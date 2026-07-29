« Ce n’est pas à la FIFA de le vendre »

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Thomas Hindle

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« Ce n’est pas à la FIFA de vendre » : le coup de force à 20 milliards de dollars de Gianni Infantino autour de la Coupe du monde met l’âme du football en vente... et rend toute résistance trop coûteuse

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Coupe du monde
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La décision de Gianni Infantino de vendre des parts dans les droits commerciaux de la FIFA s’inscrit dans une tendance affligeante qui dépouille le sport professionnel de son âme.

Plus tôt cette semaine, Gianni Infantino s’est un peu agacé.

Dans une publication Instagram en 15 diapositives, le président de la FIFA a répondu à toutes les critiques visant la Coupe du monde 2026. C’était, en substance, une liste de ses accomplissements, accompagnée, de manière appuyée, de contre-arguments à chacun des griefs formulés avant le tournoi. Cela ressemblait à un tour d’honneur d’un président de la FIFA qui savait qu’il avait pratiquement réussi son coup avec une Coupe du monde en Amérique du Nord.

Mais c’était aussi, dans une certaine mesure, une rupture avec son personnage. Infantino a toujours été cool, calme et posé. Il prêche, il ne débat pas. Il explique, il ne se défend pas. Il monte sur scène, crâne rasé, costume slim, baskets d’un blanc éclatant, puis se lance dans son jargon LinkedIn façon TED Talk : « Voici ce que le sportswashing m’a appris sur les ventes B2B » (ou quelque chose du genre).

Cette publication, toutefois, semblait révéler autre chose : un président indigné, arrogant, désireux d’obtenir sa part de lumière. Désormais, Infantino est allé encore plus loin. Son projet de créer une société distincte pour les principales compétitions de la FIFA puis d’en « céder » des parts à des investisseurs privés a suscité l’indignation aussi bien chez les supporters que chez les clubs et les fédérations. Pour ses détracteurs, Infantino s’attaque désormais à l’âme du football.

Pourtant, le plan d’Infantino ne devrait absolument surprendre personne, que ce soit de la part de l’homme ou de l’organisation.

Oui, c’est une attaque. Oui, c’est inauthentique. Oui, c’est alarmant. Mais le projet d’Infantino est aussi révélateur d’une tendance plus large dans le sport, qui mijote depuis des années déjà. L’âme de tout cela a plus ou moins disparu. Infantino et la FIFA essaient simplement d’asséner le coup de grâce final.

  • gianni infantinogetty

    La FIFA passe à l’action

    D’abord, le paysage.

    Comme la plupart des activités de la FIFA ces derniers temps, tout cela ramène à l’argent. L’instance dirigeante du football a gagné de l’argent grâce à la Coupe du monde, et beaucoup. La FIFA devrait générer environ 15 milliards de dollars de revenus sur son cycle 2023-26, soit presque le double du total des quatre années précédentes. Tout, dans la préparation du tournoi, semblait orienté vers une maximisation des profits : ventes de billets, publicités pour les pauses hydratation, accords d’hospitalité très médiatisés, organisation de la très controversée Coupe du monde des clubs comme une éprouvante preuve de concept. Le potentiel de profit de ce sport est immense. La FIFA n’est pas stupide, elle l’a toujours su. Mais désormais, elle passe à l’action.

    Et cette tendance s’est poursuivie ici avec le plan d’Infantino. Il a d’abord été rapporté mardi matin qu’Infantino, sans en informer les principales fédérations du football, avait mis au point un projet visant à tirer de lourds profits des importants revenus générés par les compétitions phares de la FIFA. Il prévoit de créer une nouvelle société, baptisée FIFA Forward Enterprise (FFE), qui regroupera les opérations commerciales et événementielles de la FIFA, y compris les droits de diffusion, le sponsoring, la billetterie, les licences et l’organisation des événements. La FIFA estimerait que FFE aurait une valeur d’environ 20 milliards de dollars. Elle en conservera la participation majoritaire, tandis que la FIFA affirme qu’elle gardera le contrôle exclusif de la gouvernance du football, des compétitions, du calendrier des matches ainsi que de toutes les décisions réglementaires et sportives.

