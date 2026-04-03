L'échec de l'équipe nationale italienne à se qualifier pour la prochaine Coupe du monde a laissé des traces dans le vestiaire d'Arsenal, en particulier chez Calafiori. Arteta a reconnu l'ampleur de la situation tant pour le joueur que pour le sport, soulignant le poids historique de l'absence des Azzurri sur la scène mondiale.

Lors d'une conférence de presse vendredi, on a demandé à Arteta comment il allait réagir face à cette déception italienne. « Essayer de lui remonter le moral. Je pense que ce n'est pas seulement pour Richy, mais aussi pour l'Italie et pour le football », a-t-il répondu. « Un pays comme le leur, avec une telle passion, une telle histoire, qui ne participe pas à la Coupe du monde, c'est dur et je ne pense pas que ce soit bon pour le football. Cela montre aussi la difficulté de passer par toutes ces étapes pour gagner le droit de participer à la compétition. »