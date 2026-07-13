Iraola, qui a connu un grand succès à l'AFC Bournemouth ces trois dernières années, a souligné l'importance de disposer d'un effectif solide, tant en largeur qu'en profondeur.

La charge de travail supplémentaire liée à deux compétitions de coupe et à la Ligue des champions fait qu'il y a presque toujours « des matchs en milieu de semaine », a-t-il déclaré, mais cela constitue également « une formidable opportunité » « d'aligner davantage de joueurs. Il est impossible de tenir le coup pendant une telle saison avec seulement 15 joueurs ; pour cela, il faut disposer d'un effectif adapté. »

Outre Munoz, Liverpool n’a recruté jusqu’à présent que le défenseur Jeremy Jacquet. Ce défenseur central de 20 ans, très prometteur, est arrivé du Stade Rennais pour plus de 60 millions d’euros. Les Reds ont versé 40 millions au CA Osasuna pour l’ailier Munoz.

Si l’entraîneur basque s’est gardé de commenter les rumeurs de transfert, il s’est en revanche exprimé très clairement au sujet d’Harvey Elliott. Le milieu de terrain anglais, écarté par Arne Slot puis prêté sans grand succès à Aston Villa la saison dernière, est désormais de retour à Anfield Road.

« Harvey est avec nous, j’ai vu à quel point il est motivé pour être présent et bien se préparer », a-t-il déclaré. « Il aura sa chance lors de la préparation d’avant-saison, nous aurons besoin de lui, et c’est un bon signe. »