    La partie inquiétante, c’est ce qui vient ensuite. La FIFA prévoit de lever jusqu’à 4,2 milliards de dollars en vendant des participations minoritaires, sans contrôle, représentant jusqu’à 20 % de FFE. Si le plan est approuvé, chacune des 211 associations membres de la FIFA pourrait accéder à jusqu’à 20 millions de dollars de financement immédiat, plus 20 millions de dollars supplémentaires au titre du financement du développement FIFA Forward durant le cycle 2027-30. Cela fait partie d’un package d’une valeur de plus de 10 milliards de dollars jusqu’en 2038. Les investisseurs privés, sans aucun doute, auront un intérêt direct dans la performance commerciale des grandes compétitions de la FIFA, et dans le moment où elles seront disputées. La FIFA, elle, insiste sur le fait qu’elle conservera le contrôle de toutes les décisions footballistiques. Ah, et les fédérations de football auraient jusqu’au 19 septembre pour donner leur feu vert ; sinon, elles recevront un package de financement plus réduit, qui serait d’environ 10 millions de dollars lors du prochain cycle. La FIFA a besoin du soutien d’au moins 106 associations, ainsi que de l’approbation du Conseil de la FIFA, pour remodeler le paysage du football mondial.

    Vous avez tout suivi ? Bien.

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  • Sepp BlatterIMAGO

    « Ce n’est pas à la FIFA de le vendre »

    L’indignation a été immédiate. L’UEFA a publié un communiqué au ton très ferme pour condamner la proposition avant même que la FIFA ne puisse l’annoncer officiellement.

    « Cela franchit une ligne que les instances dirigeantes du football ne devraient jamais franchir. L’UEFA prend cela extrêmement au sérieux. Chaque association nationale de football devrait faire de même. Chaque partie prenante aussi : les ligues, les clubs, les joueurs, les supporters, les gouvernements et tous ceux qui se soucient de l’avenir du jeu. L’âme et la gouvernance du football ne sont pas des actifs à négocier, surtout sans aucune transparence sur ceux qui en tireraient un bénéfice financier. Aucun d’entre nous n’est propriétaire du football. Ce n’est pas à la FIFA de le vendre », a-t-elle déclaré.

    Après cela, il est apparu que la FIFA cherche essentiellement à faire passer ce projet le plus vite possible. Elle a proposé un paiement unique pouvant aller jusqu’à 20 millions de dollars à partir du 1er janvier 2027, ainsi qu’un financement de développement FIFA Forward pouvant atteindre 20 millions de dollars pendant le cycle 2027-30. L’UEFA a répondu par un autre communiqué furieux.

    « L’UEFA sait qu’il existe une opposition importante et croissante au projet de la FIFA. La FIFA ne peut pas continuer à utiliser notre sport pour s’enrichir, elle et ses amis. Nous pouvons développer le jeu correctement. »

    Il convient d’admettre, à ce stade, qu’il est amusant de voir l’UEFA jouer aujourd’hui les gentils après avoir élargi et commercialisé à plusieurs reprises la Ligue des champions. Mais la Super Ligue n’était pas de son fait : l’UEFA s’y est opposée dès le départ.

    La Fédération anglaise, la Fédération allemande et de nombreux groupes de supporters ont tous soit condamné cette initiative, soit exprimé de sérieuses inquiétudes. L’ancien président de la FIFA Sepp Blatter, qui est loin d’être l’exemple éclatant d’un homme doté d’une boussole morale, a déclaré sur les réseaux sociaux que « personne n’a le droit de vendre notre jeu ». Blatter est peut-être un messager profondément compromis, mais au moins, il aime le football.

