot Upamécano à la 65e minute a ramené le score à 5-3 et a permis de garder l’espoir pour le match retour à domicile de mercredi prochain. Peu après, l’excellent Luis Díaz a réduit l’écart à 5-4, score qui est resté inchangé jusqu’au coup de sifflet final.
« Nous savions depuis le début que ce serait un match très disputé, mais pas à ce point », a déclaré Kimmich après coup, revenant sur cette confrontation qui a battu tous les records. « C’est étrange de perdre d’un seul but. Nous étions menés de trois buts, nous nous sommes battus pour revenir, et nous devions encore égaliser. Paris était clairement à bout de forces à la fin. »
Le 6 mai, à l’Allianz Arena, Kimmich et ses partenaires tenteront de renverser la vapeur. En cas de qualification pour la finale de Budapest fin mai, le Bayern défiera Arsenal ou l’Atlético de Madrid, dont la première manche est programmée mercredi.
Prochains matchs du Bayern
Date
Match
Compétition
Samedi 2 mai
FC Bayern Munich – 1. FC Heidenheim
Bundesliga
Mercredi 6 mai
FC Bayern vs Paris Saint-Germain
Ligue des champions
Samedi 9 mai
VfL Wolfsburg vs FC Bayern
Bundesliga
Samedi 16 mai
FC Bayern Munich – 1. FC Cologne
Bundesliga