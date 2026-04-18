« Ce n’est pas dans l’esprit du football » : le BVB et Niko Kovac contestent la décision controversée d’accorder un penalty contre le TSG Hoffenheim

Mais l’action intervenait après une blessure plus sérieuse subie par Süle. Après un pas en avant au cours duquel il s’est tordu le genou, le joueur de 30 ans n’a pas pu retirer son bras assez rapidement en tombant et a touché le ballon de la main. L’arbitre vidéo Benjamin Cortus a alors convoqué Siebert devant l’écran ; après visionnage du ralenti, celui-ci a désigné le point de penalty. Andrej Kramaric a transformé la sentence, portant le score à 1-0.

« Notre joueur s'est blessé sur cette action. Accorder un penalty dans ces circonstances, ce n'est pas dans l'esprit du football. C’est frustrant pour nous », a réagi l’entraîneur du BVB, Niko Kovac, au micro de DAZN. Après la rencontre, il a de nouveau sollicité Siebert : « Nous avons discuté et, finalement, il n’avait pas vu la scène. Le VAR l’a appelé, il est sorti, a visionné les images et a conclu qu’il s’agissait d’une faute de main, donc d’un penalty. »

Kovac a toutefois reconnu qu’il aurait célébré la décision si elle avait favorisé son équipe : « Mais je ne suis pas sûr que cela corresponde à l’esprit du jeu. Niki chute, il se soutient avec une main et l’autre, sous l’effet de la gravité, finit inévitablement par toucher le sol. C’est une malchance incroyable, mais, selon les règles, c’est penalty. »

Serhou Guirassy a certes égalisé pour Dortmund, avant que Kramaric ne transforme un deuxième penalty – cette fois pour une main de Julian Ryerson – et offre la victoire à Hoffenheim. « Nous perdons le match à cause de deux situations de penalty. Pour le deuxième, c’est clair. Il (Julian Ryerson, note de la rédaction) se détourne et le ballon lui touche la main », a conclu Kovac.