    Pourtant, et cela n’a peut-être rien de surprenant, la réaction ailleurs a été quelque peu mitigée. Le président de la Fédération tchèque, David Trunda, a publiquement soutenu l’idée, même si l’association ne devrait pas discuter officiellement de sa position avant le mois d’août. La CONCACAF, dont, fait notable, U.S. Soccer est membre, a fait part de ses inquiétudes quant au manque de transparence et a appelé la FIFA à faire preuve de « bonne gouvernance ». Elle n’a toutefois pas condamné le plan de manière catégorique. La Confédération asiatique de football a adopté un ton similaire.

  • InfantinoGetty Images

    La tempête à venir

    Pourtant, cela couvait depuis un moment déjà.

    La Super Ligue européenne en est un assez bon exemple, même à plus petite échelle. En 2021, 12 clubs d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie ont annoncé leur intention de créer une compétition dissidente à 20 équipes, qui comprendrait 15 membres permanents et verrait les clubs les plus en vue s’affronter plus régulièrement. Leurs intérêts étaient largement commerciaux, avec, sans aucun doute, d’énormes droits de diffusion en jeu s’ils parvenaient à proposer des affiches de haut niveau semaine après semaine. JPMorgan, qui gère les fonds de FFE, a servi de financeur du projet, en engageant 3,25 milliards d’euros pour le lancer. La ligue a été abandonnée après des protestations massives de la part des supporters, des ligues et des fédérations de football. Ce fut un coup de semonce qui, avec le recul, aurait dû être pris plus au sérieux.

    Infantino a déjà tenté sa chance sur ce terrain auparavant. En 2018, il a soutenu une offre de 25 milliards de dollars, appuyée par le SoftBank japonais, afin de financer de nouvelles compétitions, dont une Coupe du monde des clubs masculine élargie. L’UEFA a résisté, mais les bases avaient été posées. Infantino a fini par obtenir son tournoi, avec les États-Unis comme seul pays hôte, même si le contrat de diffusion ne s’est pas concrétisé comme prévu à l’origine. La FIFA a mené des discussions autour d’un accord de 1 milliard de dollars avec Apple TV+, selon certaines informations, avant que les négociations n’échouent, tandis que Fox Sports et NBC auraient refusé de soumettre une offre. DAZN a finalement payé à peu près la même somme. Puis est arrivé un autre accord notable à 1 milliard de dollars : SURJ Sports Investment, une filiale du fonds souverain saoudien, a acquis environ 10 % de DAZN. L’Arabie saoudite, bien sûr, accueillera la Coupe du monde 2034.

    Il y a aussi la relation remarquablement étroite qu’entretient Infantino avec le président Donald Trump. Il a assisté à l’investiture de Trump avant de lui remettre le nouveau Prix de la paix de la FIFA lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 pour ses efforts supposés en faveur de la paix. Trump, de son côté, aurait suggéré Infantino comme candidat au, oui, c’est vrai, poste de secrétaire général des Nations unies. Dans ce contexte, il est notable que Thrive Eternal, dirigé par Joshua Kushner, le frère du gendre de Trump Jared Kushner, mène le groupe d’investisseurs proposé pour FFE.


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  • Adam SilverGetty Images

    Une partie d’une tendance plus large

    Tout cela a quelque chose d’un peu, pour le dire sobrement, glauque. Mais le fait est que cela s’inscrit tout simplement dans une tendance plus large dans le sport.

    La NBA a annoncé en 2025 qu’elle étudiait la création d’une ligue européenne, qu’elle prévoit désormais de lancer à l’automne 2027. Plus de 20 groupes ont soumis des offres pour rejoindre la ligue à la fin du mois de juin. Certains, sur des marchés majeurs, ont dépassé 1 milliard de dollars, soit plus que la valorisation de la moitié des clubs de Premier League anglaise. Selon certaines informations, NBA Europe sera un concurrent direct de l’EuroLeague, une structure de basket déjà de très haut niveau qui envoie régulièrement certains de ses meilleurs joueurs aux États-Unis. La NBA prévoirait de distribuer environ 10 milliards de dollars dans l’écosystème du basket européen au cours de la première décennie de la ligue. La FIBA a soutenu le projet.

