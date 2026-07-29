« Ce n’est pas à la FIFA de le vendre »

Plus tôt cette semaine, Gianni Infantino s’est un peu agacé.

Dans une publication Instagram en 15 diapositives, le président de la FIFA a répondu à toutes les critiques visant la Coupe du monde 2026. C’était, en substance, une liste de ses accomplissements, accompagnée, de manière appuyée, de contre-arguments à chacun des griefs formulés avant le tournoi. Cela ressemblait à un tour d’honneur d’un président de la FIFA qui savait qu’il avait pratiquement réussi son coup avec une Coupe du monde en Amérique du Nord.

Mais c’était aussi, dans une certaine mesure, une rupture avec son personnage. Infantino a toujours été cool, calme et posé. Il prêche, il ne débat pas. Il explique, il ne se défend pas. Il monte sur scène, crâne rasé, costume slim, baskets d’un blanc éclatant, puis se lance dans son jargon LinkedIn façon TED Talk : « Voici ce que le sportswashing m’a appris sur les ventes B2B » (ou quelque chose du genre).

Cette publication, toutefois, semblait révéler autre chose : un président indigné, arrogant, désireux d’obtenir sa part de lumière. Désormais, Infantino est allé encore plus loin. Son projet de créer une société distincte pour les principales compétitions de la FIFA puis d’en « céder » des parts à des investisseurs privés a suscité l’indignation aussi bien chez les supporters que chez les clubs et les fédérations. Pour ses détracteurs, Infantino s’attaque désormais à l’âme du football.

Pourtant, le plan d’Infantino ne devrait absolument surprendre personne, que ce soit de la part de l’homme ou de l’organisation.

Oui, c’est une attaque. Oui, c’est inauthentique. Oui, c’est alarmant. Mais le projet d’Infantino est aussi révélateur d’une tendance plus large dans le sport, qui mijote depuis des années déjà. L’âme de tout cela a plus ou moins disparu. Infantino et la FIFA essaient simplement d’asséner le coup de grâce final.