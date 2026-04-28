« Ce n’est pas dans l’esprit du jeu » : Joshua Kimmich, du Bayern Munich, réclame une modification du règlement après un match spectaculaire et historique en Ligue des champions contre le PSG

Le latéral gauche du Bayern Munich, Alphonso Davies, a touché de la main un centre de Dembélé à bout portant dans la surface de réparation. Il n’y avait aucune intention : le ballon a d’abord heurté la hanche de Davies avant de rebondir sur sa main. L’arbitre assistant vidéo Carlos del Cerro Grande est intervenu et, après avoir visionné les images, l’arbitre Scharer a accordé un penalty.

« Le bras gauche s’étend et augmente la surface de blocage. Pour moi, c’est une faute de main sanctionnable car la surface du corps est élargie. La décision est donc correcte », analyse Lutz Wagner, expert en arbitrage de renom, approuvant le choix de l’arbitre. Kimmich, lui, s’est montré sceptique : « C’est très frustrant, car aucun adversaire n’était derrière lui pour marquer. La règle mériterait d’être revue. » Le joueur de 31 ans a ajouté qu’il préférerait un système dans lequel chaque touche de main dans la surface ne conduirait pas automatiquement à un penalty, proposant plutôt une sanction moins sévère pour ce type d’incident fortuit.

L’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, a jugé l’incident « très discutable », tandis que le directeur sportif Max Eberl a commenté dans la zone mixte : « Il y a beaucoup à discuter. Le ballon touche d’abord le corps, puis la main, donc peut-être que cela n’aurait pas dû être sifflé. Mais à quoi bon s’énerver maintenant ? Malheureusement, il a sifflé. »

Deux consultants d’AmazonPrime et anciens internationaux, Christoph Kramer et Mats Hummels, ont également contesté cette décision. « Ce ralenti extrême est la pire chose qui soit dans le football, il aggrave tout », a pesté Kramer. Hummels a ajouté : « Après le tir, la main part dans tous les sens, ce qui accentue l’impression. Le ballon rebondit sur la hanche ; j’ai toujours pensé que ce n’était pas un penalty. »