    Les International Series de la NFL se sont étendues au-delà de Londres, avec neuf matches programmés dans sept villes de sept pays en 2026. Sur le plan commercial, le Global Markets Program de la NFL permet aux équipes de négocier des droits marketing dans des pays individuels afin de « développer la notoriété de la marque ». Les 32 équipes y participent, avec des droits détenus sur 22 marchés internationaux.

    Même le paysage du football universitaire est en train de changer aux États-Unis. Les capitaux privés ont désormais fait leur entrée dans le sport NCAA. L’université de l’Utah s’est associée à Otro Capital en décembre dernier, créant une entreprise à but lucratif pour gérer les opérations commerciales liées à son programme sportif. L’Utah en conserve le contrôle, tandis qu’Otro détient une participation minoritaire. La Big 12 a conclu un accord avec RedBird Capital et Weatherford Capital qui offre aux établissements une ligne de crédit optionnelle pouvant aller jusqu’à 30 millions de dollars chacun. RedBird, point important, investit aussi dans Paramount, ce qui pourrait s’avérer utile lorsque la conférence devra renégocier les droits de diffusion en 2031.

    Des hommes puissants en costume tirent les ficelles en coulisses depuis des années. Infantino n’est qu’un autre parmi eux.

  • Gianni InfantinoGetty Images

    Pourquoi la résistance sera vaine

    Mais l’aspect peut-être le plus décourageant ici, c’est que le football était justement censé être le sport capable de dépasser la cupidité des entreprises.

    La lutte contre la Super League a constitué une bonne preuve de concept montrant qu’une organisation collective pouvait aider à repousser les investissements extérieurs. L’élargissement de la Ligue des champions de l’UEFA, le succès de la Coupe du monde des clubs et les éloges globaux adressés à une Coupe du monde masculine à 48 équipes ont certes porté des coups aux traditionalistes, mais quelque chose dans la pureté de ce sport a toujours survécu. Même l’évocation de matches de compétitions nationales disputés à l’étranger donnait une certaine forme d’espoir.

    Cependant, lorsque ces choses se produisent au plus haut niveau, il devient difficile de voir comment un mouvement de rejet pourrait s’opposer à cette marée montante. L’UEFA est ici le principal détracteur, et dispose assurément d’un certain pouvoir. Elle a déjà menacé avec succès de boycotter des compétitions par le passé. Il reste aussi le fait que l’Europe est véritablement le centre du football mondial.

    Elle envisagerait un nouveau boycott, et une réunion d’urgence serait également à l’étude. Mais si l’on fait le calcul, l’opposition pourrait ne pas suffire. Chacune des 211 associations membres de la FIFA dispose d’une voix au Congrès. Combien des 163 nations qui n’ont pas participé à la Coupe du monde 2026 rejetteraient la perspective d’un financement pouvant atteindre 40 millions de dollars ? Même des qualifiés pour la première fois comme Curaçao, le Cap-Vert et l’Ouzbékistan peuvent considérer cet argent comme crucial pour faire en sorte que 2026 ne soit pas un simple épisode sans lendemain. Le financement proposé renforcerait sans aucun doute ces efforts.

    Demander à l’UEFA de « montrer un peu de courage » ne mène donc que jusqu’à un certain point. Les fédérations les plus riches pourraient dire non. Elles pourraient même menacer d’un boycott. Mais trop d’autres ont trop à gagner pour faire de même. C’est l’aspect le plus sinistre : le plan peut sembler moralement condamnable, mais le rejeter pourrait s’avérer financièrement impossible. Infantino n’a pas besoin de remporter le débat. Il lui suffit de rendre le refus trop coûteux.