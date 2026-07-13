« Nous avons recruté deux joueurs jusqu'à présent, mais nous en avons besoin de plus, nous en sommes conscients », a déclaré lundi cet homme de 44 ans lors de sa première conférence de presse depuis sa prise de fonction au sein du club, vingt fois champion d'Angleterre.
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« Ce n'est pas ainsi que le football fonctionne » : Andoni Iraola réclame davantage de renforts au FC Liverpool et lève le voile sur le « mystère » qui entoure son contrat
Liverpool traverse actuellement un véritable trou d’effectif. Huit joueurs, dont Florian Wirtz, Virgil van Dijk et le gardien Alisson Becker, sont en congé après leur élimination de la Coupe du monde. La nouvelle recrue Victor Munoz, toujours en course avec l’Espagne, affrontera la France mardi en demi-finale.
À ces absences s’ajoutent les départs notables d’Ibrahima Konaté, d’Andy Robertson et de Mohamed Salah. Hugo Ekitike, Conor Bradley et Geovanni Leoni sont, eux, à l’infirmerie.
« En tant qu’entraîneur, j’aimerais bien sûr avoir les joueurs à mes côtés dès le premier jour de la préparation, mais le football ne fonctionne pas ainsi », a expliqué Iraola. « Le club travaille d’arrache-pied pour réaliser les recrutements nécessaires. »
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Le club a officialisé l’arrivée de deux recrues pour un montant global de 100 millions d’euros, ainsi que le retour gratuit d’un ancien joueur.
Iraola, qui a connu un grand succès à l'AFC Bournemouth ces trois dernières années, a souligné l'importance de disposer d'un effectif solide, tant en largeur qu'en profondeur.
La charge de travail supplémentaire liée à deux compétitions de coupe et à la Ligue des champions fait qu'il y a presque toujours « des matchs en milieu de semaine », a-t-il déclaré, mais cela constitue également « une formidable opportunité » « d'aligner davantage de joueurs. Il est impossible de tenir le coup pendant une telle saison avec seulement 15 joueurs, il faut disposer d'un effectif adapté pour cela. »
Outre Munoz, Liverpool n’a recruté jusqu’à présent que le défenseur Jeremy Jacquet. Ce défenseur central de 20 ans, très prometteur, est arrivé du Stade Rennais pour plus de 60 millions d’euros. Les Reds ont versé 40 millions au CA Osasuna pour l’ailier Munoz.
Si l’entraîneur basque s’est gardé de commenter les rumeurs de transfert, il s’est en revanche exprimé très clairement au sujet d’Harvey Elliott. Le milieu de terrain anglais, écarté par Arne Slot puis prêté sans grand succès à Aston Villa la saison dernière, est désormais de retour à Anfield Road.
« Harvey est avec nous, j’ai vu à quel point il est motivé pour être présent et bien se préparer », a déclaré Iraola. « Il aura sa chance lors de la préparation d’avant-saison, nous aurons besoin de lui, et c’est un bon signe. »
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Iraola : « J’espère rester deux ans, voire bien plus »
L'entraîneur basque, qui avait été pressenti cet été pour prendre les rênes du Bayer Leverkusen, a signé à Liverpool un contrat courant jusqu'en 2028. Comme à chacune de ses précédentes destinations, il s'est engagé pour seulement deux ans. Interrogé lundi sur ce choix, il a expliqué pourquoi il privilégie les engagements à court terme.
« Les contrats d’entraîneur ne signifient pas grand-chose. Je ne veux pas rester quelque part simplement parce que j’ai un contrat en cours », a-t-il expliqué. « J’ai signé pour deux ans, mais en réalité, pour un entraîneur, ça se passe toujours d’année en année. »
Il estime que les entraîneurs doivent « mériter chaque année le droit de continuer, surtout dans des clubs comme Liverpool ». Iraola espère néanmoins « rester deux ans, voire bien plus. Cela signifierait que j’aurais fait du très bon travail. »
La tournée aux États-Unis approche à grands pas et de nombreux noms circulent déjà autour des Reds.
Fin juillet, Liverpool effectuera une tournée estivale aux États-Unis, avec trois matchs amicaux au programme contre Sunderland, Wrexham et Leeds. Les Reds entameront ensuite la Premier League par un déplacement sur la pelouse de Newcastle United le 23 août. D’ici là, l’entraîneur Iraola devrait encore accueillir plusieurs renforts.
Parmi les noms les plus souvent cités, on retrouve Manu Koné, auteur d’une excellente Coupe du monde avec les Bleus, la pépite marocaine Ayyoub Bouaddi, ainsi que plusieurs ailiers susceptibles de prendre la relève de Salah, à l’image de Saïd El Mala (1. FC Cologne) et Yan Diomandé (RB Leipzig).
Concernant ces deux jeunes talents de Bundesliga, les perspectives ne sont guère favorables pour Iraola et les Reds : le PSG est donné favori pour recruter Diomandé, tandis qu’un transfert d’El Mala à l’étranger se heurterait au veto de la mère du joueur.
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