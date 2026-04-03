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« Ce n'est pas bon pour le football ! » - Mikel Arteta avoue sa déception face à l'échec de l'Italie à se qualifier pour la Coupe du monde, alors que l'entraîneur d'Arsenal tente de « remonter le moral » de Riccardo Calafiori
La déception internationale de Calafiori
L'échec de l'équipe nationale italienne à se qualifier pour la prochaine Coupe du monde a laissé des traces dans le vestiaire d'Arsenal, en particulier chez Calafiori. Arteta a reconnu l'ampleur de la situation tant pour le joueur que pour le sport, soulignant le poids historique de l'absence des Azzurri sur la scène mondiale.
Lors d'une conférence de presse vendredi, on a demandé à Arteta comment il allait réagir face à cette déception italienne. « Essayer de lui remonter le moral. Je pense que ce n'est pas seulement pour Richy, mais aussi pour l'Italie et pour le football », a-t-il répondu. « Un pays comme le leur, avec une telle passion, une telle histoire, qui ne participe pas à la Coupe du monde, c'est dur et je ne pense pas que ce soit bon pour le football. Cela montre aussi la difficulté de passer par toutes ces étapes pour gagner le droit de participer à la compétition. »
- AFP
Les Azzurri en quête d'une nouvelle identité
Après la démission de Gennaro Gattuso de son poste d'entraîneur principal, l'Italie doit désormais se concentrer sur la Ligue des Nations de l'UEFA, tandis que la fédération s'attelle à la tâche peu enviable de reconstruire sa structure technique et administrative décimée.
Bien qu'aucun successeur n'ait encore été désigné, le légendaire attaquant Alessandro Del Piero a publiquement apporté son soutien à Antonio Conte pour un retour sensationnel sur le banc, dans le but de rétablir l'ordre et de former une nouvelle génération de talents.
Le retour de Ben White en équipe d'Angleterre et les huées
Alors que Calafiori faisait face à la déception, Ben White a fait un retour très remarqué au sein de la sélection anglaise sous la houlette de Thomas Tuchel. Bien que le défenseur ait été hué par une partie du public de Wembley lors des matchs amicaux contre l’Uruguay et le Japon, Arteta insiste sur le fait que ce joueur polyvalent est revenu à London Colney plein d’entrain et d’optimisme quant au nouveau régime des Three Lions.
Arteta s'est empressé de balayer toute inquiétude concernant la réaction du public, déclarant : « Le volume était baissé, je n'ai donc pas pu entendre [les huées]. Je pouvais juste voir un grand sourire sur son visage et la façon dont il est revenu de l'équipe nationale, ainsi que les choses positives qu'il racontait à tout le monde, sur le groupe, sur les réunions qu'ils avaient eues, sur Thomas et tout le monde. »
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Tirer parti de la finale de la Carabao Cup pour aborder la fin de saison
Les Gunners digèrent encore leur défaite en finale de la Carabao Cup face à Manchester City, et Arteta est déterminé à transformer cette déception en source de motivation pour la FA Cup et la course au titre de Premier League. Alors que Viktor Gyokeres revient de son stage avec la sélection suédoise plein d’assurance après avoir inscrit quatre buts et permis à son équipe de se qualifier pour la Coupe du monde, l’entraîneur souhaite que son équipe trouve son « élan final » pendant la plus belle période de la saison.
Revenant sur la finale, Arteta a expliqué : « Quand on n'a pas réussi à remporter cette finale, je pense qu'il faut retenir que cela va nous rendre plus forts pour le sprint final de la saison. »