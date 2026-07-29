« Ce n’est pas à la FIFA de le vendre »

En début de semaine, Gianni Infantino s’est un peu agacé.

Dans une publication Instagram de 15 diapositives, le président de la FIFA a répondu à toutes les critiques visant la Coupe du monde 2026. C’était, en substance, une longue énumération de ses accomplissements, accompagnée, de manière appuyée, de contre-arguments à chacun des griefs formulés avant le tournoi. Le tout ressemblait à un tour d’honneur d’un président de la FIFA qui savait qu’il avait plus ou moins réussi son pari avec une Coupe du monde en Amérique du Nord.

Mais c’était aussi, dans une certaine mesure, une rupture avec son personnage. Infantino a toujours affiché son calme et sa maîtrise. Il prêche, il ne se dispute pas. Il explique, il ne se défend pas. Il monte sur scène, tête chauve, costume cintré, baskets d’un blanc éclatant, puis se lance dans son jargon façon TED Talk et LinkedIn : « Voici ce que le sportswashing m’a appris sur les ventes B2B » (ou quelque chose comme ça).

Cette publication, en revanche, semblait révéler autre chose : un président outré, arrogant, désireux d’obtenir sa part de lumière. Désormais, Infantino est allé encore plus loin. Son projet de créer une société distincte pour les principales compétitions de la FIFA, puis d’en « céder » des parts à des investisseurs privés, a suscité l’indignation des supporters, des clubs et des fédérations de football. Pour ses détracteurs, Infantino s’attaque désormais à l’âme du football.

Pourtant, le projet d’Infantino ne devrait absolument surprendre personne, ni venant de l’homme, ni de l’organisation.

Oui, c’est une attaque. Oui, c’est inauthentique. Oui, c’est inquiétant. Mais le projet d’Infantino est aussi révélateur d’une tendance plus large dans le sport, qui couve depuis des années déjà. L’âme de tout cela a plus ou moins disparu. Infantino et la FIFA essaient simplement de porter le coup de grâce final.